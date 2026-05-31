بازگشایی بورس پس از حدود هشتاد روز توقف با موجی از رشد شاخص و ورود نقدینگی همراه شد

بازار سرمایه پس از حدود هشتاد روز توقف، بازگشایی فراتر از انتظار داشت. با وجود حمایت‌های دولت از طریق صندوق تثبیت بازار، هنوز اعتماد لازم به بازار سرمایه بازنگشته است و تا زمانی که شرکت‌ها صورت‌سازی سود می‌کنند، نمی‌توان انتظار ورود پول حقیقی داشت.

در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام، ورود قابل ‌توجه سرمایه‌های خرد بود و شاخص کل بورس در شش روز معاملاتی، حدود ۱۰ درصد رشد کرد. بورس هفته جاری را نیز پرقدرت آغاز کرد و معاملات بورس تهران در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت یکی از کم‌سابقه‌ترین و شاید عجیب‌ترین صحنه‌های تاریخ بازار سرمایه همراه شد.

شاخص کل بورس تا ساعت 11 روز گذشته با رشد ۷۹ هزار و ۱۶۳ واحدی معادل ۱.۹۴ درصد به ارتفاع ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۱۴ واحد رسید. آمار نقدینگی نیز همچنان از برتری مطلق بازار سهام حکایت دارد. تا ساعت 11 روز نهم خرداد ماه بیش از ۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد.

همزمان صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند





