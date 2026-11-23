جنسن هوانگ مدیرعامل سابق انویدیا با تایید هیات مدیره و حمایت ترامپ به سمت خود بازگشت و باعث جهش ۳۱ درصدی سهام شرکت شد.

شرکت آمریکایی انویدیا، پیشروترین تولیدکننده تراشه‌های هوش مصنوعی در جهان، در تاریخ دوشنبه دوم آذر ماه اعلام کرد که جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین این غول فناوری، رسماً به سمت خود بازگشته است. این تصمیم پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، استعفای موقت و بحران‌های متعدد اخلاقی و امنیتی رقم خورد که شرکت را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود. هیات‌مدیره انویدیا در بیانه‌ای رسمی اعلام کرد که پس از بررسی دقیق موارد و گفت‌وگوهای گسترده با هوانگ، به اتفاق آرا با بازگشت فوری او به پست‌های مدیرعامل، رئیس اجرایی و عضویت در هیات‌مدیره موافقت کرده است.

تایید امنیت ملی و نقش کلیدی ترامپ

جنسن هوانگ با اطمینان از صداقت خود در گفت‌وگوها و توانایی هدایت شرکت به انویدیا بازگشته است. هیات‌مدیره شرکت صراحتاً اعلام کرد که در جریان این تصمیم‌گیری، نظرات مقامات ارشد دولت ایالات متحده را دریافت کرده و بر اساس این اطلاعات به این نتیجه رسیده که بازگشت هوانگ هیچ خطری برای امنیت ملی آمریکا ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال، این تصمیم هیات‌مدیره را "درست و مناسب" خواند و بیان کرد که اقتصاد ایالات متحده برای شکوفایی و موفقیت نیازمند رهبری جنسن هوانگ در این شرکت است.

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دونالد ترامپ با استناد به تاییدیه‌ای از سوی دادستان کل ایالات متحده خاطرنشان کرد که دولت هیچ مدرکی مبنی بر ارتکاب رفتار غیرقانونی از سوی هوانگ در اختیار ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا هوانگ را به عنوان یک میهن‌پرست بزرگ و یک گنجینه ملی توصیف کرد و از هیات‌مدیره انویدیا خواست تا تحقیقات داخلی خود را درباره رعایت مقررات صادراتی آمریکا با جدیت بیشتری ادامه دهد. او تاکید کرد که این تحقیقات باید اطمینان حاصل کند که انویدیا به تعهدات قانونی خود برای حفاظت از منافع امنیتی ایالات متحده پایبند است و پیش‌تر نیز در یک‌شنبه شب با انتشار پیامی دیگر، از هیات‌مدیره خواسته بود که دستور استخدام مجدد هوانگ را صادر کند.

واکنش‌های بازار و فشارهای سهامداران

بازگشت جنسن هوانگ بازتاب گسترده‌ای در بازارهای مالی داشت و به سرعت منجر به جهش چشمگیر ارزش سهام شرکت شد. پس از اعلام خبر بازگشت وی به سمت مدیرعاملی، سهام شرکت انویدیا در معاملات پیش از گشایش بازار بورس آمریکا بیش از ۳۱ درصد افزایش یافت. هم‌زمان با این اتفاق، معاملات آتی شاخص نزدک نیز در بازارهای مالی آمریکا شش درصد جهش کرد که نشان‌دهنده اطمینان سرمایه‌گذاران به ثبات آینده شرکت است. هاروی جونز، رییس هیات‌مدیره انویدیا، نیز گفت که بازگشت هوانگ به نفع تمام سهامداران، کارکنان، شرکای تجاری و مشتریان شرکت خواهد بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از آن جنسن هوانگ در تاریخ ۲۱ آبان ماه و پیوند انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از ازدواج با کارکنان، از جمله کیمبرلی پاول که به طور مستقیم به او گزارش می‌داد، از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این استعفا در سایه افشای ارتباط او با آلیس هوانگ، بازرگان چینی، و نگرانی‌های جدی درباره احتمال جاسوسی این زن برای چین شکل گرفته بود. کولت کرس که پس از استعفای هوانگ به طور موقت مدیریت شرکت را بر عهده گرفته بود، اعلام شد که همچنان به عنوان مدیر ارشد مالی انویدیا باقی خواهد ماند و این امر به حفظ ثبات مالی در دوران انتقال کمک می‌کند.

رسوایی‌های امنیتی و تحقیقات کنگره

بحران مدیریتی انویدیا در پی انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از ازدواج هوانگ آغاز شد که یکی از این روابط با آلیس هوانگ، بازرگان چینی و مدیر پیشین شرکت سنگاپوری مگاسپید، بوده است. بر اساس گزارش‌های نیویورک‌تایمز و رویترز، نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال ارتباط این زن با وزارت امنیت دولتی چین و انتقال اطلاعات به پکن تحقیقاتی انجام داده‌اند. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که اطلاعات جمع‌آوری شده حاکی از آن است که این زن ممکن است با دستگاه اطلاعاتی چین همکاری داشته باشد، هرچند که ابعاد دقیق ارتباط احتمالی و اطلاعات منتقل شده هنوز کاملاً روشن نیست. پکن اتهام جاسوسی را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است.

جنسن هوانگ در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از اعتماد هیات‌مدیره و حمایت کارکنان، سهامداران و خانواده‌اش، بازگشت به انویدیا را برای خود افتخارآمیز خواند و اعلام کرد که با تعهدی تازه مسئولیت هدایت شرکت را بر عهده می‌گیرد. انویدیا ۱۷ آبان ماه تحقیقات مستقلی را درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعامل خود در یک عملیات اطلاعاتی خارجی آغاز کرده بود. هیات‌مدیره این شرکت اکنون تاکید کرده که این تحقیقات، علی‌رغم بازگشت هوانگ، تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. پرونده هوانگ هم‌زمان توجه نهادهای نظارتی آمریکا را به فعالیت‌های تجاری انویدیا و صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین جلب کرده است.

پیامدهای حقوقی و آینده تجاری انویدیا

دادستان کل ایالت کالیفرنیا نیز هفته گذشته با صدور احضاریه تحقیقاتی از انویدیا خواست اطلاعات مربوط به احتمال انتقال فناوری یا اطلاعات محرمانه به چین و اطلاع‌رسانی شرکت به سرمایه‌گذاران را ارائه دهد. مقامات آمریکایی در حال بررسی احتمال انتقال تراشه‌های مشمول محدودیت‌های صادراتی از طریق شرکت‌های واسطه به چین هستند. انویدیا اعلام کرده که کمیته‌ای مستقل برای نظارت بر امنیت ملی و رعایت محدودیت‌های صادراتی تشکیل داده و تحقیقات و همکاری با نهادهای دولتی را ادامه می‌دهد. همچنین قرار است جنسن هوانگ در اول دسامبر در برابر کمیته‌های کنگره آمریکا حاضر شود و درباره موضوعات مرتبط توضیحات لازم را ارائه کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنسن هوانگ، متولد ۶۳ ساله و اهل تایوان، انویدیا را در سال ۱۹۹۳ تاسیس کرد و طی بیش از سه دهه آن را از یک تولیدکننده تراشه‌های گرافیکی بازی‌های رایانه‌ای به یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل کرده است. تراشه‌های این شرکت نقشی محوری در توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی دارند و صادرات آن‌ها به چین در سال‌های اخیر از موضوعات اصلی اختلاف‌های تجاری و امنیتی واشینگتن و پکن بوده است. این در حالی است که هاروی جونز در ۲۶ آبان اعلام کرده بود هیات‌مدیره استعفای هوانگ را پذیرفته و قصد ندارد او را بار دیگر به مدیریت شرکت منصوب کند، اما کارزاری با عنوان "در کنار جنسن" با حمایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، مسیر را تغییر داد.