صرافی‌های رمزارزی ایران پس از توقف موقت، بازار تتر را با محدودیت قیمتی بازگشایی کردند. همزمان بانک مرکزی سقف ارز اشخاص حقوقی را ۲۰ هزار دلار تعیین کرد.

بازار تتر در صرافی‌های رمزارزی ایران، کمتر از بیست و چهار ساعت پس از توقف معاملات، با محدوده‌های قیمتی دستوری مجدداً بازگشایی شد. این اقدام در حالی انجام گرفت که نرخ دلار در بازار آزاد با عبور از مرز سیصد و چهار هزار تومان، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت نمود. هدف از دستور توقف موقت، جلوگیری از تثبیت نرخ ارز بالای سطح روانی سیصد هزار تومان بود که پیش‌تر اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را پیش‌بینی کرده بود.

پلتفرم‌های بزرگ مبادلات رمزارزی شامل نوبیتکس، والکس و آبان‌تتر، روز یکشنبه آغاز به کار مجدد بازار تتر به تومان را اعلام کردند. با این حال، بازگشایی این بازار بدون اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه قیمتی صورت نگرفت. صرافی والکس اعلام کرد که ثبت سفارش خرید و فروش تتر تنها در یک دامنه قیمتی خاص و تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

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مبنای محاسبه این محدوده قیمتی برای صرافی‌ها ترکیبی از شاخص‌های متعدد است. این معیارها شامل قیمت داخلی طلا، بهای جهانی اونس، نرخ حواله، دلار بانکی و نرخ ارز مبادله‌ای در کشورهای همسایه می‌باشد. این سازوکار نشان‌دهنده تلاش ناظران برای همسوسازی نرخ‌های صرافی‌ها با واقعیت‌های بازار است.

هم‌زمان با تحولات بازار رمزارزها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی گام دیگری برای کنترل التهابات بازار ارز برداشت. این نهاد اعلام کرد از روز دوشنبه، اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی مجاز خواهند بود تا سقف معادل بیست هزار دلار ارز را از شعب منتخب پنج بانک معتبر خریداری کنند. این تصمیم مستقیماً به فعالیت‌های تجاری و واردات کالا مرتبط است.

تصمیم بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز به اشخاص حقوقی، پس از آن اتخاذ شد که ناظران احساس کردند کنترل بازار از طریق محدودیت بر صرافی‌های رمزارزی به تنهایی کافی نبوده است. اسکات بسنت پیش‌تر در ارزیابی‌های خود درباره پیامدهای فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، به عبور دلار از مرز سیصد هزار تومان اشاره کرده بود که اکنون محقق شده است.

ناظران اقتصادی معتقدند تغییر شتاب‌زده سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از محدودسازی صرافی‌های رمزارزی تا افزایش سقف عرضه، نشان‌دهنده ناتوانی ابزارهای کنترلی کوتاه‌مدت است. این تحلیلگران معتقدند که این اقدامات نتوانسته‌اند انتظارات تورمی را مهار کنند یا از کاهش مستمر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی جلوگیری نمایند. نرخ دلار روز یکشنبه مرز سیصد و چهار هزار تومان را با شیب صعودی پشت سر گذاشت.

تحلیلگران بازار تأکید دارند که بازگشایی دستوری بازار تتر همراه با دامنه‌های محدود، به همراه وعده عرضه ارز بانکی برای فعالان تجاری، تأثیری فوری در کاهش نرخ دلار نداشت. این شکاف میان تصمیمات سیاست‌گذاران و عملکرد واقعی بازار، نگرانی‌ها درباره پایداری نرخ‌ها را افزایش داده است.