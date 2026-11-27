موزه لندن پس از ۲۰ سال با ۷ میلیون اثر تاریخی و ۵۳۲ میلیون یورو هزینه در اسمیتفیلد افتتاح می‌شود. شارون امنت، مدیر موزه، هدف خود را خلق فضایی برای گفتگوی شهری می‌داند.

موزه لندن (Museum of London) پس از یک دوره تغییرات ده‌ساله و با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون یورو، سرانجام این آخر هفته در ساختمان سابق بازار عمومی ویکتوریایی اسمیتفیلد (Smithfield) به روی عموم باز می‌شود. این نهاد فرهنگی اکنون خود را بزرگ‌ترین موزه شهری جهان معرفی می‌کند و قرار است روایتی جامع از تاریخ پایتخت بریتانیا را ارائه دهد. جایگزینی این نسخه جدید با موزه پیشین که در سال ۲۰۰۲ تعطیل شده بود، نشان‌دهنده یک تحول بزرگ در نحوه نمایش تاریخ شهری است.

مکان‌یابی و دسترسی عمومی در اسمیتفیلد

شارون امنت (Sharon Appleton)، مدیر موزه لندن، در طول فرآیند بازسازی که اغلب طاقت‌فرسا توصیف شده بود، هدف خود را خلق ساختمانی دانست که شهر را در تمام "شکوه رنگارنگ و پیچیده‌اش" نمایندگی کند. این مکان جدید که به ۵۳۲ میلیون یورو هزینه تمام شده، بسیار راحت‌تر از محل قبلی قابل دسترسی است و با حمل‌ونقل عمومی به راحتی می‌توان به آن رسید. بازدیدکنندگان می‌توانند حتی قطارهای عبوری را نیز مشاهده کنند زیرا ساختمان دسترسی آزاد و تا حد زیادی بدون محدودیتی برای ساکنان و کارکنان محوطه اطراف فراهم می‌کند. امنت تأکید کرد که این بنا ورودی‌های متعددی دارد و برخلاف بسیاری از موزه‌ها، موانع اندکی برای ورود و خروج وجود دارد. او گفت که حتی اگر مردم فقط در مسیر رفتن به محل کارشان از داخل موزه عبور کنند، این موضوع برای او کافی است.

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تعداد آثار و تنوع تاریخی هفت میلیون شیء

این موزه بر مجموعه‌ای حدودا شامل هفت میلیون شیء تکیه دارد که از سراسر ناحیه‌های لندن گردآوری شده‌اند. این مجموعه متنوع داستان پایتخت و ساکنان آن را در طول هزاران سال روایت می‌کند و اشیایی از موزاییک‌های رومی گرفته تا مایوی شنا متعلق به قهرمان المپیک لندن، تام دیلی (Tom Daley)، یک بِیگل پرشده با گوشت خوک کبابی و توده‌ای چربی که لوله فاضلاب را بند آورده بود، در بر می‌گیرد. بازسازی، بازار عمومی تاریخی اسمیتفیلد را نیز احیا کرده و ضمن حفظ گنبد گسترده، تزئینات آهنی و زیرزمین‌های آجری طاق‌دار آن، فضایی تازه برای نمایشگاه‌ها ایجاد کرده است. معماری بازار گوشت سابق، رویکرد تازه موزه را نیز شکل داده است. تالار بزرگ معاملات و فضاهای زیرزمینی گسترده آن فرصت‌هایی فراهم می‌کنند تا تاریخ لندن به شیوه‌های مختلفی زنده شود. امنت توضیح داد که متوجه شدند یک بازار، موزه‌ای فوق‌العاده می‌سازد، زیرا برای رفت‌وآمد عموم ساخته شده، زیرزمین‌های عمیق دارد و در این منطقه تاریخی قرار گرفته است. این ویژگی‌ها امکان روایت داستان همان منطقه را به موزه داده‌اند.

نقش مدیر موزه و انتظارات از فضای اجتماعی

جابجایی یک موزه جاافتاده به مکانی تازه کار کوچکی نبود، اما به گفته امنت، جذابیت اسمیتفیلد مقاومتی در برابر آن را دشوار می‌کرد. او گفت که رهبران موزه‌ها واقعا درباره جابه‌جایی یک موزه فکر نمی‌کنند و این کاری نیست که به درد افراد کم‌جرئت بخورد. او می‌توانست ظرفیت آن را به‌عنوان یک موزه فوروم و برای تبدیل شدن به یک موزه واقعا عالی ببیند. آرزوهای امنت برای موزه جدید فراتر از انتظارات سنتی است. او قصد دارد از پروجکشن‌های غوطه‌ورکننده که این روزها بیش از حد رایج شده‌اند و صدای فضایی استفاده کند تا لندن رومی را در سرداب‌های زیرزمینی زنده کند. اما امنت همچنین می‌خواهد این ساختمان تازه به یک فضای اجتماعی پرجنب‌وجوش تبدیل شود. این فضا میزبان رویدادهای فرهنگی، فعالیت‌های قصه‌گویی و بازگشایی‌های شبانه با حضور دی‌جی‌ها در شب‌های جمعه و شنبه خواهد بود. به باور امنت، حیاتی است که موزه‌های امروز به انتظارات در حال تغییر پاسخ دهند و به مکان‌هایی تبدیل شوند که مردم بتوانند در آن‌ها گرد هم بیایند. او گفت که آموخته‌اند مردم به مکان‌هایی برای گردهم آمدن نیاز دارند و تاریخ چیزی نیست که باید از آن ترسید. گاهی سخت است و گاهی باشکوه. بیایید درباره این تعادل صحبت کنیم.

گالری‌های رایگان و برنامه‌ریزی توسعه ۲۰۲۸

گالری‌های دائمی با ورود رایگان در دسترس خواهند بود و به بازدیدکنندگان امکان می‌دهند بدون پرداخت هزینه بلیت، تاریخ لندن را جست‌وجو کنند. موزه لندن روز ۲۸ نوامبر افتتاح می‌شود و فضاهای بیشتری برای نمایشگاه و آموزش به‌عنوان بخشی از مرحله دوم بازتوسعه در سال ۲۰۲۸ میلادی برنامه‌ریزی شده است. این برنامه نشان‌دهنده تعهد بلندمدت به گسترش توانایی‌های موزه در آینده نزدیک است.