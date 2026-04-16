بازگشایی دسترسی به گوگل پس از ۴۸ روز؛ اینترنت همچنان در انتظار اتصال کامل

پس از ۴۸ روز قطع کامل اینترنت، دسترسی به موتور جستجوی گوگل در سراسر کشور مجدداً برقرار شده است. این خبر امیدواریهایی را برای بازگشت کامل اینترنت در پی داشته، هرچند که دیگر سرویسهای گوگل و اتصال کامل شبکه هنوز در هالهای از ابهام قرار دارند. سابقه قطعیهای طولانی و بازگشاییهای مرحلهای، نگرانیها را درباره آینده دسترسی به اینترنت در کشور افزایش داده است.
پس از گذشت ۴۸ روز از قطع فراگیر اینترنت در سراسر کشور، خبرهای حاکی از بازگشت دسترسی به موتور جستجوی گوگل ، بارقهی امیدی را در دل کاربران و کسبوکارهای دیجیتال روشن کرده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، از ساعات اولیهی روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، امکان استفاده از سرویس جستجوی گوگل بر روی خطوط اینترنت ثابت و تلفنهای همراه مجدداً فراهم شده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که قطع اینترنت همزمان با آغاز تنشهای منطقهای در اوایل اسفند ماه سال گذشته، زندگی روزمرهی بسیاری از شهروندان و فعالیتهای اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه ساخته بود. در طول این مدت طولانی، تنها افرادی که از سیمکارتهای خاص یا خدمات شبکههای خصوصی مجازی (VPN) گرانقیمت بهرهمند بودند، توانستند تا حدی به دنیای آنلاین متصل بمانند. این موضوع شکاف دیجیتالی قابل توجهی را ایجاد کرده و دسترسی عادلانه به اطلاعات و خدمات آنلاین را برای عموم مردم محدود ساخته بود.
با وجود بازگشت دسترسی به گوگل، سایر سرویسهای این شرکت غولپیکر فناوری، از جمله سرویس ایمیل محبوب یعنی جیمیل، همچنان در دسترس نیستند. این موضوع نشان میدهد که رفع محدودیتها به صورت کامل صورت نگرفته و بخشهای دیگری از زیرساختهای ارتباطی همچنان تحت تاثیر محدودیتها قرار دارند. فرآیند بازگشایی اینترنت پس از این قطعی طولانی، با توجه به تجربههای گذشته، احتمالا به صورت مرحلهای و با احتیاط پیش خواهد رفت. همین روند نیز نگرانیها را دربارهی سرعت و کیفیت اتصال نهایی در میان کاربران افزایش داده است.
لازم به ذکر است که در دی ماه سال گذشته نیز پس از یک دوره ۲۰ روزه قطعی، اینترنت به صورت تدریجی بازگشایی شد، اما این اتصال با محدودیتهای قابل توجه و اختلالات مکرر همراه بود که رضایت کاربران را جلب نکرد. بنابراین، بازگشایی دسترسی به گوگل، هرچند خبری خوشایند است، اما تضمینی برای بازگشت کامل و پایدار اینترنت نخواهد بود.
در هفتههای اخیر، شاهد پیگیریهای مستمری از سوی بخشهای مختلف جامعه برای رفع محدودیتهای اینترنتی بودیم. دانشگاهها، اعضای فعال اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای و جمعی از استارتاپهای نوپا، با ارائه درخواستها و رایزنیهای مختلف، تلاش کردهاند تا امکان دسترسی به اینترنت را برای فعالان حوزههای خود تسهیل کنند. این تلاشها در نهایت منجر به رفع محدودیت دسترسی به گوگل شده است. با این حال، ابهام در مورد زمان دقیق اتصال کامل اینترنت همچنان باقی است.
برخی از کارشناسان و مدیران مرتبط در وزارت ارتباطات، با توجه به شرایط و روندهای گذشته، پیشبینی میکنند که ممکن است با گذشت یک هفته از توقف تنشها در منطقه، شاهد تکرار سناریوی اتصال مرحلهای اینترنت باشیم؛ روندی مشابه آنچه در بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۴) اتفاق افتاد. این پیشبینیها نشان میدهد که مسیر بازگشت به وضعیت عادی اینترنت، مسیری پرفراز و نشیب خواهد بود و نیازمند صبر و همکاری تمامی ذینفعان است.
موضوع قطع و وصل شدن اینترنت، علاوه بر تاثیر بر زندگی روزمره، تبعات سنگینی را بر اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل کرده و نیازمند راهکارهای پایدار و بلندمدت برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است.
