بازگشت کارگران نساجی بروجرد به کار در دو تا سه ماه آینده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از بازگشت به کار کارگران تعدیل شده کارخانه نساجی بروجرد در بازه زمانی دو تا سه ماه آینده خبر داد. استانداری لرستان با تعدیل نیرو مخالف است و تنها در صورت بازگشت کارگران به کار، از کارخانه حمایت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصاد ی استانداری لرستان از خبر بازگشت به کار کارگران تعدیل شده کارخانه نساجی بروجرد در بازه زمانی دو تا سه ماه آینده خبر داد.
امید امیدی شاهآباد در تشریح آخرین وضعیت این واحد صنعتی مهم در لرستان، با اشاره به جلسات متعدد با مدیران کارخانه، اعلام کرد که مدیران نساجی بروجرد دلایل تعدیل نیرو را کمبود مواد اولیه و مشکلات مربوط به بازار فروش عنوان کردهاند. با این حال، استانداری لرستان به شدت با این تعدیل نیرو مخالف بوده و تنها در صورتی از کارخانه حمایت خواهد کرد که کارگران تعدیل شده در بازه زمانی مشخص شده به کار خود بازگردند.
این حمایتها شامل تسهیلات و همکاریهای لازم برای رفع موانع تولید و بازاریابی خواهد بود. امیدی شاهآباد تاکید کرد که هدف اصلی، حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری است. وی همچنین به مشکلات مالی کارخانه اشاره کرد و گفت که نساجی بروجرد با بدهیهای سنگین بانکی، بدهی به شرکتهای ارائهدهنده خدمات، بدهیهای بیمهای و مالیاتی روبرو است.
با این وجود، او تصریح کرد که این مشکلات ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی اخیر نداشته و بیشتر ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی داخلی است. تلاشهای استانداری لرستان بر این تمرکز دارد که با ارائه راهکارهای مناسب و جلب حمایتهای مالی، این بدهیها را کاهش داده و زمینه را برای فعالیت مجدد کارخانه فراهم کند. برنامه زمانبندی بازگشت به کار کارگران نیز مشخص شده است.
طبق این برنامه، حدود ۳۲۰ نفر از کارگران در ماه خرداد و حدود ۵۱۵ نفر دیگر در ماه تیر به کار باز خواهند گشت. هدف نهایی این است که کارخانه نساجی بروجرد از اول مرداد ماه با تمام ظرفیت و با حضور تمامی نیروهای خود به فعالیت کامل خود ادامه دهد. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی بخشهای ذیربط، از جمله مدیران کارخانه، بانکها، شرکتهای خدماترسان و سازمانهای دولتی است.
استانداری لرستان با جدیت در حال پیگیری این موضوع است و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست. علاوه بر این، معاون اقتصادی استاندار لرستان بر اهمیت حفظ نیروهای با سابقه و نزدیک به بازنشستگی در کارخانه تاکید کرد و اعلام کرد که نباید این افراد در فهرست تعدیل نیرو قرار گیرند. شروط دیگری نیز در جلسات مشترک با مدیران نساجی تعیین شده است که باید رعایت شوند.
این شروط شامل تضمین حقوق و مزایای کارگران، ارائه آموزشهای لازم برای ارتقای مهارتهای آنها و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت مجدد کارخانه است. همچنین، امیدی شاهآباد خاطرنشان کرد که تمامی کارگران تعدیل شده میتوانند با مراجعه به اداره کار، از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند و بخشی از حقوق معوقه آنها نیز پرداخت خواهد شد. در حال حاضر، کارگران نساجی بروجرد دو ماه حقوق معوقه دارند و پرداخت این حقوق در اولویت برنامههای استانداری لرستان قرار دارد.
با توجه به اینکه کارخانه نساجی بروجرد دارای ۸۰۰ نیروی کار است، حفظ این واحد صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. استانداری لرستان در تلاش است تا با ارائه حمایتهای لازم و رفع موانع تولید، این کارخانه را حفظ کرده و به فعالیت خود ادامه دهد. این امر نه تنها به حفظ اشتغال کمک میکند، بلکه به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک خواهد کرد.
