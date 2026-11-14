بازگشت مازاد عرضه به بازار نفت جهانی پس از جنگ آمریکا و ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بازار نفت در اکتبر وارد مازاد عرضه شد. افزایش صادرات خلیج فارس و تولید آمریکا باعث تعادل شد اما نگرانی‌ها ادامه دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش منتشر شده در ۱۳ نوامبر اعلام کرد که بازار جهانی نفت در ماه اکتبر برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی وارد وضعیت مازاد عرضه شده است. این رویداد نمادین پس از ماه‌ها اختلال جدی در جریان نفت خاورمیانه رخ داده که در ابتدا منجر به کسری بازار تا ۶.۳ میلیون بشکه در روز شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی این تحول را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی بازار به تعادل توصیف کرده است.

بر اساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، عرضه نفت در سراسر جهان در ماه اکتبر با رشد ۲.۳ میلیون بشکه‌ای به سطح ۱۰۵.۴ میلیون بشکه در روز رسید. این میزان از تقاضای جهانی نزدیک به دو میلیون بشکه در روز پیشی گرفت و شکاف عرضه و تقاضا را به نفع تولیدکنندگان تغییر داد. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید می‌کند که این ارقام نشان‌دهنده تغییر بنیادین در معادلات انرژی جهان است.

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افزایش صادرات خلیج فارس و تولید آمریکا

یکی از پیشران‌های اصلی این تغییر، افزایش قابل توجه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس است. صادرات نفت این منطقه، با احتساب عمان، در ماه اکتبر به ۱۸.۴ میلیون بشکه در روز رسید. اگرچه این رقم هنوز ۲۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است، اما نشان‌دهنده احیای تدریجی ظرفیت‌های صادراتی است. صادرات نفت خام خالص به تنهایی به ۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که معادل ۸۲ درصد سطح صادرات پیش از درگیری‌ها است.

همزمان با رشد صادرات خلیج فارس، تولیدکنندگان خارج از این منطقه نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند. ایالات متحده، کانادا، برزیل، آرژانتین و گویان در مجموع در مسیر افزایش ۱.۶ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه در سال جاری قرار دارند. این تنوع‌بخشی به منابع عرضه، وابستگی بازار به یک منطقه جغرافیایی خاص را کاهش داده و پایداری عرضه را در کوتاه‌مدت تضمین کرده است.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت پالایش

با وجود ایجاد مازاد در نفت خام، بازار انرژی همچنان با چالش‌های متعددی روبروست. ظرفیت محدود پالایش و اختلال در زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی باعث شده است که عرضه گازوئیل و سوخت هواپیما همچنان محدود بماند. قیمت این محصولات پالایشی به دلیل همین کسری‌های نسبی همچنان در سطوح بالا قرار دارد و فشار بر مصرف‌کنندگان نهایی را کاهش نداده است.

جووانی استانوو، تحلیلگر کالا در بانک یو‌بی‌اس، تأکید کرد که افزایش جریان نفت از خاورمیانه یک واقعیت است اما تا حد زیادی به وجود سامانه همراهی نظامی آمریکا وابسته است. او هشدار داد که اگر این سازوکار امنیتی از بین برود، مشخص نیست چه تعداد از کشتی‌ها حاضر به عبور از مسیرهای پرخطر منطقه شوند. این وابستگی به حمایت‌های نظامی، شکنندگی تعادل فعلی بازار را برجسته می‌کند.

آینده بازار و پیش‌بینی مازاد فصلی

فایننشال تایمز با استناد به تراز عرضه و تقاضای آژانس گزارش داده است که مازاد بازار می‌تواند در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به حدود ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد. این رقم بزرگ‌ترین مازاد فصلی نفت در هفت سال گذشته خواهد بود و تأثیر چشمگیری بر قیمت‌های بلندمدت خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین هشدار داده است که ازسرگیری حملات به کشتی‌ها یا زیرساخت‌های انرژی می‌تواند روند فعلی تعادل را به سرعت مختل کند.

افزایش عرضه همچنین روند کاهش ذخایر جهانی را متوقف کرده است. موجودی مشاهده شده نفت در ماه اکتبر حدود ۵۲ میلیون بشکه معادل روزانه ۱.۷ میلیون بشکه افزایش یافت و نخستین رشد ماهانه از ژوئن را ثبت کرد. با این حال، ماه‌ها کمبود عرضه قبلی بخش بزرگی از ذخایر را تخلیه کرده و بازسازی کامل آن زمان‌بر خواهد بود. بنابراین، اگرچه بازار از کمبود شدید عبور کرده، اما ثبات آن هنوز به امنیت کشتیرانی و تداوم صادرات خلیج فارس وابسته است.