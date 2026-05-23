خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داد که یک تیم مذاکره‌کننده قطری در هماهنگی با آمریکا، روز جمعه وارد تهران شد. قرار است مذاکره‌کنندگان قطری در این سفر درباره پایان جنگ و حل و فصل مسائل عمده مورد اختلاف میان ایران و ایالات متحده با مقامات تهران گفت‌وگو کند.

دوحه که به عنوان میانجی در جنگ غزه و دیگر حوزه‌های تنش بین‌المللی فعالیت کرده بود، تا کنون از ایفای نقش میانجی‌گری در جنگ ایران فاصله گرفته بود؛ این دوری گزینی پس از آن صورت گرفت که قطر در طول درگیری‌های اخیر، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته بود. همچنین گفته می‌شود که قرار است عاصر منیر، فرمانده ارتش پاکستان نیر به‌زودی برای گفت‌وگو با مقامات ایران راهی تهران شود.

در حالی که پاکستان از آغاز درگیری‌ها به‌عنوان میانجی رسمی عمل کرده، بازگشت قطر به این روند نشان‌دهنده نقش دیرینه این کشور به‌عنوان متحد آمریکا در منطقه و کانال ارتباطی قابل اعتماد میان واشنگتن و تهران است. هم‌اکنون آتش‌بسی شکننده برقرار است، اما پیشرفت عمده‌ای حاصل نشده و محاصره بنادر ایران توسط آمریکا و بسته شدن عملی تنگه هرمز توسط تهران، مذاکرات را پیچیده کرده است.

یک منبع ارشد ایرانی روز پنج‌شنبه به رویترز گفته بود که هنوز توافقی حاصل نشده، اما اختلافات کاهش یافته و موضوعاتی مانند غنی‌سازی اورانیوم ایران و کنترل بر تنگه هرمز همچنان از نقاط اصلی اختلاف هستند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه از برخی پیشرفت‌ها خبر داده گفته بود که «نشانه‌های خوبی وجود دارد» و گفته بود: «نمی‌خواهم بیش از حد خوش‌بین باشم... بنابراین باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد.

»نیز در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد در پاسخ به پرسشی درباره حضور تیم مذاکره‌کننده قطری در ایران به خبرنگاران گفت که پاکستان میانجی اصلی در مذاکرات ایران است و عملکرد «تحسین‌برانگیزی» داشته است. ابهام در آغاز دوباره جنگ؛ وزیر خارجه آمریکا: در مذاکرات با ایران پیشرفت اندکی ‏حاصل شده است او افزود: «بدیهی است که کشورهای دیگر هم منافع خود را دارند، به‌ویژه کشورهای خلیج فارس که در میانه این وضعیت قرار دارند.

ما با همه آن‌ها در ارتباط هستیم. فقط می‌گویم کشوری که ما عمدتا با آن در این روند کار کرده‌ایم پاکستان است و این همچنان ادامه دارد. » بازگشت قطر به روند میانجی‌گری در حالی صورت می‌گیرد که ایران پیش‌تر با صدها موشک و پهپاد به قطر حمله کرده و زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در راس‌ لفان را هدف قرار داده بود.

این حمله حدود ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی قطر را از بین برد. این کشور پیش‌تر نیز در ۲ مارس تولید ال‌ان‌جی را به دلیل حملات ایران متوقف کرده بود. پیش از جنگ، حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی ال‌ان‌جی از تنگه هرمز و عمدتا از طریق قطر عبور می‌کرد. بسته شدن عملی این تنگه توسط ایران تقریبا کل ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی قطر را مختل کرده است.

قطر یکی از متحدان اصلی غیرناتویی آمریکا محسوب می‌شود و میزبان پایگاه هوایی العدید، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است





