بازگشایی مسجدالاقصی پس از 41 روز: جشن و امید در میان فلسطینیان

مسجدالاقصی پس از 41 روز بسته بودن به بهانه حملات علیه ایران، با اعلام آتش‌بس موقت بار دیگر به روی مسلمانان گشوده شد. هزاران فلسطینی برای اقامه نماز جمعه گرد هم آمدند، در حالی که نیروهای اسرائیلی تدابیر امنیتی شدیدی را اعمال کردند. این بازگشایی امید را در میان فلسطینیان زنده کرد.

قدس /خبرگزاری آناتولی: پس از 41 روز بسته بودن به بهانه حملات علیه ایران، مسجدالاقصی بار دیگر به روی مسلمانان گشوده شد. این مکان م قدس ، که در پی اعلام آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران بازگشایی شد، شاهد حضور ده‌ها هزار نمازگزار در نماز جمعه امروز بود. فلسطین یان ساکن قدس شرقی و همچنین عرب‌های ساکن مناطق موسوم به «48» پس از هفته‌ها محرومیت، با شوق و اشتیاق فراوان برای اقامه نماز جمعه به مسجدالاقصی شتافتند.

در طول مدت بسته بودن مسجدالاقصی، زندگی اجتماعی در قدس شرقی اشغالی، به ویژه در منطقه شهر قدیم قدس، تقریباً متوقف شده بود. اما با بازگشایی این مسجد مبارک، فضای منطقه بار دیگر مملو از حضور فلسطینیان شد و حال و هوایی سرشار از شادی، امید و احساسات مذهبی بر آن حاکم گشت. خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به مسجدالاقصی، مملو از جمعیت نمازگزارانی بود که با شور و اشتیاق فراوان برای شرکت در نماز جمعه حاضر شده بودند. صدای تلاوت قرآن، ذکر و دعا در فضا طنین‌انداز بود و حس وحدت و همبستگی در میان مسلمانان موج می‌زد. مغازه‌ها و کسب‌وکارهای اطراف مسجد، رونق دوباره‌ای گرفته بودند و چهره شهر، شاداب و زنده به نظر می‌رسید. این بازگشایی، نه‌تنها فرصتی برای عبادت و نیایش فراهم کرد، بلکه نمادی از مقاومت و پایداری فلسطینیان در برابر اشغالگری و محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل بود. بازگشایی مسجدالاقصی، پس از اعلام آتش‌بس موقت، امیدها را برای بهبود شرایط زندگی در قدس شرقی افزایش داد و نشان داد که اراده مردم برای حفظ هویت اسلامی و ملی خود، همواره پابرجا خواهد بود.\هم‌زمان با بازگشایی مسجدالاقصی، نیروهای پلیس اسرائیل در قدس شرقی به طور گسترده مستقر شدند و تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کردند. نمازگزاران برای ورود به مسجد، مجبور بودند از ایست‌های بازرسی متعدد عبور کنند و مورد بازرسی قرار گیرند. پلیس اسرائیل، همچنین از ورود برخی جوانان فلسطینی به داخل مسجد ممانعت به عمل آورد و محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران اعمال کرد. این اقدامات، با انتقادات گسترده‌ای از سوی فلسطینیان و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شد و به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی محکوم شد. نیروهای پلیس اسرائیل، به ویژه در اطراف قبةالصخره و بخش‌های مختلف حرم شریف، به صورت گروهی و در حالت آماده‌باش مستقر شدند و مانع از حرکت آزادانه نمازگزاران شدند. حضور پررنگ نیروهای پلیس، در حالی که مغایر با وضعیت تاریخی موجود در این مکان مقدس توصیف شده بود، باعث ایجاد تنش و نگرانی در میان نمازگزاران و ساکنان منطقه شد. فلسطینیان، این اقدامات را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت و اعمال کنترل بیشتر بر مسجدالاقصی و فعالیت‌های مذهبی خود تلقی کردند و بر عزم خود برای مقاومت و دفاع از حقوق خود تأکید کردند.\مسجدالاقصی، دیروز پس از اعلام آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران، بار دیگر به روی نمازگزاران گشوده شد. هزاران فلسطینی از ساعات اولیه صبح برای اقامه نمازهای روزانه و شرکت در مراسم‌های عبادی به این مکان مقدس مراجعه کردند. این بازگشایی، پس از ماه‌ها انتظار و محرومیت، موجی از خوشحالی و امید را در میان فلسطینیان به وجود آورد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک‌چهارم از جمعیت سودان به دلیل درگیری‌های داخلی آواره شده‌اند. کویت نیز حملات پهپادی به تأسیسات حیاتی خود را به شدت محکوم کرد. در همین حال، وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد که آتش‌بس راهبردی، بهترین راه برای پایان دادن به جنگ کنونی است. این تحولات، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های امنیتی در سراسر جهان است و لزوم تلاش برای برقراری صلح و ثبات در مناطق مختلف را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بازگشایی مسجدالاقصی، در این میان، نمادی از امید و مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری است و یادآور اهمیت حفظ هویت فرهنگی و مذهبی در برابر فشارهای سیاسی و نظامی است. این رویداد، همچنین، تأکیدی بر اهمیت آزادی‌های مذهبی و حقوق بشر در تمامی جوامع است





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسجدالاقصی فلسطین اسرائیل آتش‌بس قدس

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »