بازگشایی تدریجی بورس و تدابیر اقتصادی جدید

کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسهای با مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس، راهکارهایی برای مهار تورم، تقویت پول ملی، تامین ارز و رونق بورس بررسی کرد. سخنگوی کمیسیون از بازگشایی تدریجی بورس و نظارت دقیق بر بورس انرژی و کالا خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی، حاکم ممکان، پس از برگزاری جلسه کمیسیون با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس ، جزئیات مهمی از مباحث مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده را تشریح کرد.
این جلسه با هدف بررسی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی و تدوین راهکارهایی برای مقابله با چالشهای پیش رو، به ویژه در زمینه مهار تورم، مدیریت نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی و تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برگزار شد. ممکان با اشاره به اهمیت حفظ پویایی و جلوگیری از رکود در بخش تولید، بر ضرورت برنامهریزی دقیق و هماهنگ بین دستگاههای اقتصادی کشور تاکید کرد.
در این جلسه، موضوعات مختلفی از جمله تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، رفع تعهدات ارزی معوقه و ارائه بستههای حمایتی به کسب و کارهایی که در شرایط جنگی یا تحریمهای بینالمللی آسیب دیدهاند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که بررسی دقیق وضعیت اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ، نه تنها برای حفظ رونق تولید ضروری است، بلکه میتواند به ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در بلندمدت نیز کمک کند.
یکی از محورهای اصلی جلسه کمیسیون اقتصادی، بحث و بررسی وضعیت بازار بورس بود. با توجه به نوسانات اخیر در این بازار و نگرانیهای موجود در میان سهامداران، اعضای کمیسیون بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از داراییهای سهامداران، کنترل هیجانهای کاذب، حفظ نقدشوندگی بازار و ایجاد اعتماد در میان سرمایهگذاران تاکید کردند. ممکان در این خصوص اظهار داشت که سازمان بورس باید با ورود جدی و اتخاذ سیاستهای مناسب، زمینه را برای تثبیت و رونق بورس فراهم کند.
این امر نه تنها به تامین مالی بازار و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این جلسه مقرر شد که بورس انرژی و بورس کالا نیز با نظارت دقیق و برنامهریزی کارشناسی، نیازهای جامعه را در زمینه انرژی و مواد اولیه تامین کنند و با ایجاد تعادل در قیمتها، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم همکاری سازمانهای مربوطه با تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی برای برخورد با متخلفان در بازار تاکید کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه ساماندهی پرداخت تسهیلات و استمهال وامها اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون بر این باورند که بانک مرکزی باید در سیاستگذاریهای خود، حداکثر تلاش را برای وارد نکردن فشار اقتصادی به مردم به کار گیرد.
این امر مستلزم اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری مناسب و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات مالی با شرایط آسانتر به اقشار آسیبپذیر جامعه است. ممکان همچنین تاکید کرد که برنامهریزی برای مهار تورم، تقویت پول ملی، مدیریت رشد نقدینگی و احصا نیازهای ارزی و اولویتبندی تخصیص ارز، باید با هماهنگی سایر دستگاههای اقتصادی کشور صورت پذیرد. این امر مستلزم ایجاد یک سازوکار هماهنگ و یکپارچه برای تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی است.
در پایان، ممکان از آغاز به کار تدریجی بازار بورس در سایر بخشها خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بازگرداندن اعتماد به بازار و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید برای فعالان اقتصادی صورت میگیرد. کمیسیون اقتصادی مجلس امیدوار است که با اجرای این تصمیمات و همکاری همه دستگاههای ذیربط، بتوان گامهای موثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد رونق در بخشهای مختلف اقتصادی برداشت