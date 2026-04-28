سازمان بازرسی کل کشور در پی افزایش شکایات مردمی، خواستار بازپرداخت کامل مبالغ بلیت‌های هواپیماهای لغو شده در ایام جنگ رمضان به مسافران شده و از سازمان هواپیمایی کشوری خواسته است گزارش جامعی در این خصوص ارائه دهد.

این اقدام در پی گزارش‌های متعددی صورت گرفته که نشان می‌دهد بسیاری از مسافران با وجود لغو پروازهای خود، موفق به دریافت کامل وجه پرداختی نشده‌اند. این مسئله نه تنها موجب نارضایتی شدید عمومی شده، بلکه به عنوان یک تخلف آشکار در حقوق مصرف‌کنندگان نیز تلقی می‌گردد.

سازمان بازرسی در نامه‌ای رسمی و قاطع به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت، خواستار استرداد فوری و بدون قید و شرط تمامی مبالغ بلیت‌های خریداری شده به مسافران شده و بر ارائه یک گزارش جامع و دقیق در این خصوص تاکید کرده است. این گزارش باید شامل جزئیات کاملی از تعداد بلیت‌های لغو شده، میزان وجوه بازپرداخت شده به تفکیک شرکت‌های هواپیمایی، و مهم‌تر از همه، دلایل عدم بازپرداخت مبالغ باقی‌مانده باشد.

تاکید بر شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق، گامی اساسی در جهت شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر بازپرداخت وجوه به مسافران است. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط خاص کشور در زمان جنگ و لغو پروازهای داخلی و خارجی، بر وظیفه قانونی و اخلاقی ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی در قبال مسافران تاکید کرده است.

او اظهار داشته که عدم همکاری این نهادها و امتناع از بازپرداخت کامل وجه بلیت‌ها، نقض صریح قانون و بخشنامه‌های صادره است و به طور قطع با حقوق مصرف‌کنندگان مغایرت دارد. این موضوع نه تنها باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده، بلکه اعتماد مردم به سیستم حمل و نقل هوایی را نیز خدشه‌دار کرده است.

سازمان بازرسی با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کند و در صورت عدم همکاری به موقع از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های مربوطه، اقدام قانونی قاطعانه انجام خواهد داد. این اقدام قانونی می‌تواند شامل اعمال جریمه‌های سنگین، تعلیق مجوز فعالیت، و حتی پیگیری قضایی مسئولان خاطی باشد. هدف اصلی سازمان بازرسی، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی نیز در نامه‌ای جداگانه به معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، ضمن هشدار لازم، خواستار رسیدگی فوری و اعاده وجوه پرداختی مسافرانی شده که به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، امکان استفاده از خدمات هوایی را نداشته‌اند. این نامه بر لزوم توجه ویژه به وضعیت مسافرانی که به اجبار از سفر خود صرف نظر کرده‌اند، تاکید دارد و خواستار تسریع در فرآیند بازپرداخت وجوه آنها شده است.

میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی، با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در مکاتبات این سازمان و استناد به وظایف قانونی سازمان هواپیمایی در حمایت از حقوق مسافران، بر اتخاذ تمهیدات لازم برای استرداد کلیه وجوه تاکید کرده است. او همچنین خواستار ارائه گزارش جامعی در خصوص تعداد بلیت‌های لغو شده، میزان وجوه مسترد شده به تفکیک شرکت‌ها، و دلایل عدم استرداد برخی وجوه تاکنون شده است.

این گزارش باید به طور کامل و دقیق تهیه شود تا سازمان بازرسی بتواند با بررسی آن، نقاط ضعف و موانع موجود در مسیر بازپرداخت وجوه را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آنها ارائه دهد. سازمان بازرسی کل کشور با نظارت دقیق بر عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی، اطمینان حاصل خواهد کرد که حقوق مسافران به طور کامل رعایت می‌شود و هیچ فردی به دلیل لغو پروازها متحمل ضرر و زیان نخواهد شد.

این سازمان مصمم است تا با اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، اعتماد عمومی به سیستم حمل و نقل هوایی را بازگرداند و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند





