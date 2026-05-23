صبح یکشنبه این هفته، تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران و رشت و شوش و تبریز، در مقابل ادارات کار تجمع کردند. معترضان حاضر در این تجمعات، به نمایندگی از بیش از 4.5 میلیون مستمریبگیر تامین اجتماعی، یک سوال واحد داشتند؛ چرا در دومین ماه سال، ارقام مستمریها، همچنان مطابق رقم اسفند پارسال است؟
طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی، احکام مستمری جدید باید در سازمان تامین اجتماعی صادر و سپس در هیاتوزیران تصویب شود. تاخیر در صدور احکام جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی درحالی است که طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی، رقم مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران، باید معادل حداقل مزد کارگران شاغل باشد. جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتوگو با اعتماد، میگویند که طی سه سال اخیر، پرداخت ارقام متناسبسازیها هم معمولا تا نیمه تابستان به تاخیر افتاده است.
یکی از بازنشستهها میگوید که با سامانه پاسخگویی 1420 که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، تماس گرفته و کارشناس این سامانه گفته که هنوز محاسبات افزایش مستمری در سال جدید شروع نشده و برای انجام محاسبات باید منتظر ابلاغ ریاست سازمان باشند که ظاهرا قرار است در خرداد ماه ابلاغیه ریاست سازمان به دستشان برسد و از همان زمان هم انجام محاسبات و صدور احکام مستمریهای جدید را شروع میکنند.
این بازنشستهها میگویند که تعداد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در زمره حداقلبگیرها محسوب میشوند و رقم مستمریشان بین 10 میلیون تا 15 میلیون تومان است که با مصوبه شورای عالی کار، امسال باید به میزان 60درصد افزایش داشته باشد بنابراین، افزایش 60درصدی مستمری در فروردین ماه و متناسبسازی با مزد پایه کارگران شاغل، اجرایی نشد و برای افزایش 60درصدی مستمری و متناسبسازی، تا نیمه تابستان باید منتظر بود تا امکان ابلاغ توسط ریاست سازمان فراهم شو
