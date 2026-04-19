دونالد ترامپ با بازنشر ویدئوهایی از معترضان در ایران، حمایت خود را از آنها نشان داد. در همین حال، ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ مستقر شده و فشارهای اقتصادی بر ایران با جزئیات ذخایر سوخت و پیامدهای احتمالی محاصره دریایی، توسط مقامات سابق آمریکایی تشریح شده است. همچنین، تحولات منطقه‌ای و تاثیر مسدود شدن تنگه هرمز بر بازارهای جهانی نفت و گاز، مورد بررسی قرار گرفته است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با بازنشر ویدئوهایی در شبکه تروث سوشال، به دیوارنگاری یک معترض ایران ی برای درخواست کمک از او و همچنین تجمعات حامیان انقلاب ملی در ایران اشاره کرد. این اقدامات نشان‌دهنده توجه ترامپ به تحولات داخلی ایران است. در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که ناو هواپیمابر جرالد فورد، پس از ترک دریای مدیترانه و عبور از کانال سوئز، اکنون در دریای سرخ مستقر شده است.

این جابجایی نظامی با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با حملات احتمالی به ایران در صورت عدم تمدید آتش‌بس صورت می‌گیرد. این خبر بیانگر افزایش تنش‌های منطقه‌ای و احتمال تشدید اقدامات نظامی علیه ایران است. میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس، سخنان مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تسلیم در برابر محاصره دریایی را مورد تردید قرار داد. او با اشاره به "مهلت فیزیکی" برای تحمل درد و تاثیر محدودیت‌های نفتی و بنزینی، به جزئیات ذخایر و مصرف سوخت ایران پرداخت. به گفته ملکی، ایران با حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت در انبار خارک و ۵۱ درصد پر بودن مخازن وارد محاصره شد. او پیش‌بینی کرد که با تولید ثابت، ذخیره‌سازی در روز هشتم به حداکثر می‌رسد و حتی با حداکثر تنظیم فشار بالادست، سقف تولید در روز بیستم محقق خواهد شد، پس از آن چاه‌ها باید با آسیب دائمی مخزن بسته شوند. در مورد بنزین، ایران روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر تولید می‌کند، در حالی که مصرف عادی ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است و کسری ۱۴ میلیون لیتری وجود داشت. مصرف دوران جنگ، شامل سهمیه‌بندی، سوخت ژنراتور و تدارکات نظامی، به ۱۹۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که شکاف ۷۷ میلیون لیتری ایجاد می‌کند. این کمبود با واردات با قیمت تقریبی ۳۴۰ هزار ریال و فروش با قیمت ۱۵ هزار ریال جبران می‌شود، یارانه‌ای که دولت توان پرداخت آن را ندارد. ملکی همچنین به ذخایر استراتژیک بنزین و گازوئیل ایران اشاره کرد که برای ۱۲ روز عرضه ملی کافی است. تحت سناریوی از دست دادن بخشی از پالایشگاه و کاهش واردات، کسری به ۴۷ میلیون لیتر در روز می‌رسد و ذخایر تا روز ۳۳ به صفر می‌رسد. با در نظر گرفتن افت پالایشگاه و خرید وحشت‌زده، این نقطه به روز ۲۲ می‌رسد. آستانه کمبود شدید، که منجر به تعطیلی پمپ‌های بنزین، حق بیمه بازار سیاه و صف‌های موتورسیکلت می‌شود، حدود روز ۱۵ تا ۱۸ فرا می‌رسد. او تاکید کرد رژیمی که "در داخل تقویت شده" است، همچنان برای جابه‌جایی نیروها، غذا و وفاداری به سوخت نیاز دارد و "ساعت بنزینی، میز مذاکره واقعی است". دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز در تروت سوشال، ضمن دفاع از اسرائیل به عنوان متحدی بزرگ برای آمریکا، از شجاعت، جسارت، وفاداری و هوشمندی این کشور تمجید کرد و اظهار داشت که اسرائیل در مواقع درگیری سخت می‌جنگد و پیروز می‌شود. این اظهارات ترامپ در راستای حمایت از سیاست‌های آمریکا در منطقه و تقویت متحدانش صورت گرفته است. در همین حال، نشریه اکونومیست در گزارشی به پیامدهای مسدود شدن تنگه هرمز بر قیمت نفت، گاز طبیعی و کود پرداخت. این نشریه پیش‌بینی کرد که گرانی سوخت و کود منجر به کاهش برداشت و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. افزایش قیمت سوخت نه تنها رانندگان، بلکه کشاورزان را که به کود و گازوئیل برای تراکتورهای خود نیاز دارند، تحت فشار قرار داده است. برخی کشاورزان اقدام به کاهش کشت یا استفاده کمتر از کود کرده‌اند که منجر به برداشت کمتر در اواخر سال می‌شود. برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده است که اگر این وضعیت تا اواسط سال ادامه یابد، علاوه بر بیش از ۳۰۰ میلیون نفری که در حال حاضر با مشکل تغذیه مواجه هستند، ۴۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. این تحولات نشان‌دهنده ابعاد گسترده بحران اقتصادی و انسانی ناشی از تشدید تنش‌ها در منطقه است. خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که هیئتی از پاکستان در تهران حضور یافته تا پاسخ روشنی از جمهوری اسلامی به خواسته‌های ایالات متحده دریافت کند. مشخص نیست نتیجه این مذاکرات چه بوده، اما فضا خوش‌بینانه نبوده است. به نظر می‌رسد تهران بر پایبندی به خطوط قرمز خود در مورد غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم با غنای بالا اصرار دارد. پاکستان همچنان در تلاش است تا هرگونه پیشرفت احتمالی را برای جلوگیری از از سرگیری خصومت‌ها بیابد. سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد برای گفت‌وگو در مورد انتخاب نخست‌وزیر عراق، نشان‌دهنده تلاش ایران برای حفظ نفوذ خود در منطقه علیرغم فشارها است. شبکه خبری فاکس نیز گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی در حال افزایش هزینه‌های بار و کاهش مسیرها هستند، زیرا افزایش قیمت سوخت جت ناشی از مسدود شدن تنگه هرمز، فشار فزاینده‌ای را بر این صنعت وارد می‌کند. رئیس و مدیرعامل ایرلاینز فور آمریکا اظهار داشت که افزایش جهانی هزینه‌های سوخت، شرکت‌های هواپیمایی را تحت فشار قرار داده است، هرچند خطوط هوایی آمریکا در موقعیت نسبتاً قوی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود قرار دارند. او پیش‌بینی کرد که تابستان ممکن است بسیار سنگین باشد، اما قیمت‌ها اغلب در سطح جهانی تعیین می‌شوند، زیرا خطوط هوایی آمریکا به اروپا پرواز کرده و در آنجا سوخت‌گیری می‌کنند. در مجموع، این اخبار تصویری از افزایش تنش‌های بین‌المللی، فشارهای اقتصادی فزاینده بر ایران، و تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت بحران در منطقه را ارائه می‌دهند. بازنشر اظهارات ترامپ و جابجایی ناوهای نظامی نشان‌دهنده نگرانی‌های امنیتی آمریکا و همچنین حمایت از متحدانش است. در مقابل، جزئیات ارائه شده توسط ملکی، تاثیر مستقیم تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بر توانایی ایران را برجسته می‌کند. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در مورد تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی و امنیت منطقه خواهد داشت. تلاش پاکستان برای میانجیگری و مواضع ایران در قبال نفوذ منطقه‌ای، نشان‌دهنده پیچیدگی دیپلماسی در این منطقه پرتنش است. در نهایت، افزایش هزینه‌های سوخت بر صنایع مختلف از جمله حمل و نقل هوایی نیز تاثیرگذار است و نشان‌دهنده اثرات زنجیره‌ای تشدید بحران‌هاست





