بازنشستگان البرز: چرا واریزی معوقات اردیبهشت کمتر از فروردین است؟

مجموعه‌ای از اخبار و رویدادهای مهم در حوزه کارگر، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار در هفته‌های اخیر را پوشش می‌دهد. تمرکز اصلی بر اختلافات مالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، حوادث مرگبار ساختمانی و مواضع رسمی نهادها نسبت به مطالبات صنفی است.

در هفته‌های اخیر، دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و بازنشستگان ایران حول محور تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات ماهانه می‌چرخد. گزارش‌های منتشر شده از استان البرز حاکی از آن است که مبلغ واریزی معوقات ماه اردیبهشت برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان، کمتر از مبلغ پرداختی در ماه فروردین بوده است.

این تفاوت مبلغی باعث نگرانی و انتقاد شدید این قشر از جامعه شده است. در واکنش به این موضوع، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ضمن عذرخواهی رسمی بابت تاخیر در پرداخت‌ها، بر تلاش‌های انجام شده برای رفع نواقص سیستمی تأکید کرده است. با این حال، بازنشستگان بر این باورند که صرف عذرخواهی کافی نیست و سازمان باید جریمه دیرکرد ناشی از این تاخیرها را نیز به عنوان جبران خسارت به حساب بازنشستگان واریز کند.

همچنین واریزی معوقات برای برخی از بازنشستگان در اردیبهشت ماه انجام شده که نشان از وجود ناهماهنگی‌های سیستمی در پراکنش پرداخت‌ها دارد.