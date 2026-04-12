استاندار آذربایجان شرقی از اتمام بازسازی پل راه آهن هفت چشمه در میانه خبر داد و بر اهمیت بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده در پی حملات تأکید کرد. همچنین، از پل راه آهن امین آباد زنجان بازدید و بر اهمیت مسیر ریلی ترانزیت شمال‌غرب تأکید شد. هدف از این بازدیدها، نشان دادن اهمیت ارتباط و تعامل بیشتر بین استان‌های شمال‌غرب و تلاش برای ادامه خدمات‌رسانی به مردم بود.

بهرام سرمست ، عصر یکشنبه ۲۳ فروردین، در بازدید از پل راه آهن هفت چشمه در شهرستان میانه که هدف حملات آمریکایی صهیونی قرار گرفته بود، از اتمام مراحل بازسازی این پل تا پایان امشب خبر داد. به گزارش خبر فوری، بهرام سرمست در حاشیه این بازدید اظهار داشت: با توجه به اهمیت استراتژیک راه آهن در جابجایی بار و مسافر، بازسازی این پل از اولین ساعات پس از حملات دشمن، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.

وی افزود: نیروهای راه آهن جمهوری اسلامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار بازسازی نقاط مورد حمله را آغاز کرده‌اند و این عملیات بدون وقفه ادامه دارد. استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر تعامل و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی نقاط آسیب‌دیده، افزود: عزم مدیریت استان بر ادامه روند خدمات‌رسانی بدون وقفه به مردم و شهروندان است و تمام نهادهای اجرایی در این مسیر پای کار مردم هستند. این اقدام نشان‌دهندهٔ اهمیت حیاتی زیرساخت‌های حمل و نقل در شرایط بحرانی و تلاش برای حفظ و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است. بازسازی سریع این پل‌ها، که به دلیل موقعیت استراتژیک‌شان هدف حملات قرار گرفته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدامات نه تنها به منظور ترمیم خسارات واردشده، بلکه برای اطمینان از تداوم جریان بار و مسافر و حفظ ارتباطات حیاتی بین مناطق مختلف کشور انجام می‌شود. همچنین، این تلاش‌ها حاکی از عزم راسخ مسئولان برای مقابله با هرگونه تهدیدی و تأمین امنیت و رفاه شهروندان است. در این راستا، همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و بسیج امکانات برای بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده، نقش کلیدی در حفظ پایداری و تاب‌آوری جامعه دارد.\در ادامه، سرمست به همراه استاندار زنجان، از پل راه آهن امین آباد این استان که در اثر حملات دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده، بازدید کرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه استراتژیک مسیر ریلی ترانزیت شمال‌غرب، گفت: هدف از این بازدید، نشان دادن اهمیت ارتباط و تعامل بیشتر بین استان‌های شمال‌غرب به ویژه تبریز و زنجان است. سرمست افزود: پروژه بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه تبریز _ زنجان پروژه مهم دیگری است که بین دو استان در حال پیگیری و اجرایی شدن است. بازدید از پل امین‌آباد و تأکید بر اهمیت مسیر ریلی ترانزیت شمال‌غرب، نشان‌دهندهٔ توجه ویژه به زیرساخت‌های حمل و نقل و تلاش برای تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر بین مناطق مختلف کشور است. پل امین‌آباد راه آهن منطقه شمال‌غرب در حد فاصل ایستگاه های خرّم پی و نیک پی قرار دارد که به شهرهای تبریز، میانه و مراغه امتداد دارد. این مسیر ریلی نقش مهمی در اتصال شمال‌غرب به سایر نقاط کشور و همچنین در ترانزیت کالا ایفا می‌کند. از این رو، بازسازی و نگهداری این مسیرها، از جمله پل‌ها و خطوط ریلی، برای توسعه اقتصادی و تقویت روابط منطقه‌ای ضروری است. این بازدیدها و پیگیری‌ها، نشان‌دهندهٔ اهمیت همکاری بین استانی و تلاش برای توسعه زیرساخت‌ها در راستای رفاه و آسایش شهروندان است. همچنین، پروژه بهسازی آزادراه تبریز _ زنجان نیز گامی مهم در جهت بهبود حمل و نقل جاده‌ای و کاهش زمان سفر بین این دو استان محسوب می‌شود.\استاندار آذربایجان شرقی در این بازدیدها بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و بر عزم جدی برای ادامه روند خدمات‌رسانی بدون وقفه به مردم و شهروندان تأکید نمود. این رویکرد نشان‌دهندهٔ توجه ویژه به نیازهای مردم در شرایط بحرانی و تلاش برای ایجاد اطمینان و اعتماد در جامعه است. همچنین، تعامل و ارتباط مستمر بین استان‌ها، به ویژه در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل، می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و توسعه پایدار کشور کمک کند. این اقدامات در راستای بهبود زیرساخت‌های حیاتی، تسهیل حمل و نقل، و ارتقای سطح رفاه عمومی انجام می‌شود. از این رو، همکاری و هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری پروژه‌های عمرانی، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کند. تلاش برای ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از جمله پل‌های راه آهن، با هدف بازگرداندن شرایط به حالت عادی و اطمینان از تداوم ارائه خدمات به مردم، از اولویت‌های اصلی مسئولان است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بهرام سرمست راه آهن آذربایجان شرقی زنجان بازسازی

United States Latest News, United States Headlines