دادستان مرکز لرستان از بازداشت فرد متهم در حادثه شکستگی پای دانش‌آموز در شهرستان دورود خبر داد. پرونده برای رسیدگی به ابعاد مختلف در دست بررسی است.

پرونده ضرب‌وجرح یک دانش‌آموز در شهرستان دورود ، پس از دریافت گزارش‌های محلی، مستقیماً وارد چرخه دستگاه قضایی در استان لرستان شده است. این حادثه که منجر به آسیب‌های جدی برای یکی از دانش‌آموز ان شد، با واکنش سریع مقامات قضایی مواجه گردید و روند رسیدگی به آن به صورت رسمی آغاز شده است.

جزئیات پرونده و وضعیت فعلی تحقیقات

علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، با تشریح مراحل اولیه پرونده اعلام کرد که گزارش حادثه از سوی دادستان شهرستان دورود به مرجع قضایی بالاتر ارجاع شده است. بر اساس اطلاعات اولیه، این درگیری منجر به شکستگی پای دانش‌آموز مورد نظر شده و نوع آسیب وارده به عنوان ضرب‌وجرح عمدی طبقه‌بندی گردیده است. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت ویژه دستگاه قضا بر صیانت از حقوق دانش‌آموزان در محیط آموزشی است.

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اقدامات قضایی و بازداشت متهم درگیر

دادستان استان لرستان بر این نکته تأکید ورزید که هرگونه رفتار خشونت‌آمیز در محیط‌های آموزشی و اجتماعی، کاملاً مغایر با قوانین جاری و حقوق دانش‌آموزان محسوب می‌شود. بر همین اساس، پس از شناسایی هویت فرد متهم و احراز دقیق میزان آسیب وارده به دانش‌آموز، دستور بازداشت وی صادر شد. متهم در حال حاضر بازداشت شده و در اختیار مرجع قضایی قرار دارد تا مراحل بعدی رسیدگی طی گردد.

موضع رسمی مقامات قضایی و قوانین حاکم

تاکیدهای مکرر علی حسنوند بر عدم پذیرش خشونت در عرصه‌های مختلف، نشان می‌دهد که دستگاه قضا در لرستان رویکرد سخت‌گیرانه‌ای نسبت به چنین پرونده‌هایی دارد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که فرآیند شناسایی و دستگیری متهم با سرعت نسبتاً خوبی انجام شده است. این سرعت عمل نشان‌دهنده پایش نزدیک مقامات قضایی بر روند تحقیقات در شهرستان دورود است تا از هرگونه کج‌روی یا تأخیر در روند عدالت جلوگیری شود.

چشم‌انداز پرونده و مراحل آینده رسیدگی

اگرچه بازداشت متهم انجام شده، اما هنوز جزئیات کامل و همه‌جانبه‌ای درباره ابعاد دقیق حادثه به صورت رسمی منتشر نشده است. پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی و تکمیلی قرار دارد و مرجع قضایی موظف است با بررسی تمام جوانب، درباره مسئولیت کیفری فرد متهم و میزان مجازات شایسته تصمیم‌گیری کند. تا زمانی که تحقیقات به مراحل پایانی نرسد و رأی نهایی صادر نشود، شایعات و اطلاعات ناقص نباید جایگزین حقایق حقوقی شود و اصل بر بی‌طرفی و دقت در روند دادرسی است.