سوریه اعضای شبکه مرتبط با حزب‌الله لبنان را در حمص بازداشت کرد. همزمان تنش‌های داخلی در دستگاه اطلاعاتی آمریکا بر تدوین ارزیابی‌های امنیتی علیه جمهوری اسلامی سایه افکنده است.

نیروهای امنیتی سوریه روز سه‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه با اعلام عملیات مشترک بین سازمان اطلاعات عمومی و امنیت داخلی، اعضای یک شبکه مرتبط با حزب‌الله لبنان را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به پالایشگاه نفت حمص دستگیر کردند. این خبرگزاری رسمی دولت سوریه تأکید کرد که در این عملیات، مواد و تجهیزات انفجاری آماده‌ای که برای تهدید زیرساخت‌های حیاتی نفتی کشف شده بود، ضبط گردیده است.

رد ادعاهای دمشق توسط لبنان

پس از انتشار گزارش سانا، حزب‌الله لبنان بلافاصله این اتهامات را کاملاً بی‌اساس و کذب محض خواند و در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هیچ‌گونه حضور سازمانی یا عملیاتی در خاک سوریه ندارد. این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اضافه کرد که در هیچ فعالیتی دخیل نیست که امنیت و ثبات داخلی سوریه را تضعیف کند. پالایشگاه حمص به عنوان یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولید سوخت در بازار داخلی این کشور، نقش استراتژیکی در تأمین نیازهای انرژی دارد.

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تاریخچه تنش‌های امنیتی در دمشق

رئیس‌جمهوری سوریه در آذرماه سال گذشته بارها حزب‌الله را به برنامه‌ریزی برای ترور، حملات راکتی و قاچاق سلاح متهم کرده بود. این گروه نیابتی در طول جنگ داخلی نزدیک به چهارده ساله سوریه در کنار نیروهای اسد می‌جنگید، اما روابط آن‌ها پس از سقوط رژیم اسد به شدت تیره شد. جمهوری اسلامی نیز از حامیان اصلی اسد به شمار می‌رفت و با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به طور مستقیم در جنگ داخلی مرگبار سوریه دخالت داشت.

اقدامات پیشین علیه شبکه‌های تروریستی

سانا در ادامه گزارش خود به عملیات‌های اخیر علیه داعش پرداخت و نوشت که سازمان اطلاعات عمومی سوریه دهم آبان با همکاری نیروهای امنیت داخلی استان دیرالزور، دو عضو یک هسته مظنون به ارتباط با این گروه را بازداشت کرد. شش روز پیش از این رویداد نیز یک هسته مرتبط با داعش در منطقه حوله در استان حمص متلاشی شده بود که برای حمله به عبادتگاه‌ها و گشت‌های امنیتی برنامه‌ریزی می‌کرد. وزارت کشور سوریه نیز هجدهم تیرماه اعلام کرد در عملیات مشترکی چند هسته داعش در جنوب کشور متلاشی و فراس الداغر از رهبران ارشد این گروه بازداشت شده است.

بحران داخلی در دستگاه اطلاعاتی آمریکا

در سوی دیگر اقیانوس، گزارش‌های خبری نشان می‌دهد که کندی در تبادل اطلاعات در دولت آمریکا در حالی رخ می‌دهد که این کشور در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی است. این مشکلات در دوران تصدی تولسی گبرد به عنوان مدیر اطلاعات ملی و در بحبوحه تنش‌های شدید میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پدیدار شد. اگرچه تنش‌ها از زمان استعفای گبرد در ماه ژوئن فروکش کرده است، مشکلات ناشی از این اختلافات همچنان پابرجاست.

تأثیرات تنش‌ها بر ارزیابی‌های امنیتی

مقام‌های پیشین و کارشناسان مستقل گفتند این اختلالات ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران تصویری ناقص از تهدیدهای پیش روی کشور داشته باشند. مقام‌های آمریکایی آگاه از موضوع افزودند که سیا سال گذشته مشارکت در تدوین مشترک ارزیابی‌ها با شورای اطلاعات ملی را متوقف کرد. لیز لیونز سخنگوی سیا گفت این سازمان به طور کامل در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی مشارکت دارد، اما مقام‌های سابق هشدار می‌دهند که تحلیلگران به دلیل بیم اقدامات تلافی‌جویانه سیاسی، ممکن است از نوشتن ارزیابی‌های مستقل خودداری کنند.