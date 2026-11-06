وزارت امنیت داخلی آمریکا از بازداشت مرد ۲۶ ساله ونزوئلایی نزدیک کاخ سفید خبر داد. همزمان، گزارش‌هایی از اختلاف نظر شدید میان مقامات ارشد آمریکا درباره حمله نظامی به ایران و تلاش‌های دیپلماتیک قطر و پاکستان منتشر شده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که یک شهروند ۲۶ ساله اهل ونزوئلا، به نام رونی یوردریکس گوانیپا چرینوس، در ساعت‌های پایانی پنج‌شنبه شب در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن بازداشت شد. این مرد در حالی توسط ماموران سرویس مخفی دستگیر شد که سه نوع سلاح گرم و مقداری مهمات در خودروی وانت خود حمل می‌کرد و ادعا می‌نمود صداهایی در سرش او را به ترس دونالد ترامپ فراخوانده‌اند. این حادثه در حالی رخ داده است که همزمان گزارش‌های متعددی از اختلاف نظر عمیق میان تیم امنیتی و دیپلماتیک ترامپ درباره استراتژی پیش‌رو در قبال ایران منتشر شده است.

جزئیات بازداشت و سلاح‌های کشف‌شده

بر اساس اظهارنامه‌ای که به دادگاه ارائه شده است، ماموران سرویس مخفی در شب پنج‌شنبه رونی یوردریکس گوانیپا چرینوس را در یک وانت پارک‌شده در خیابان کانسیتوشن واشنگتن پیدا کردند. او هنگام نزدیک شدن ماموران در خواب بود و نیروهای امنیتی در ابتدا اقدام به بررسی وضعیت سلامت او نمودند. چرینوس با استفاده از اپلیکیشن گوگل ترنسلیت به ماموران اعلام کرد که سلاح‌هایی در اختیار دارد و قصد تحویل آن‌ها به دولت را دارد.

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ماموران در بازرسی از خودروی وی، یک تفنگ از نوع ای‌آر۱۵، یک سلاح مک۱۰، یک تپانچه گلاک و مقداری مهمات کشف کردند. مقام‌های وزارت امنیت داخلی تأکید کردند که خودرو به عنوان سرقتی گزارش شده بود، اما چرینوس در بازجویی‌ها ادعا کرد که این وانت متعلق به کارفرمای اوست که آن را به او قرض داده است. او همچنین گفته است که سلاح‌ها را یک ماه پیش خریده و در این خودرو زندگی می‌کرده است.

در فهرست اتهامات رسمی اعلام‌شده برای چرینوس، هیچ اشاره‌ای به تلاش برای ترور رئیس‌جمهور نشده است. اتهامات وی شامل حمل و جابه‌جایی غیرقانونی سلاح، نگهداری سلاح و مهمات ثبت‌نشده، استفاده بدون اجازه از خودرو، سرقت و دریافت مال مسروقه است. وزارت امنیت داخلی یادآور شد که این فرد در سال ۲۰۲۴ به‌طور غیرقانونی وارد آمریکا شده و پیش از این نیز توسط گشت مرزی دستگیر و آزاد شده بود.

اختلاف نظر بر سر استراتژی نظامی و دیپلماتیک

در همزمانی با این بازداشت، گزارش‌های متعددی از شکاف میان مقامات دولت ترامپ درباره سیاست خارجی در قبال ایران منتشر شده است. وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که پیتر هگست، وزیر جنگ، و دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در جلسات داخلی از ازسرگیری عملیات رزمی گسترده علیه ایران دفاع کرده‌اند.

منابع نزدیک به این روزنامه تأکید می‌کنند که فرماندهان نظامی، حمله به زیرساخت‌های انرژی، تاسیسات هسته‌ای و ذخایر موشکی و پهپادی حکومت ایران را راهی برای وادار کردن تهران به واگذاری مواد هسته‌ای می‌دانند. در مقابل، ونس و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، خواهان ادامه حمایت رئیس‌جمهوری از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز از تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره تجاری ایران حمایت کرده‌اند. این مواضع نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده پیش روی تصمیم‌گیران آمریکایی برای تعادل میان فشار نظامی و راه‌حل‌های سیاسی است. منابع مشارکت‌کننده در میانجی‌گری به رسانه اکسیوس گفته‌اند که پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما روند آن بسیار کند بوده است.

نقش میانجی‌گران و وضعیت نیروهای نظامی

به نقل از گزارش اکسیوس، ونس طی دو هفته گذشته شخصاً در مذاکرات غیرمستقیم با حکومت ایران مشارکت داشته و تقریباً هر روز با نخست‌وزیر قطر، فرمانده ارتش پاکستان و دیگر میانجی‌ها گفت‌وگو کرده است. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، نیز در این روند حضور دارند. احتمال برگزاری نشستی فنی در سطح کارشناسی میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای آینده بررسی شده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که طرح مورد بحث می‌تواند مهلت گفت‌وگوهای مقدماتی را از ۶۰ روز به دو روز کاهش دهد تا مذاکرات هسته‌ای تقریباً بلافاصله آغاز شود. مشخص نیست تهران چنین ترتیبی را بپذیرد یا خیر. مقام‌های ایرانی قرار است در روزهای آینده برای بررسی توافق احتمالی به دوحه بازگردند.

در بخش نظامی، وال‌استریت ژورنال نوشته است که گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی در مسیر منطقه هستند. منابع این روزنامه، اواخر ماه جاری میلادی را پس از رسیدن تجهیزات بیشتر، بازه مطلوب‌تری برای ازسرگیری عملیات توصیف کرده‌اند، هرچند ارتش برای اجرای سریع دستور رئیس‌جمهوری نیز آمادگی دارد. آمریکا بیش از ۵۰ هزار نیرو در منطقه مستقر کرده است.

واکنش‌های داخلی و افکار عمومی

ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که در نظرسنجی خروج از شعب رای‌گیری، ۶۲ درصد رای‌دهندگان اقدام نظامی علیه ایران را تصمیمی اشتباه دانسته‌اند. ونس پس از انتخابات، جنگ را عامل اصلی شکست حزب خود معرفی کرد. برخی مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که فرصت آغاز کارزار نظامی جدید محدود است و بهتر است پیش از آغاز به کار کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها در ژانویه تصمیم بگیرد.

ترامپ در اظهاراتی در جریان سفر به فلوریدا گفت درباره ایران "پیشرفت زیادی" حاصل شده و تعامل با تهران ادامه دارد. او در عین حال بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. شان کوران، رئیس سرویس مخفی، نیز با اشاره به تلاش ماموران برای کاهش تنش در حادثه کاخ سفید، نسبت به افزایش پرونده‌های تهدید ابراز نگرانی کرد.