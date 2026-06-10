خلاصه: صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، به دلیل مصاحبه با شبکه بریتانیایی که در آن از سیاستهای رهبر پیشین انتقاد کرد، بازداشت شد.
صادق زیباکلام ، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی ، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. دلیل این بازداشت ، مصاحبهای عنوان شده که او با یک شبکه تلویزیونی بریتانیایی انجام داده و در آن از سیاستهای علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، زیباکلام پیشتر بر اساس قرار نظارت قضایی از هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی و رسانهها منع شده بود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ علیه وی اعلام جرم کرده و از تشدید قرار نظارت قضایی خبر داده بود.
این اعلام جرم پس از انتشار گفتوگوی زیباکلام با آن شبکه صورت گرفت که در آن وی ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکاستیزی، نابودی اسرائیل و حمایت از حماس و حزبالله، علی خامنهای را ستون فقرات تندروها در ایران توصیف کرده بود. زیباکلام همچنین در بخشی از مصاحبه درباره مجتبی خامنهای، فرزند رهبر پیشین، گفت که او قادر نیست همان میزان نفوذ و جایگاه پدرش را در جمهوری اسلامی به دست آورد.
این بازداشت در حالی صورت میگیرد که صادق زیباکلام سابقه چندین بار بازداشت و محاکمه را دارد. او در اردیبهشت ۱۴۰۳ در ارتباط با سه پرونده قضایی بازداشت شده بود و پس از حدود دو ماه، در تیر همان سال به دلیل ابتلا به سرطان از زندان آزاد شد. پیش از آن نیز در سالهای گذشته بارها به دلیل اظهارنظرهای انتقادی درباره سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.
فعالان حقوق بشر و برخی رسانههای بینالمللی این اقدام را بخشی از فشارهای نظام بر منتقدان و اساتید دانشگاه میدانند. به اعتقاد آنها، محدودیتهای رسانهای و قضایی علیه افرادی مانند زیباکلام، فضای نقد و تحلیل را در ایران تنگتر کرده است. صادق زیباکلام که از چهرههای شناختهشده در عرصه علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران است، همواره دیدگاههای اصلاحطلبانه و انتقادی داشته و در کنار فعالیت علمی، در رسانههای داخلی و خارجی به تحلیل مسائل سیاسی میپرداخت.
بازداشت او واکنشهای گستردهای در میان فعالان سیاسی و دانشگاهیان برانگیخته است. برخی از نمایندگان پیشین مجلس و استادان دانشگاه با صدور بیانیههایی خواستار آزادی وی و رعایت آزادی بیان در چارچوب قانون شدهاند. با این حال، قوه قضائیه همچنان بر ضرورت برخورد با کسانی که به زعم آنان امنیت ملی را به خطر میاندازند، تأکید میکند.
این رویداد نشاندهنده ادامه تنش میان نظام حاکم و منتقدان در ایران است، به ویژه در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است
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