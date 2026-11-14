بازداشت صدها جوان در منطقه کیتای گورود مسکو در ۷ نوامبر، نشان‌دهنده افزایش فشارها برای جذب نیرو در ارتش و سرکوب صداهای مستقل در روسیه است.

در روز ۷ نوامبر، منطقه مرکزی " کیتای گورود" در شهر مسکو شاهد یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پلیس علیه جوانان در سال‌های اخیر بود که منجر به بازداشت ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر، از جمله افراد زیر سن قانونی، شد. این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به گسترش محدودیت‌های مدنی و رویکرد سخت‌گیرانه مقامات روسیه نسبت به نسل جوان معطوف کرده است. اگرچه مقامات روسیه این عملیات را در چارچوب حفظ نظم عمومی توجیه کرده‌اند، اما منتقدان و فعالان حقوق بشر معتقدند که این برخوردها بخشی از یک روند وسیع‌تر برای کنترل جامعه و سرکوب صداهای مستقل است.

جزئیات عملیات بازداشت و خشونت‌های گزارش شده

بر اساس برآوردهای غیررسمی منتشر شده، تعداد بازداشت‌شدگان در جریان این یورش گسترده بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر متغیر بوده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از آزادی گزارش داده‌اند که در حین دستگیری و همچنین در کلانتری‌ها با خشونت مواجه شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که مقامات پلیس و نهادهای امنیتی از برخی افراد ۱۸ ساله و بالاتر خواسته بودند که قراردادهای خود را با وزارت دفاع روسیه امضا کنند. همچنین برخی از بازداشت‌شدگان اعلام کرده بودند که در زمان بازداشت، احضاریه‌هایی برای خدمت نظامی دریافت کرده‌اند. اگرچه تقریباً تمامی بازداشت‌شدگان بعداً آزاد شدند، اما هشدارهای کارشناسان حاکی از آن است که این رویداد زنگ خطری برای آینده آزادی‌های مدنی در روسیه محسوب می‌شود.

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تاریخچه نظارت پلیس و توجیهات حکومتی

منطقه کیتای گورود، که محل محبوب تجمع جوانان و اعضای خرده‌فرهنگ‌های مختلف است، از زمان مارس ۲۰۲۶ مورد توجه ویژه پلیس قرار گرفته بود. این توجه پس از درگیری‌هایی در نزدیکی کنیسه "کرال مسکو" آغاز شد که در آن گروهی ناشناس به نمازگزاران حمله کردند. تا تابستان ۲۰۲۶، گزارش‌هایی مبنی بر افزایش گشت‌های پلیس در این منطقه منتشر شد تا جلوی تجمع منظم جوانان گرفته شود. در روزهای ۳ و ۴ ژوئیه نیز طبق گزارش رسانه تحقیقی "آگنتستوو"، ۴۶ نفر، از جمله ۱۱ فرد زیر سن قانونی، در جریان عملیات‌های مشابه بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان در آن زمان، یک پخش‌کننده زنده اینترنتی بود که ادعا کرد در حین بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

کنش‌های فرهنگی و سانسور هنرمندان مستقل

در سپتامبر، دست‌کم ۱۰ نفر پیش از برگزاری کنسرت رایگان خواننده رپ به نام "مدکید" بازداشت شدند. ترانه‌های این خواننده بعداً توسط اعضای دومای دولتی به عنوان "هولناک" توصیف شد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های سیستماتیک برای مهار جوانانی با "ظاهر متفاوت" است که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، مورد بی‌اعتمادی مقامات قرار گرفته‌اند. در نوامبر ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین فرمانی امضا کرد که حفاظت از "ارزش‌های سنتی" در برابر ایدئولوژی‌های خارجی و مخرب را به یکی از اولویت‌های کلان سیاست دولت تبدیل نمود. هم‌زمان، آموزش میهن‌پرستانه در تمامی مراکز آموزشی از مهدکودک تا دانشگاه گسترش یافت و سانسور بر هنرمندان و وبلاگ‌نویسان شدت گرفت.

اقدامات آموزشی و هدف‌گیری خرده‌فرهنگ‌های خاص

وزارت آموزش روسیه در سال ۲۰۲۳ دستورالعمل‌هایی برای شناسایی و مقابله با آنچه "خرده‌فرهنگ‌های مخرب جوانان" نامیده می‌شد، صادر کرد. این اقدام پس از بازداشت گسترده افرادی صورت گرفت که مظنون به عضویت در گروهی به نام "شرکت نظامی خصوصی ریودان" بودند. این گروه یک خرده‌فرهنگ جوانانه است که مقامات آموزشی آن را به انیمه ژاپنی "هانتر در برابر هانتر" مرتبط می‌دانستند. در سال ۲۰۲۴ نیز مقامات روس پیشنهاد ممنوع کردن خرده‌فرهنگ "کوادرابینگ" را مطرح کردند. برخی سیاستمداران روس این پدیده را به نفوذ ارزش‌های مضر غربی و "جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی" که در روسیه غیرقانونی است، مرتبط دانسته‌اند.

برنامه‌های آینده و نظارت سایبری روی جوانان

دولت روسیه در سال ۲۰۲۴ راهبرد ملی سیاست جوانان را تصویب کرد که هدف آن ترویج میهن‌پرستی و مقابله با سبک‌های زندگی غربی و بی‌تفاوتی سیاسی است. به‌تازگی نیز یک طرح ۴۱ بندی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تصویب شده است که بر ایجاد "گروه‌های سایبری" و "گشت‌های رسانه‌ای" برای نظارت بر فعالیت‌های آنلاین تأکید دارد. در اوت ۲۰۲۶ نیز گزارش شد که مقامات محلی در سن‌پترزبورگ دستور داده‌اند عملیات‌های بازداشت افراد زیر سن قانونی در مراکز خرید گسترش یابد. این در حالی است که بحث درباره قانونی بودن و کارآمدی این اقدامات پلیس در بحبوحه تنش‌های فرهنگی روزافزون ادامه دارد.