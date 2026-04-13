رئیس‌جمهور در بازدید از وزارت راه و شهرسازی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرد. وی همچنین از عملکرد وزارت راه در شرایط اخیر قدردانی نمود و بر تداوم پروژه‌های کلان زیرساختی تأکید کرد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور، در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت راه و شهرسازی ، طی نشستی با وزیر و معاونان این وزارتخانه، ضمن ابراز قدردانی از اقدامات انجام شده، عملکرد زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را در شرایط اخیر و در حوزه‌های راهبردی بندرها، کریدورهای ترانزیتی و تأسیسات زیربنایی حیاتی، شایسته تقدیر دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی وزارت راه در حفظ پایداری خدمات عمومی و تداوم جریان حمل‌ونقل کشور در شرایط خاص، حضور میدانی وزیر، مدیران و کارکنان را نشانه‌ای از تعهد سازمانی و کارآمدی مدیریتی قلمداد کرد و افزود: تداوم این رویکرد جهادی، تضمین‌کننده حفظ ثبات اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ملی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که کشور در شرایطی حساس و سرنوشت‌ساز به سر می‌برد و نیازمند انسجام و همبستگی ملی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به اهداف توسعه‌ای است. پزشکیان با تأکید بر اهمیت وحدت و هم‌افزایی، از همه‌ی اقشار جامعه خواست تا با حفظ هوشیاری و اتکا به توان داخلی، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور گام بردارند. رئیس‌جمهور در ادامه، تقویت باور به توانمندی‌های داخلی و صیانت از سرمایه اجتماعی را از اولویت‌های بنیادین دولت برشمرد و تأکید کرد: در شرایط کنونی، انسجام، همدلی و مشارکت همه‌جانبه آحاد ملت، مهم‌ترین پشتوانه برای عبور موفق از چالش‌ها محسوب می‌شود. وی با اشاره به سیاست تمرکززدایی در مدیریت اجرایی، واگذاری اختیارات به استان‌ها را از جمله تصمیمات راهبردی و اثربخش دولت دانست و افزود: عملکرد استانداران در هفته‌های اخیر نشان داد که تسریع در تصمیم‌گیری‌های محلی، می‌تواند بسیاری از گره‌های اجرایی را بدون نیاز به فرآیندهای زمان‌بر مرکزی، مرتفع سازد. پزشکیان همچنین به روند پیشرفت پروژه‌های کلان زیرساختی، از جمله کریدور راهبردی رشت–آستارا، اشاره کرد و بر تداوم جدی پیگیری این طرح‌ها تأکید ورزید و اظهار داشت: توسعه شبکه‌های ترانزیتی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای، از ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت است و در این راستا، کشورهای دوست و هم‌پیمان آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی اعلام کرده‌اند. این رویکرد نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت روابط با کشورهای همسایه و شرکای تجاری است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان شود. در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، بر ایستادگی کشور در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، مبتنی بر اقتدار دفاعی و صیانت از منافع ملی تأکید کرد و تصریح نمود: ایران هیچ‌گونه چشم‌داشتی به حقوق دیگر کشورها ندارد، اما در دفاع از حقوق مسلم مردم خود، با قاطعیت و صلابت عمل خواهیم کرد. وی با انتقاد از رویکرد دوگانه برخی نهادهای مدعی حقوق بشر و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، گفت: سکوت معنادار این نهادها در برابر جنایات آشکار، از جمله حمله به اماکن غیرنظامی، مدارس، مراکز درمانی و نهادهای امدادی در تجاوز نظامی، در کنار اتخاذ مواضع جانبدارانه نسبت به مسائل داخلی ایران، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه و غیرمسئولانه است. پزشکیان همچنین به عملکرد برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اشاره کرد و این اقدامات را افشاگر ماهیت واقعی این جریان‌ها دانست که در بزنگاه‌های حساس، نه‌تنها از حقیقت فاصله گرفته، بلکه در مواردی به توجیه خشونت و تحریک علیه ملت ایران پرداخته‌اند. در پایان، رئیس‌جمهور با اشاره به ناکام ماندن راهبردهای خصمانه دشمنان، از مقاومت و ایستادگی مردم در چهل و چند روز اخیر تمجید کرد و با قدردانی از نیروهای مسلح، اقدامات آنان را فداکارانه و ایثارگرانه توصیف نمود و افزود: ایران با اتکا به توان دفاعی و انسجام ملی، مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه خواهد داد و عزت و سربلندی کشور را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، ابراز امیدواری کرد که تمامی چالش‌های پیش‌رو با موفقیت مدیریت و برطرف شده و مسیر توسعه کشور با شتابی مضاعف تداوم یابد. این سخنان نشان‌دهنده‌ی عزم راسخ دولت برای مقابله با چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه‌ها است





