گزارش جامع در مورد بازدید ظفر محمدی از فرودگاه تبریز، بررسی عملیات بازسازی سریع باند پس از حملات جنگ رمضان و تحلیل اهمیت استراتژیک این فرودگاه در شبکه هوانوردی بین‌المللی.

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ، در دیداری میدانی و گسترده از فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز ، به بررسی وضعیت جاری و پیشرفت‌های حاصل شده در بازسازی این مرکز حیاتی پرداخت.

وی در این بازدید، با نگاهی به تاریخچه این مرکز، به یادآوری وقایع تلخ اما حماسی حملات هوایی صورت گرفته به این فرودگاه در دوران جنگ تحمیلی سوم، که در ادبیات تاریخی به جنگ رمضان شهرت دارد، پرداخت. محمدی تصریح کرد که این حملات که توسط استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا شده بود، با هدف فلج کردن سیستم‌های حمل و نقل هوایی در شمال غرب کشور و ایجاد اختلال در زنجیره لجستیکی منطقه صورت گرفت.

با این حال، اراده ملی و هماهنگی سریع مسئولین باعث شد تا بلافاصله پس از وقوع این حوادث، جلساتی اضطراری و جامع با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل سازمان فرودگاه‌ها و سایر مقام‌های ارشد اجرایی برگزار شود تا راهکارهای عملیاتی برای ترمیم خسارات وارده و بازگشت سریع به وضعیت عادی تدوین و اجرایی گردد. در ادامه این مسیر مدیریتی و عملیاتی، با پیگیری‌های مستمر و جدی استاندار استان و برگزاری نشست‌های متعدد با مسئولان سطح یک کشوری در تهران، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای آغاز عملیات اجرایی بازسازی صورت گرفت.

محمدی تاکید کرد که عملیات بازسازی باند فرودگاه با تکیه بر دانش مهندسان داخلی و تحت نظارت شدید تیم‌های تخصصی هوانوردی آغاز شد. این پروژه که به دلیل اهمیت استراتژیک، حساسیت بسیار بالایی داشت، طی یک بازه زمانی کوتاه و خیره‌کننده پانزده روزه به اتمام رسید.

تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان فرودگاه، پیمانکاران و دستگاه‌های مرتبط در این مدت به گونه‌ای بود که هیچ وقفه‌ای در روند پیشرفت کار ایجاد نشد و در نهایت باند فرودگاه به طور کامل بازسازی و آماده بهره‌برداری شد. این سرعت در اجرا نه تنها نشان‌دهنده توانمندی فنی متخصصان ایرانی در مواجهه با بحران‌های زیرساختی است، بلکه گواهی بر تعهد عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای بازگرداندن خدمات ضروری به مردم منطقه است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در تشریح وضعیت فعلی اعلام کرد که فرودگاه شهید مدنی تبریز از منظر فنی، عملیاتی و ایمنی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و تمامی تجهیزات لازم برای پذیرش پروازهای داخلی و بین‌المللی به طور کامل مستقر و تست شده‌اند. در حال حاضر، تنها گام باقی‌مانده برای بازگشت کامل به چرخه عملیاتی، صدور مجوزهای رسمی و قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی خاطرنشان کرد که استاندار آذربایجان شرقی شخصاً در تهران حضور یافته و در حال پیگیری‌های گسترده برای اخذ سریع این مجوزها است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پروازها از سر گرفته شده و خدمات هوایی به شهروندان، تجار و گردشگران ارائه گردد. این آمادگی کامل فنی نشان می‌دهد که هیچ مانعی در داخل محیط فرودگاه برای شروع به کار وجود ندارد و تنها منتظر تاییدیه نهایی سازمان‌های ناظر است.

از منظر تاریخی و استراتژیک، فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز که در سال ۱۳۲۹ با هدف ارائه خدمات جامع فرودگاهی، ناوبری و هوانوردی تاسیس شد، یکی از کلیدی‌ترین نقاط اتصال هوایی در شمال غرب ایران محسوب می‌شود. این فرودگاه با بهره‌گیری از سیستم Open Sky یا آسمان باز، به صورت ۲۴ ساعته فعال است و به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، نقش حیاتی در مدیریت ترافیک هوایی ایفا می‌کند.

این مرکز نه تنها برای پروازهای داخلی و بین‌المللی، بلکه به عنوان یک ایستگاه استراتژیک برای پروازهای عبوری که از مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مقصد کشورهای آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه حرکت می‌کنند، عمل می‌کند. ارائه خدمات راداری و ناوبری دقیق در این فرودگاه، امنیت پروازهای بین‌قاره‌ای را تضمین نموده و جایگاه ایران را در شبکه هوانوردی جهانی تقویت می‌کند.

در نهایت باید اشاره کرد که فعال شدن کامل این فرودگاه و بازگشت پروازهای بین‌المللی، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد منطقه و تسهیل مبادلات تجاری با کشورهای همسایه خواهد داشت. تبریز به عنوان قطب صنعتی و تجاری شمال غرب، نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته است و فرودگاه شهید مدنی بازوی اجرایی این اتصال است. بازسازی سریع باند و آمادگی برای پذیرش مسافر و بار، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های عمرانی استان و افزایش توانمندی‌های لجستیکی کشور در سطح منطقه است.

با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود پس از صدور مجوزها، شاهد افزایش تعداد پروازها و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران باشیم که این امر منجر به رونق گردشگری و تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای هدف در آسیای میانه و اروپا خواهد شد





فرودگاه شهید مدنی تبریز بازسازی باند هوانوردی آذربایجان شرقی

