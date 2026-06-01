رئیس قوه قضاییه در بازدید از یک مجتمع قضایی در تهران، ضمن تحلیل وضعیت کشور پس از جنگ اخیر، بر لزوم حفظ وحدت ملی، پاسداری از انسجام اجتماعی و تسریع در امور قضایی تأکید کرد.

محسنی اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه ، در ادامه برنامه‌های نظارتی خود از مجتمع‌های قضایی، به یکی از مجتمع‌های قضایی پایتخت سر زد و با کارکنان، مسئولان و مراجعان گفت‌وگو کرد.

این بازدید در شرایطی انجام می‌شود که کشور پس از جنگ اخیر با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است. اژه‌ای در سخنانی در جمع قضات و کارمندان، به تحلیل وضعیت کنونی کشور پرداخت و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد. وی گفت: دشمن با طراحی جنگ ۱۲ روزه، شبه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه به دنبال اضمحلال ایران بود، اما امروز حتی سناتورهای آمریکایی اذعان دارند که ایران به قدرت چهارم جهان تبدیل شده است.

او افزود: مردم با هوشیاری خود اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد و قحطی و اغتشاش در کشور رخ ندهد. این پیروزی به برکت نظام جمهوری اسلامی و حضور مردم در صحنه بود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد دوقطبی در جامعه گفت: امروز وحدت ملی ما زبانزد است و بیش از ۹۰ شبانه روز است که مردم از ولی فقیه و نیروهای مسلح حمایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: بر ما فرض است که پاسدار این اتحاد باشیم. رهبری معظم انقلاب نیز بر وحدت گرایی تأکید دارند و اگر خود را پیرو ولایت می‌دانیم نباید به وحدت ملی خدشه وارد کنیم. اژه‌ای تأکید کرد: وحدت به معنای هم‌نظر بودن نیست؛ اختلاف نظر طبیعی است، اما نباید به تخاصم تبدیل شود و دشمن از آن بهره‌برداری کند.

وی محور وحدت ملت را ولایت فقیه دانست و گفت: طی ۴۷ سال، در هر مقطع که به امر ولی فقیه گوش دادیم، موفق شدیم و هر جا سستی کردیم، ضرر دیدیم. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به وظایف مسئولان اشاره کرد و گفت: مردم در جنگ اخیر وفاداری خود را اثبات کردند و اکنون نوبت ماست که خدمت‌رسانی را افزایش دهیم. ما در سنگر قضا می‌توانیم گره‌گشای کار مردم باشیم و حق مظلوم را بستانیم.

وی از تلاش‌های قضات و کارکنان قضایی در طول جنگ تقدیر کرد و گفت: با وجود حجم بالای کار، باید سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد. اطاله دادرسی ناشی از نقض‌های مکرر آرای بدوی باید آسیب‌شناسی و رفع شود. همچنین رفتار خوب با ارباب رجوع اهمیت زیادی دارد و اثر آن از حکم ما مهمتر است.

او در پایان به ایام پیش رو اشاره کرد و گفت: غدیر و محرم در راه است و ما هر چه داریم از ولایت و قیام امام حسین (ع) داریم. امسال شاهد مراسم متفاوتی در کشور خواهیم بود





