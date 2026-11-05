چهار عضو شبکه اسما آکادمی به اتهام تولید محتوای خرافی و سوءاستفاده از باورهای دیمی بازداشت شدند. بررسی این پرونده نشان‌دهنده اخلال در سبک زندگی اسلامی و کسب درآمد چند میلیاردی است.

قوه قضاییه با اعلام خبری مهم خبر از تشکیل پرونده قضایی علیه شبکه شناخته‌شده به نام " اسما آکادمی" داده است. این اقدام قضایی در راستای شناسایی و برخورد با گروهی است که متهم به تولید و گسترش محتوای خرافی و انحرافی در بستر فضای مجازی می‌باشند. اعضای این شبکه با سوءاستفاده هوشمندانه از باورهای دینی و مذهبی مردم عادی، تلاش می‌کردند تا نفوذ گسترده‌ای کسب کنند. در همین راستا، چهار نفر از سرپرست‌ها و اعضای کلیدی این گروه با صدور قرار بازداشت موقت دستگیر شده‌اند. همچنین سایر افراد مرتبط با این ساختار نیز برای تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

ساختار سازمان‌یافته و تولید محتوای انحرافی

بررسی‌های میدانی و فنی از فعالیت‌های شبکه موسوم به "اسما آکادمی" نشان می‌دهد که این مجموعه دارای ساختاری کاملاً سازمان‌یافته و پیچیده بوده است. این گروه با مدیریت و هماهنگی تعدادی از بلاگرها و چهره‌های شناخته‌شده در فضای مجازی، اقدام به تولید محتوایی کرده‌اند که ظاهری دینی و مذهبی داشته است. هدف اصلی این فعالیت‌ها، جذب مخاطب هدفمند و کسب درآمد کلان مالی از طریق این کانال‌ها بوده است. استراتژی این شبکه در شرایط خاص جنگی حاکم بر کشور و پس از جنگ ۱۲ روزه، با تکیه بر مضامین مذهبی و استفاده از اذکار و ادعیه پیش رفته است. آن‌ها با ارائه مطالبی که فاقد هرگونه مستندات معتبر علمی یا شرعی بودند، سعی در ایجاد اعتماد کورکورانه در کاربران داشتند.

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تیم‌های مدیریتی، سناریونویسی و تدوین این شبکه به صورت حرفه‌ای عمل می‌کردند و با همکاری نزدیک با بلاگرها، محتوای متنوعی را تولید می‌کردند. این تولیدات شامل طراحی پادکست‌های صوتی، انتشار پست‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی، و ارائه دوره‌ها و بسته‌های آموزشی پولی بود. همچنین برگزاری رویدادهای مجازی و حضوری مانند سمینارها و کارگاه‌های تخصصی، بخشی از تاکتیک‌های این گروه برای تثبیت موقعیت خود در میان مخاطبان بود. این همه‌گیری دیجیتال با هدف ایجاد وابستگی عاطفی و معنوی در کاربران طراحی شده بود.

اتهامات اساسی و اخلال در سبک زندگی اسلامی

محورهای اصلی فعالیت‌های مورد بررسی در این پرونده، ترویج خرافه‌گرایی و خدشه‌دار کردن باورها و اعتقادات مذهبی مردم است. اعضای این شبکه متهم به به سخره گرفتن برخی مبانی دینی و اهانت به مقدسات هستند. ارائه اذکار با نتایج فاقد سند و تحریف آیات و روایات از جمله جرایم سنگینی است که عملکرد این مجموعه را تحت الشعاع قرار داده است. سوءاستفاده از گرایش‌ها و علایق دینی مردم، ابزاری اصلی برای ایجاد ترس در جامعه و جذب منابع مالی مخاطبان تلقی شده است. هدف غایی این اقدامات، اخلل در روند طبیعی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از طریق ایجاد ناامنی روانی در جامعه عنوان شده است.

یکی دیگر از اقدامات جنجالی منتسب به این شبکه، فروش دوره‌های مرتبط با اذکار و کسب درآمدهای چند میلیاردی از انتشار برخی محتواهای خاص بوده است. همچنین فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده در حوزه مالی و توصیه‌های مکرر به مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها مطرح است. آن‌ها مخاطبان را به سمت خرید طلا و ارز سوق می‌دادند که این امر می‌توانست تبعات اقتصادی سنگینی برای خانواده‌ها داشته باشد. دامنه نفوذ این شبکه در فضای مجازی بسیار وسیع بوده و به بیش از ۱۵ میلیون دنبال‌کننده در صفحات مرتبط با اعضا و افراد وابسته به آن می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده عمق نفوذ و گستردگی تأثیرگذاری این گروه بر افکار عمومی است.

روند دادگاه و اقدامات بعدی مراجع قضایی

پس از شناسایی دقیق فعالیت‌ها و مشخص شدن هویت اعضای این مجموعه، پرونده قضایی مربوط به فعالیت شبکه موسوم به "اسما آکادمی" برای رسیدگی تخصصی به شعبه بازپرسی دادسرا ارجاع شد. در جریان رسیدگی به این پرونده حساس، چهار نفر از اعضای کلیدی شبکه به اتهام فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام تفهیم اتهام شدند. دلیل این اتهامات، طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی توسط این افراد بوده است. برای هر چهار متهم اصلی قرار بازداشت صادر شده تا از فرار یا تبانی جلوگیری شود.

سایر افراد مرتبط با این شبکه نیز به منظور انجام تحقیقات تکمیلی و ادامه رسیدگی قضایی به مرجع قضایی احضار شده‌اند. این مرحله از پرونده شامل جمع‌آوری شواهد بیشتر و شناسایی زنجیره کامل عوامل این شبکه انحرافی است. قوه قضاییه با اقدامات انجام‌شده نشان داده است که نسبت به هرگونه فعالیت مخرب در فضای مجازی که به باورهای مردم آسیب می‌زند، حساسیت بالایی دارد. انتظار می‌رود پس از تکمیل تحقیقات، سایر متهمان نیز تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و حکم شایسته برای آنان صادر شود. این اقدام می‌تواند الگویی برای مقابله با شبکه‌های مشابه در آینده باشد.