بازداشت نظافتچی بیمارستان در آفریقای جنوبی به اتهام نگهداری جفت جنین انسانی

پلیس آفریقای جنوبی یک نظافتچی بیمارستان را به ظن نگهداری جفت جنین انسانی دستگیر کرد. این حادثه نگرانی‌هایی را در مورد تجارت غیرقانونی اعضای بدن در منطقه برانگیخته است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده است که پس از کشف یک کیسه حاوی جفت جنین انسانی در استان امپومالانگای شرقی، یک نظافتچی بیمارستان را بازداشت کرده است. این زن که نامش رز منیسی اعلام شده، ظاهراً در تلاش برای یافتن خریدارانی برای بافت‌های بدن انسان بوده است. دستگیری این فرد توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این زن، یک نظافتچی در بخش زایمان بیمارستان بوده است. اجزای بدن کشف‌شده برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده‌اند.

پلیس همچنین افزود که مظنون در حال «استفاده از دست برای درخواست سواری» در نزدیکی نلسپرویت بوده است که توسط افسران گشت‌زنی معمول در شهر لیدنبورگ شناسایی و دستگیر شد. مقامات پلیس اظهار داشتند که این زن «براساس شواهد موجود دستگیر شده است» و احتمال افزایش اتهامات با ادامه تحقیقات را رد نکردند. پلیس آفریقای جنوبی هنوز توضیح نداده است که هدف از نگهداری این جفت‌های جنین چه بوده است، اما گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند که مصرف بافت جفت می‌تواند تولید شیر مادر را افزایش دهد و حتی از افسردگی پس از زایمان جلوگیری کند، اگرچه هیچ شواهد علمی محکمی برای تایید این ادعاها وجود ندارد. جفت، یک عضو مسطح در بدن جانداران است که از طریق بند ناف به جنین متصل می‌شود. این عضو، قبل از زایمان به دیواره رحم متصل است و در هنگام زایمان، به همراه نوزاد و پرده‌های جنینی از کانال زایمان خارج می‌شود. \در تحولی دیگر، اوایل این ماه یک درمانگر سنتی اهل موزامبیک به دلیل داشتن اعضای بدن انسان در دادگاهی در شهر تشون حاضر شد. مقامات تحقیق پلیس، اعضای بدن پیدا شده را مربوط به جسد یک زن جوان دانستند که در سال ۲۰۲۳ به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده و مثله شده بود. این حوادث نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در مورد تجارت غیرقانونی اعضای بدن و سوء استفاده از بافت‌های انسانی در منطقه است. مقامات در حال انجام تحقیقات گسترده‌تری هستند تا شبکه‌های احتمالی دخیل در این فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی و متلاشی کنند. همچنین، تلاش‌ها برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات و عواقب اینگونه فعالیت‌ها در حال انجام است تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود. این اقدامات شامل آموزش‌های گسترده و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های مختلف به منظور ارتقای آگاهی عمومی و تشویق به گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح است. \با توجه به ماهیت حساس این پرونده‌ها و پیامدهای احتمالی آن، پلیس آفریقای جنوبی و سایر نهادهای ذی‌ربط به شدت در حال تلاش برای رسیدگی سریع و موثر به این موضوعات هستند. این تلاش‌ها شامل همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و تجربیات، استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی و ردیابی متهمان، و افزایش نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی است. هدف اصلی این است که مجرمان به سزای اعمال خود برسند و از ادامه این فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود، همچنین اطمینان حاصل شود که حقوق و سلامت شهروندان محافظت می‌شود. این پرونده‌ها، اهمیت حفاظت از جان و سلامت انسان‌ها و مبارزه با هرگونه سوء استفاده از اجزای بدن انسان را بیش از پیش نمایان می‌سازد و بر ضرورت همکاری همگانی برای مقابله با این چالش‌های جدی تاکید می‌کند





