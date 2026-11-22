بازداشت سارا کاظمی کلهر، فعال زن اهل گیلانغرب، در جریان تلاش برای برگزاری مراسم یادبود سوگند صیادی و محکومیت خشونت علیه زنان. جزئیات بیشتر.

سارا کاظمی کلهر ، فعال زن اهل گیلانغرب ، عصر شنبه ۳۰ آبان ماه در جریان تلاش برای برگزاری مراسم یادبود سوگند صیادی بازداشت شد. این رویداد هم‌زمان با ممانعت نیروهای حکومتی از حضور شهروندان در آیین سوگواری برای نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که به دست پدرش کشته شده بود. کاظمی کلهر در این عملیات بدون ارائه هرگونه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل گردید.

جزئیات بازداشت و ممانعت از تجمع مدنی

بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان هه‌نگاو، سارا کاظمی کلهر که ۲۹ سال سن دارد، در جریان شکل‌گیری فراخوان جامعه مدنی گیلانغرب برای تجمع اعتراضی دستگیر شد. این جامعه مدنی پیش‌تر شهروندان را به حضور در آرامستان چهارمرجان و روی مزار سوگند صیادی دعوت کرده بود تا با این کار، خشونت سیستماتیک علیه زنان و دختران را محکوم کنند. نیروهای سپاه پاسداران و اداره اطلاعات با مسدود کردن مسیرهای منتهی به آرامستان و ایجاد ایست‌وبازرسی در منطقه گورسفید، مانع حضور شهروندان شدند.

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تهدید خانواده‌ها و شهروندان معترض

منابع محلی از تهدید خانواده مادری سوگند صیادی توسط نهادهای امنیتی خبر داده‌اند. طی روزهای گذشته نیز شماری از شهروندان گیلانغرب در ارتباط با پیگیری این پرونده احضار، تهدید و مجبور به دادن تعهد شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده فشارهای گسترده بر خانواده‌های قربانیان و فعالان مدنی برای جلوگیری از هرگونه اقدام اعتراضی است و فضای امنیتی منطقه را با تنش بیشتری همراه کرده است.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی این رویداد

بازداشت سارا کاظمی کلهر و ممانعت از برگزاری مراسم یادبود سوگند صیادی، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه نیروهای امنیتی در برخورد با هرگونه تجمع مدنی است. این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ترس و اضطراب در میان شهروندان شده است، بلکه نگرانی‌ها را در مورد سرنوشت فعالان بازداشت شده افزایش داده است. جامعه مدنی گیلانغرب با وجود فشارهای امنیتی، همچنان بر محکومیت خشونت علیه زنان و دختران تأکید دارد و تلاش می‌کند صدای قربانیان را به گوش عموم برساند. انتظار می‌رود این تحولات تأثیرات عمیقی بر فعالیت‌های مدنی در منطقه داشته باشد.