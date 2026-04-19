گزارشها حاکی از بازداشت چهار نفر، از جمله دو تبعه خارجی، در جلفا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا است. همزمان، منابع پاکستانی از احتمال برگزاری مذاکرات سطح بالا میان ایران و آمریکا پیش از پایان هفته خبر میدهند. این تحولات در حالی صورت میگیرد که سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن بیش از ۱۵۰ عضو حزبالله در درگیریهای اخیر خبر داده است. همچنین، اظهارات مقامات ایرانی درباره برنامه هستهای و وضعیت ناوگان هوایی کشور منتشر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از بازداشت چهار نفر، از جمله دو تبعه خارجی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و گفت این افراد به اتهام فعالیتهای اطلاعاتی و ارتباط با شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا شناسایی و بازداشت شدند. او درباره دو تبعه خارجی بازداشتشده گفت: این افراد با وارد کردن چند دستگاه تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به کشور، در این زمینه فعالیت داشتند. دادستان جلفا افزود برای این چهار نفر پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.
الجزیره به نقل از دو منبع امنیتی پاکستانی نوشت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران احتمالا پیش از روز جمعه برگزار خواهد شد. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این ارزیابی بر اساس چند نشانه، از جمله فرود دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکا از نوع سی-۱۷ گلوبمستر در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، نزدیک اسلامآباد، بهدست آمده است. به گفته آنها، جادههای منتهی از فرودگاه به منطقه قرمز اسلامآباد بهطور موقت بسته شده که نشاندهنده تدابیر شدید امنیتی است. همچنین هتلهای سرنا و ماریوت در اسلامآباد در حال تخلیه از مهمانان هستند و تا روز جمعه هیچ رزرو جدیدی پذیرفته نمیشود.
وزیر خارجه بریتانیا با وزیر خارجه پاکستان درباره تمدید آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفتوگو کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ۲۴ ساعت پیش از اجرایی شدن آتشبس، بیش از ۱۵۰ عضو حزبالله را کشته و شمار کشتههای این گروه در دور جدید درگیریها به بیش از هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است.
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، به سایت دیدهبان ایران گفت اخباری که در برخی رسانههای داخلی و خبرگزاریها مبنی بر آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما منتشر شده، صحت ندارد و برآوردهای واقعبینانه نشان میدهد حداکثر حدود ۲۰ فروند هواپیما دچار آسیب جدی شدهاند. او افزود: از مجموع ناوگان هوایی کشور که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند برآورد میشود، پیش از این وقایع حدود ۱۵۰ فروند در حال پرواز بودند و مابقی به دلایل فنی، نظیر نقص موتور، زمینگیر بودند. با کسر ناوگان آسیبدیده، اکنون حدود ۱۳۰ هواپیمای فعال در اختیار داریم. اسعدیسامانی در پایان تاکید کرد: زیرساختهای اصلی ما از بین نرفته است. باندهای حیاتی مانند مهرآباد و فرودگاه پیام آسیب ندیدهاند و در صورت تامین امنیت آسمان، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور بهسرعت وارد مدار خدماترسانی خواهد شد.
یک شرکت امنیتی اعلام کرد سپاه یک کشتی متعلق به شرکت گردشگری تییوآی را که بدون مسافر در حال حرکت بوده، تهدید کرده است. به گفته کاپیتان این کشتی، نیروهای سپاه پاسداران هشدار دادند که در حال عملیات هستند و به همین دلیل به آنها شلیک خواهند کرد. کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مقامهای این کشور آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا را بسیار شکننده میدانند و از احتمال فروپاشی آن پیش از آغاز دور جدید مذاکرات میگویند.
محمدباقر قالیباف در یک گفتوگوی تلویزیونی دستیابی به توافق با آمریکا را نزدیک ندانست. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود اگر تا چهارشنبه توافقی حاصل نشود، ممکن است آتشبس تمدید نشود.
مسعود پزشکیان گفت: ترامپ اعلام میکند جمهوری اسلامی نباید از حقوق هستهای خود استفاده کند، اما پاسخ نمیدهد به چه جرمی؟ و اساسا او چکاره دنیاست که بتواند ملتی را از حقوق قانونیاش محروم کند؟ او ادامه داد: از منظر اصول انسانی، هر انسان آزادهای فارغ از دین، مذهب، نژاد و قومیت، باید از حقوق مسلم خود برخوردار باشد و ما نیز خواستار آن هستیم که در نظام بینالملل، با همه ملتها بر پایه انصاف و عدالت رفتار شود. پزشکیان همچنین گفت: نباید چنین القا شود که جمهوری اسلامی بهدنبال جنگطلبی است؛ برعکس، ما صلحطلب هستیم و آنچه انجام میدهیم، دفاع از خودمان است. ایران هیچگونه چشمداشتی به سرزمین دیگران ندارد و کشورهای منطقه را برادران خود میداند
