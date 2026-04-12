در پی اعتراض یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) به خدمت سربازی اجباری، پلیس اسرائیل ۱۷ نفر را بازداشت کرد. همزمان، شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به ۷۲ هزار و ۳۲۹ نفر رسید. حملات هوایی به لبنان نیز تلفاتی برجای گذاشت. پزشکی قانونی ایران از شناسایی هویت قربانیان حملات آمریکا و اسرائیل خبر داد.

پلیس اسرائیل در پی برگزاری تجمعات اعتراضی یهودیان ارتدوکس افراطی ( حریدی ) در قدس غربی و تل‌آویو، که در مخالفت با خدمت سربازی اجباری برگزار شده بود، وارد عمل شد و ۱۷ نفر را بازداشت کرد. این اعتراضات که با هدف اعتراض به سیاست‌های جدید دولت در خصوص خدمت سربازی اجباری برای حریدی ‌ها سازماندهی شده بود، در مقابل مراکز جذب نیرو در منطقه تل هشومير و همچنین در قدس غربی به وقوع پیوست. معترضان با بستن خیابان‌ها و ایجاد اختلال در رفت و آمد، خشم خود را نسبت به این سیاست‌ها ابراز کردند.

درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس، منجر به بازداشت ۱۵ نفر در تل هشومير و ۲ نفر در قدس غربی شد. مسئله معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی، سال‌هاست که به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و حقوقی در اسرائیل مطرح بوده است. تصمیم اخیر دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، که فشار برای جذب حریدی‌ها به خدمت نظامی را افزایش داده، به تشدید این تنش‌ها دامن زده است و باعث شده است تا این گروه مذهبی، با برگزاری تجمعات اعتراضی، مخالفت خود را با این تصمیم ابراز کنند و خواستار تجدید نظر در این سیاست شوند. این در حالی است که اختلافات بر سر این موضوع، به بخشی از هویت سیاسی و اجتماعی اسرائیل تبدیل شده و هرگونه تغییر در آن، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف همراه می‌شود. \از سوی دیگر، در حالی که تنش‌ها در اسرائیل همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه حکایت دارد. بر اساس آخرین آمارها، شمار جان‌باختگان در غزه به ۷۲ هزار و ۳۲۹ نفر رسیده است. این در حالی است که حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان نیز، منجر به کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۳ نفر دیگر شده است. این رخدادها، نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی در منطقه است و نگرانی‌ها در مورد افزایش خشونت‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها را افزایش می‌دهد. جامعه جهانی، خواستار توقف فوری خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس پایدار در منطقه است. در همین راستا، ناوگان جهانی «صمود» نیز از بارسلونا به سمت غزه حرکت کرده است تا کمک‌های بشردوستانه را به مردم آسیب‌دیده برساند. این اقدام، نشان‌دهنده همبستگی جهانی با مردم غزه و تلاش برای کاهش رنج و محنت آن‌ها است. \در ادامه، پزشکی قانونی ایران نیز از شناسایی هویت ۳۳۷۵ جان‌باخته در حملات آمریکا و اسرائیل خبر داده است. این آمار، نشان‌دهنده حجم گسترده تلفات انسانی ناشی از این حملات است و بر اهمیت رسیدگی به این جنایات و مجازات عاملان آن تاکید دارد. شناسایی هویت قربانیان، گامی مهم در جهت احقاق حقوق آن‌ها و خانواده‌هایشان است. همچنین، این اقدام می‌تواند به جمع‌آوری مستندات لازم برای پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین‌المللی کمک کند. جامعه جهانی، باید با همکاری یکدیگر، برای پایان دادن به خشونت‌ها و تأمین صلح و امنیت در منطقه تلاش کند. رسیدگی به وضعیت قربانیان، حمایت از بازماندگان و تلاش برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش رنج و محنت مردم و بازگشت ثبات به منطقه کمک کند. همچنین، ضرورت دارد تا عوامل این جنایات پاسخگو شوند و عدالت در مورد آن‌ها اجرا شود تا از تکرار این فجایع جلوگیری شود





