جلسه دادگاه علی باقر الساعدی در منهتن با اعتراضات وی به هم خورد. مقامات آمریکایی وی را به طراحی حمله به پایگاه فرفورد بریتانیا و همکاری با سپاه پاسداران متهم کرده‌اند.

جلسه دادگاه علی باقر الساعدی ، متهم اصلی به طراحی حملات تروریستی علیه منافع آمریکا در بریتانیا و اروپا، روز پنجشنبه ۲۸ آبان در نیویورک با اختلالات جدی و فریادهای متهم روبه‌رو شد. این پرونده که در منطقه منهتن بررسی می‌شود، نشان‌دهنده شدت پیچیدگی‌های حقوقی و امنیتی درگیر کردن این چهره کلیدی در ساختارهای مرتبط با سپاه پاسداران و کتائب حزب‌الله است.

جزئیات اعتراضات متهم در دادگاه نیویورک

جلسه دادگاه علی باقر الساعدی که حدود دو ساعت به طول انجامید، به دلیل رفتارهای غیرمتعارف متهم دچار اختلال شد. او در این جلسه با صدای بلند اعلام کرد که وکلای تسخیری تعیین‌شده از سوی دادگاه را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که خانواده‌اش شخصاً برای او وکیل انتخاب کنند. الساعدی که ارتباط خود را با قاضی از طریق مترجم برقرار می‌کرد، با ادامه اعتراضات نظم جلسه را برهم زد و در نهایت از سالن دادگاه خارج شد.

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قاضی کالین مک‌ماهون در پایان جلسه با وجود اختلالات ایجاد شده، به درخواست متهم احترام گذاشت و اجازه داد تا او از طریق خانواده خود برای انتخاب وکیل اقدام کند. مقام قضایی تأکید نمود که این درخواست از حقوق قانونی متهم در چارچوب قوانین آمریکا محسوب می‌شود. همچنین الساعدی از شرایط نگهداری خود در بازداشتگاه انتقاد کرد و اعلام نمود که امکان تماشای شبکه‌های تلویزیونی عربی‌زبان را ندارد و صرفاً به شبکه‌های انگلیسی‌زبان دسترسی دارد.

اتهامات تروریسم و طرح حمله به پایگاه فرفورد

وزارت دادگستری آمریکا پیش از این کیفرخواست هشت‌ماده‌ای علیه علی باقر الساعدی، محسن مهاجری شهروند ایران، و محمدعلی الحسنی شهروند عراق صادر کرده است. این اتهامات شامل جرایم مرتبط با تروریسم و همکاری فعال با دو گروه سپاه پاسداران و کتائب حزب‌الله است که هر دو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار دارند. بر اساس اسناد پرونده، این افراد در طراحی یا اجرای نزدیک به ۲۰ حمله تروریستی در قاره آمریکا و اروپا نقش مستقیم داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موارد در پرونده علی باقر الساعدی، طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد است که محل استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده می‌باشد. دادستان‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که الساعدی حتی پس از بازداشت نیز با استفاده از تماس‌های تلفنی با اعضای خانواده در عراق و ارسال پیام‌های رمزگذاری‌شده، در حال هماهنگی با همدستانش برای اجرای این حمله خاص بوده است.

واکنش مقامات و سرنوشت پرونده در راه

مقامات امنیتی آمریکا به دلیل تلاش‌های مشکوک الساعدی برای هماهنگی‌های مجدد، تماس‌های تلفنی او با اعضای خانواده‌اش را به طور کامل متوقف کرده‌اند. این فرد در اردیبهشت ماه امسال در خارج از مرزهای ایالات متحده بازداشت شد و سپس به این کشور منتقل گردید. دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند که او پیش از این برای بمب‌گذاری در یک کنیسه در منهتن تلاش کرده و با فردی که در واقع مأمور مخفی نهادهای امنیتی آمریکا بوده است، ارتباط برقرار نموده بود.

الساعدی در ادعاهای خود مدعی شده است که ارتباط نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران داشته و حتی دیداری با علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران نیز داشته است. با این حال، او تمام اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند. دادگاه رسیدگی به پرونده علی باقر الساعدی را برای فراهم شدن فرصت لازم جهت انتخاب وکیل جدید به تعویق انداخت و جلسه بعدی را برای تاریخ ۲۱ بهمن ماه تعیین کرده است.