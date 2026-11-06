بازداشت شاعر اهوایی علی دورقی توسط اداره اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۳

علی دورقی شاعر ۶۰ ساله اهوایی به اتهامات سیاسی بازداشت شد. او پیش‌تر به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. جزئیات بازداشت و وضعیت سلامتی او.

به گزارش منابع حقوق بشری، علی (عبدالعال) دورقی شاعر ساکن شهر اهواز، در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. این شاعر ۶۰ ساله در منزل شخصی خود دستگیر شده است و هم‌اکنون محل دقیق نگهداری و شرایط فعلی او مشخص نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران پیش از بازداشت، طی یک تماس تلفنی از وی دعوت کرده بودند تا به ستاد خبری این نهاد امنیتی مراجعه کند.

جزئیات بازداشت و درخواست ملاقات

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی هرانا، اداره اطلاعات پیش از اقدام دستگیری، با علی دورقی تماس گرفته و او را برای ملاقات با مقامات امنیتی احضار کرده بود. اما به دلیل مشکلات جسمانی که شامل ابتلا به بیماری قلبی می‌شود، این شاعر موفق به حضور در محل تعیین شده توسط نیروهای امنیتی نگردید. این عدم حضور منجر به اقدام ماموران برای بازداشت مستقیم وی در منزلش شد. هنوز هیچ گزارش رسمی از وضعیت سلامتی او پس از بازداشت منتشر نشده است.

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سوابق قضایی و اتهامات پیشین شاعر

پیشینه قضایی علی دورقی نشان می‌دهد که وی سابقه چندین سال زندان را در کارنامه خود دارد. برخی گزارش‌ها اشاره می‌کنند که این شاعر حدود پنج سال حبس را به دلیل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی تحمل کرده است. در سال ۱۴۰۳، دادگاه انقلاب اهواز او را محاکمه کرده بود و با اتهامات سنگینی روبرو ساخت. این اتهامات شامل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بود که در نهایت منجر به صدور حکم برای وی شد.

تأثیرات بازداشت بر جامعه فرهنگی و حقوقی

بازداشت علی دورقی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه فرهنگی و ادبی ایران داشته باشد. بسیاری از فعالان حقوق بشر نگران شرایط جسمانی و روحی این شاعر هستند. بیماری قلبی او و فشارهای روانی ناشی از بازداشت می‌تواند عواقب جدی برای سلامتی‌اش داشته باشد. این رویداد همچنین یادآور وضعیت دشوار فعالان فرهنگی در ایران است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان با تهدیدات مشابهی روبرو هستند.

واکنش‌ها و اقدامات بعدی

پس از انتشار خبر بازداشت، واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های حقوق بشری و فعالان اجتماعی دیده شده است. هرانا به عنوان منبع اصلی این خبر، جزئیات بیشتری را منتشر کرده است. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که شفاف‌سازی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامت علی دورقی ضروری است. تا کنون مقامات امنیتی پاسخی رسمی به این بازداشت نداده‌اند. انتظار می‌رود که خانواده این شاعر و وکلای او در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت او باشند.