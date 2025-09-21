ارتش اسرائیل شهردار قراوه بنی حسان را بازداشت کرد و تنش‌ها در کرانه باختری افزایش یافت. در همین حال، حملات هوایی به مدارس در غزه منجر به آوارگی هزاران نفر شد.

به گزارش تلویزیون دولتی فلسطین ، ارتش اسرائیل به منطقه قراوه بنی حسان در شمال کرانه باختری اشغالی یورش برد. در این یورش، ابراهیم عاصی، شهردار این منطقه، توسط نیروهای اسرائیل ی بازداشت شد. نیروهای اشغالگر همچنین غالب ریان، راننده یک بولدوزر را نیز دستگیر کردند و بولدوزر وی را مصادره کردند. این بازداشت ‌ها در پی تلاش شهردار و راننده برای برداشتن بلوک‌های بتنی صورت گرفت که توسط ارتش اسرائیل در ورودی شهر قراوه بنی‌حسان نصب شده بود.

این بلوک‌ها باعث ایجاد مشکلاتی در تردد و بروز تصادفات رانندگی در این منطقه شده بودند. ارتش اسرائیل با نصب دروازه‌های آهنی و بلوک‌های بتنی در ورودی شهر، مسیر جاده را تنگ و عبور و مرور وسایل نقلیه را با مشکل مواجه کرده بود. این اقدامات بخشی از سیاست‌های ارتش اسرائیل در محدود کردن دسترسی فلسطینی‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری و ایجاد موانع در مسیر زندگی روزمره آنان است. نیروهای اسرائیلی به طور مداوم به دستگیری فلسطینی‌ها و تخریب اموال آن‌ها می‌پردازند و این اقدامات با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی به طور مداوم توسط سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار می‌گیرد و نقض حقوق فلسطینی‌ها توسط ارتش اسرائیل گزارش می‌شود.\در تحولی دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری 23 فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی منتشر شده است. این دستگیری‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری صورت گرفته و شامل افراد با سنین و شرایط مختلف می‌شود. ارتش اسرائیل اغلب این دستگیری‌ها را با ادعای مقابله با فعالیت‌های تروریستی و حفظ امنیت انجام می‌دهد، اما سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که بسیاری از این دستگیری‌ها بدون مبنای قانونی و بر اساس اتهامات واهی صورت می‌گیرد. دستگیری‌ها اغلب با خشونت و استفاده از زور همراه است و بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل و حقوق اولیه خود محروم می‌شوند. این اقدامات باعث افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها در کرانه باختری شده و بر وخامت اوضاع انسانی در این منطقه افزوده است. جامعه بین‌المللی بارها خواستار توقف این اقدامات و احترام به حقوق فلسطینی‌ها شده است، اما اسرائیل همچنان به این سیاست‌ها ادامه می‌دهد.\در همین حال، گزارش‌هایی از بمباران سه مدرسه در اردوگاه الشاطی در نوار غزه منتشر شده است. این حملات هوایی منجر به تخریب و آسیب دیدن این مدارس شده و هزاران نفر از ساکنان منطقه را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. بمباران مدارس و مراکز آموزشی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است و محکومیت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. ارتش اسرائیل مدعی است که این حملات به منظور هدف قرار دادن اهداف نظامی انجام شده است، اما گزارش‌های متعددی از آسیب دیدن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در این حملات حکایت دارد. علاوه بر این، ارتش اسرائیل اقدام به ویران کردن برج 15 طبقه «السوسی» در غزه کرده است. این اقدام نیز به عنوان بخشی از سیاست تخریب گسترده زیرساخت‌ها و خانه‌های فلسطینی‌ها در نوار غزه ارزیابی می‌شود. این اقدامات باعث افزایش آوارگی، فقر و مشکلات انسانی در نوار غزه شده و شرایط زندگی را برای ساکنان این منطقه دشوارتر کرده است. جامعه بین‌المللی باید برای پایان دادن به این اقدامات و تضمین حفاظت از جان و مال غیرنظامیان در اراضی اشغالی، گام‌های موثرتری بردارد





