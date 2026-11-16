بازداشت مجدد مهدی فراحی شاندیز، معلم بازنشسته و فعال حقوق بشر

مهدی فراحی شاندیز، معلم سابق فیزیک و ریاضی و فعال حقوق بشر، پس از ۱۲ سال زندان، بار دیگر به خاطر شرکت در تجمع معلمان بازداشت شد. شرایط جسمی و سلامتی این حقوق‌دان نگران‌کننده است.

مهدی فراحی شاندیز ، معلم سابق درس‌های فیزیک و ریاضی، دانش‌آموخته رشته مهندسی برق و فعال برجسته در حوزه حقوق بشر ، در ۶۵ سالگی بار دیگر در زندان به سر می‌برد. این حقوق‌دان پیش‌تر بیش از ۱۲ سال از عمر خود را در سلول‌های زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده است. او در سال ۱۴۰۱ پس از آزادی، تصور می‌شد دوران بازنشستگی خود را در بیرون از زندان بگذراند، اما سرنوشت دیگری برای او رقم خورد. شرکت در یک تجمع اعتراضی، نقطه عطفی دیگر در تاریخ طولانی حبس این فعال مدنی ایجاد کرد.

تاریخچه بازداشت‌ها و سوابق قضایی

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال شناخته‌شده حقوق بشر، با بازخوانی سوابق قضایی مهدی فراحی شاندیز، جزئیات دقیقی از روند طولانی حبس او منتشر کرده است. نخستین بار این معلم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در جریان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیر شد. در آن زمان او ۹ ماه را در بازداشت به سر برد و پس از آن برای مدت کوتاهی آزاد گردید. اما این پایان ماجرا نبود و دو سال بعد، او بار دیگر بازداشت شد.

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در بازداشت دوم، شرایط برای مهدی فراحی شاندیز بسیار سخت‌تر شد. او برای مدت ۱۱ سال و بدون اینکه حتی یک روز مرخصی به او اعطا شود، در سلول زندان ماند. این دوره طولانی حبس بدون مرخصی، فشار روانی و جسمی زیادی را بر ایشان وارد کرد. بالاخره در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، او توانست پس از سال‌ها انتظار، از بند حبس آزاد شود و ظاهری به زندگی عادی خود برگرداند.

شرایط سلامتی و نادیده گرفتن درخواست‌های درمانی

متاسفانه آمار و ارقام و شواهد نشان می‌دهد که سلامت مهدی فراحی شاندیز در طول سال‌های حبس به شدت آسیب دیده است. شیرین عبادی در پیام خود اعلام کرد که این معلم سابق مبتلا به دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی است. وضعیت جسمی او در آن سال‌ها چنان وخیم گزارش شده بود که حتی انجام کارهای ساده‌ای مانند بالا رفتن از پله‌ها برای او دشوار و طاقت‌فرسا بوده است.

یکی از نگرانی‌های عمده خانواده و فعالان حقوق بشر، عدم توجه به توصیه‌های پزشکی بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پزشکان در سال ۱۴۰۰ انجام عمل آنژیوگرافی را برای سلامت قلب ایشان ضروری دانسته بودند. با این حال، مسئولان زندان با ارائه بهانه‌هایی نظیر هزینه‌های درمان، از اعزام او به بیمارستان خودداری کردند. این تاخیر در درمان می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت یک فرد مسن و بیمار داشته باشد.

بازداشت مجدد در تجمع اعتراضی معلمان

پس از آزادی در سال ۱۴۰۱، امید به ادامه زندگی عادی برای مهدی فراحی شاندیز برقرار شد. اما این آرامش دوام نیاورد و او در روز ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، تنها سه سال پس از آزادی، بار دیگر به زندان افتاد. دلیل این بازداشت جدید، شرکت او در یک تجمع اعتراضی معلمان بود. این رویداد نشان می‌دهد که فعالیت‌های مدنی و همبستگی با همکاران معلم، مورد توجه شدید مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

این بازداشت مجدد، ضربه‌ای سنگین به روحیه فعالان جامعه مدنی وارد کرده است. مهدی فراحی شاندیز که خود معلم فیزیک و ریاضی بوده، بارها با سیستم قضایی درگیر شده است. تکرار این چرخه بازداشت و آزادی، بدون بهبودی در شرایط جسمانی او، نگرانی‌های جدی را درباره آینده سلامتی‌اش ایجاد کرده است. جامعه حقوق بشری منتظر اقدامات بعدی برای پیگیری این پرونده حساس هستند.

پیام‌های فعالان حقوق بشر و آینده پرونده

شیرین عبادی در پایان پیام خود تاکید کرد که نقض حقوق زندانیان کمتر شناخته‌شده، می‌تواند سال‌ها دور از نگاه عمومی و توجه رسانه‌ها ادامه پیدا کند. او با اشاره به وضعیت بحرانی مهدی فراحی شاندیز، خواستار توجه بیشتر به سرنوشت این فعال مدنی شد. عبادی صریحاً اعلام کرد که نباید اجازه داد باقی‌مانده عمر این معلم در زندان و سکوت سپری شود.

در این میان، مسئولان مربوطه هنوز پاسخی رسمی به درخواست‌های درمانی یا شرایط بازداشت مجدد نداده‌اند. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر خواستار شفاف‌سازی شرایط بهداشتی و درمانی این زندانی سیاسی شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، احتمال بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی برای سلامت مهدی فراحی شاندیز وجود دارد. پیگیری‌های حقوقی در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا سیستم قضایی به توصیه‌های پزشکی و حقوقی توجه خواهد کرد یا خیر.