پلیس پایتخت ۲۰ نفر را به اتهام حمله به خانه و مجروح کردن ۱۰ نفر در پی اختلاف ملکی ۲۰ ساله بازداشت کرد. یک مجروح پس از دو هفته کما جان به در برد.

پلیس پایتخت اعلام کرد که ۲۰ نفر از اعضای سه خانواده مختلف را بازداشت کرده است. این دستگیری‌ها پس از یورش گروهی به یک منزل در جنوب تهران و مجروح کردن ۱۰ نفر صورت گرفت. ریشه این خشونت به یک اختلاف ملکی دو دهه‌ای باز می‌گردد که منجر به فاجعه‌ای خونین شد.

جزئیات یورش و وضعیت مجروحان

این حادثه در نیمه دوم آبان‌ماه امسال رخ داد و زنی با شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت. او گزارش داد که مهاجمانی شامل مردان جوان، میانسال و نوجوان به خانه خانواده‌اش در محله شوش یورش برده‌اند. مهاجمان با هدف کشتن اعضای خانواده به آنجا حمله کرده بودند. ماموران انتظامی پس از دریافت خبر به محل حادثه رفتند و صحنه‌ای آشفته را مشاهده کردند. شیشه‌های خانه به طور کامل شکسته و ساختمان آسیب دیده بود. ده‌ها نفر از جمله نوجوانان و جوانان مجروح شده بودند و به بیمارستان منتقل شدند. عاملان قبل از رسیدن پلیس از محل فرار کردند. یکی از مجروحان که مرد جوانی بود، به دلیل وخامت حال در کما ماند. او پس از دو هفته از کما خارج شد و به طور معجزه‌آسایی جان به در برد.

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ریشه اختلافات ملکی و تاریخچه ۲۰ ساله

بررسی‌های پلیس نشان داد که ریشه این درگیری به ۲۰ سال قبل بازمی‌گردد. پدربزرگ این خانواده با دو خانواده دیگر از طایفه خود بر سر یک زمین و ملک میلیاردی در یکی از شهرستان‌های کشور درگیر شده بودند. این اختلاف منجر به دعواها و شکایات مکرر شد. پدربزرگ‌های هر سه خانواده فوت کردند اما مشکلات حل نشد. اختلاف به پسران آنها منتقل شد و سپس به فرزندان و نوه‌ها رسید. فرزندان چند مرحله قبل از این درگیری نیز دو بار با هم جنگیدند. آنها به خانه‌های یکدیگر در جنوب تهران حمله کردند. شیشه‌ها شکسته شد و افراد کتک خورده و زخمی شدند. خودروها و موتورها تخریب و تهدید به مرگ کردند. شکایت‌هایی ثبت شد اما طرفین مجبور به رضایت شدند. اختلاف ملکی در روستا پایان نیافت.

استراتژی مهاجمان و بازداشت‌های اخیر

تحقیقات بازپرس شعبانی در دادسرای ناحیه ۱۵ نشان داد که در نیمه دوم آبان امسال، دو خانواده از این سه خانواده همدست شدند. آنها گمان می‌کردند خانواده سوم می‌خواهد ملک روستا را تصاحب کند. بنابراین به خانه خانواده هدف حمله کردند. مهاجمان با چوب و چاقو به جان اعضای خانواده افتادند. در این حادثه ۱۰ نفر مجروح شدند. متهمان اصلی و مهاجمان متواری شدند. بازپرس شعبانی دستور دستگیری تمام متهمان را صادر کرد. ماموران پلیس پایتخت طی چند روز گذشته ۲۰ نفر را بازداشت کردند. این افراد از اعضای هر سه خانواده هستند. بازداشت‌شدگان شامل افراد زیر ۱۸ سال، جوانان و مردان میانسال می‌شوند. برای متهمان قرار قانونی صادر شده است. تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد.

نقش واسطه‌ها و مصونیت شاکیان

در حال حاضر پرونده در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد. تعدادی از شاکیان فعلی پرونده از مجروحان هستند. این افراد ساکنان محلی محله شوش می‌باشند. آنها در درگیری خانوادگی نقشی نداشتند. این افراد برای میانجیگری وارد دعوا شدند. آنها به عنوان شاهدان و قربانیان ثانویه در پرونده حضور دارند. پلیس تأکید کرد که تمام متهمان اصلی شناسایی شده‌اند. تحقیقات کامل برای مجازات مجرمان در جریان است. این پرونده نمونه‌ای از تداوم درگیری‌های خانوادگی بر سر میراث ملکی است.