بازداشت الیاس قنواتی‌لاری نویسنده، شاعر و فعال مدنی در ماهشهر توسط ماموران امنیتی در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ گزارش شد. جایگاه و وضعیت او نامشخص است.

الیاس قنواتی‌لاری ، شاعر، داستان‌نویس و فعال مدنی، در روز ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۵ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این خبر تأیید شده است که او در این تاریخ دستگیر شده است. با گذشت چند روز از این رویداد، همچنان هیچ اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری و وضعیت جسمی وی در دسترس نیست. کانون نویسندگان ایران این خبر را منتشر کرده است.

جزئیات بازداشت و ابهامات موجود

بر اساس گزارش کانون نویسندگان ایران، بازداشت این نویسنده و شاعر در پی یورش ماموران امنیتی به محل او صورت گرفته است. تاکنون مشخص نیست که قنواتی‌لاری به کدام بازداشتگاه منتقل شده است. همچنین معلوم نشده که چه نهادی مسئولیت بازداشت او را بر عهده دارد. هنوز مشخص نیست که آیا اتهامی علیه او مطرح شده است یا خیر.

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سوابق ادبی و هنری الیاس قنواتی‌لاری

الیاس قنواتی‌لاری در تاریخ ۱۳ خردادماه سال ۱۳۶۷ در شهر ماهشهر به دنیا آمده است. او علاوه بر شاعری، در زمینه‌های داستان‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی و طراح هنر اجرا یا پرفورمنس آرت فعالیت دارد. او همچنین یک فعال اجتماعی و مدنی شناخته می‌شود. او در زمینه‌های مختلفی از جمله شعر، نمایشنامه، نقد ادبی و نقد اجتماعی فعالیت داشته است.

آثار او در نشریات و وب‌سایت‌های مختلف منتشر شده است. از جمله آثار مهم منتشرشده از او می‌توان به کتابی با عنوان "دو نمایشنامه احمقانه برای خاک خوردن" اشاره کرد. مقاله‌ای دیگر با عنوان "پرودون و مارکس در صحنه دزدی" نیز از دیگر آثار اوست. قنواتی‌لاری در نوشته‌های خود به موضوعاتی مانند نقد اقتصاد سیاسی نیز پرداخته است. او تحلیل‌های هنری نیز در کارنامه دارد.

واکنش‌ها و وضعیت حقوقی

بازداشت این نویسنده در حالی گزارش شده که هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلایل بازداشت منتشر نشده است. ابهام درباره محل نگهداری و وضعیت جسمی قنواتی‌لاری، از مهم‌ترین مواردی است که کانون نویسندگان ایران در خبر بازداشت او به آن اشاره کرده است. هنوز وضعیت پرونده قضایی او نیز روشن نیست. این عدم شفافیت نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. منتظر اعلام وضعیت او هستیم.