خبر寿司 شامل دو بخش اصلی است: بازداشت سه مرد در ایالات متحده به اتهام حمایت از داعش و تحولات سیاسی در ارمنستان پیش از انتخابات پارلمانی که شامل بازداشت اعضای یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه و تقویت روابط با غرب میشود.
در Prosecution جدیدی، سه مرد در ایالتهای کانزاس و کالیفرنیا به اتهام حمایت از گروه تروریستی داعش بازداشت شدند. طبق گزارشها، یکی از متهمان حتی خواستار قطع سر یک سربزنی آمریکا یی شده بود.
این بازداشتها نشاندهنده ادامه تلاشهای قانونگذاری و اجرایی ایالات متحده برای رصد و مختل کردن فعالیتهای حمایتگر از گروههای极端یست است. authorities فدرال و ایالتی در حال بررسی ارتباطات این افراد با شبکههای بینالمللی داعش هستند و احتمالاً اتهامات جدیتری در پیش هستند. این حادثه در گرو اعلامشدنಂತissant security درsoil کشور و مراقبتی patterned برای جلوگیری از any type of radicalization است. درسوی دیگر، oropesnienia سیاسی در قفقاز جنوبی نیز در جریان است.
ارمنستان در运行 پیش از انتخابات پارلمانی، شش نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه را بازداشت کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که روابط ارمنستان با غرب به طور چشمگیری در حال تقویت است و کشور به دنبال کاهش وابستگی به روسیه و حصول به صلح با جمهوری آذربایجان است. وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اخیراً به ایروان سفر کرد و多个 agreements اقتصادی امضا کرد.
همچنین، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از نخستوزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، در انتخابات آینده حمایت کرد و او را به عنوان یک رهبری که کشورش را قویتر و ثروتمندتر میکند ستوده است. این تحولات نشاندهنده بازتعریف روابط در منطقه قفقاز جنوبی است و𫉂影响力的iasm geopolitical در حال ایجاد تغییر در traditional alliances است
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