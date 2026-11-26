مهدی محمودیان روزنامه‌نگار پس از بازداشت شدید شکنجه شد. پرونده او به انتشار اسناد اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران مربوط است. او در تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

مهدی محمودیان ، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی، هدف ضرب‌وشتم شدید و شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. او پس از انتقال به بیمارستان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

جزئیات بازداشت و شکنجه در پلیس امنیت

پرونده جدید این روزنامه‌نگار در ارتباط با انتشار سند اجرای احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران تشکیل شده است. کانال تلگرامی خبرانه‌ها، متعلق به محمودیان، پنجم آذر ماه اعلام کرد که ضابطان قضایی چهارم آذر ماه با حضور در منزل وی، وسایل الکترونیکی از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ را ضبط کردند.

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این فعال حقوق بشر پس از دستگیری به پلیس امنیت منتقل شد و در آنجا مورد ضرب‌وشتم‌های مکرر قرار گرفت. ماموران با سیلی‌های شدید به صورت او ضربه زدند، به گونه‌ای که سر وی با دیوار برخورد می‌کرد. کشیدن کیسه پلاستیکی بر سر محمودیان و ایجاد حالت خفگی برای اخذ اعتراف بارها تکرار شد.

شدت این اقدامات منجر به لرزش و رعشه شدید در بدن وی گردید. کیسه‌های پلاستیکی چندین بار پاره و تعویض شدند. همچنین سر محمودیان را میان پاهای ماموران قرار دادند و ضربات سنگینی به وی وارد کردند که نهایتاً باعث بیهوشی او شد.

واکنش سیستم قضایی و اتهامات وارد شده

نیروهای اورژانس با حضور در محل، فعال حقوق بشر بیهوش را به بیمارستان منتقل کردند. پس از چند ساعت حضور در بیمارستان، او مجدداً به محل بازداشت بازگردانده شد. قاضی کشیک بدون توجه به وضعیت جسمانی نامساعد او و گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم، با برخوردی تمسخرآمیز از کنار موضوع گذشت و اقدامی برای رسیدگی نکرد.

پس از تفهیم اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب، این روزنامه‌نگار به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و اطلاعات دقیقی درباره علت بازداشت، اتهامات احتمالی و هویت نهاد بازداشت‌کننده در دسترس نیست.

سابقه فعالیت‌ها و واکنش‌های حقوقی

محمودیyan طی نزدیک به دو دهه فعالیت رسانه‌ای، بارها به دلیل اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانیان و افشای نقض حقوق بشر بازداشت شده است. او سه سال آذر ماه با انتشار تصویری از ابلاغیه اجرای حکم اعدام آرمون و نجاران، این احکام را ناعادلانه خواند و خواستار استفاده فوری از ظرفیت‌های مدنی و بین‌المللی شد.

او در آن زمان هشدار داد که سه‌شنبه ممکن است آخرین فرصت برای نجات جان این دو زندانی باشد. همزمان با بازداشت او، خبرگزاری میزان نیز وکلا و فعالان پیگیر این پرونده را تهدید کرد و اعلام نمود که فعالیت‌های آنان تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط قرار دارد.

وضعیت زندانیان و آینده پرونده‌ها

احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران لغو نشده است. مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان از بازگشت نجاران به بند عمومی زندان قزل‌حصار کرج خبر داد. خانواده‌ها و دوستان این دو زندانی سیاسی شامگاه سوم آذر ماه در اعتراض به احتمال اجرای احکام مقابل زندان تجمع کردند.

کانال خبرانه‌ها بر ضرورت دسترسی فوری محمودیان به خدمات پزشکی مستقل و معاینه پزشکی قانونی تاکید کرد. زندان تهران بزرگ که محل نگهداری صدها زندانی سیاسی است، سال‌هاست با مشکلاتی همچون ازدحام، کمبود غذا و شرایط غیربهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند.