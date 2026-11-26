بازداشت ناگهانی مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، بلافاصله پس از انتشار ابلاغیه اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران و توقف آن رخ داد.

کمتر از ۲۴ ساعت پس از توقف لحظه‌آخری اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی، پرونده جدیدی برای مدافعان حقوق بشر گشوده شد. " مهدی محمودیان"، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که نخستین فرد منتشرکننده ابلاغیه رسمی اجرای حکم اعدام " میلاد آرمون" و " نوید نجاران" بود، بازداشت گردید. او صبح چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در محل سکونت خود دستگیر شد و تمامی وسایل الکترونیکی‌اش ضبط گردید.

جزئیات بازداشت روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر

ماموران امنیتی پس از مراجعه به محل اقامت مهدی محمودیان و با استفاده از تماس زنگ درب یکی از همسایگان، به داخل ساختمان راه یافتند. این عملیات بازداشت بلافاصله پس از آن انجام شد که ابلاغیه صادرشده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر زمان دقیق اعدام دو متهم پرونده شهرک اکباتان توسط او به اشتراک گذاشته شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز هیچ نهاد رسمی نامی از مقام بازداشت‌کننده، مکان نگهداری فعلی این روزنامه‌نگار و شرایط دسترسی او به حقوق پایه‌ای از جمله وکیل مدافع و تماس با خانواده‌اش، اعلام نکرده است.

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واکنش قوه قضائیه و تهدید فعالان سیاسی

پس از انتشار ابلاغیه توسط مهدی محمودیان، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای رسمی واکنش نشان داد. این نهاد در بیانه خود ضمن تأکید بر اینکه لغو احکام اعدام به معنای سلب آن نیست، به بازداشت این دو جوان اشاره کرد. مقامات قضایی با به کار بردن عبارت "بهره‌برداری رسانه‌ای-حقوقی"، اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرای حکم را محکوم کردند. همچنین در متن این بیانیه صراحتاً اعلام شده بود که شماری از فعالان سیاسی و وکلا تحت رصد و نظارت دقیق دستگاه‌های مرتبط قرار دارند و از ادامه این کارها منع شده‌اند.

سابقه سلامت مهدی محمودیان و نگرانی‌ها

بازداشت مهدی محمودیان نگرانی‌های جدی را درباره وضعیت جسمانی او برانگیخته است. او سال‌ها تحت فشارهای امنیتی و زندان‌های متعدد جمهوری اسلامی بوده و به بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی و کبدی مبتلا است. این موضوع زمینه‌ساز دغدغه‌های گسترده برای خانواده و حامیان وی شده است. وی پیش از بازداشت نیز در فضای مجازی خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های مدنی، حقوقی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اجرای حکم ناعادلانه قتل دو جوان بی‌گناه شده بود.

واکنش سازمان ملل و ابعاد بین‌المللی پرونده

این رویداد تنها یک مسئله داخلی نماند و به سرعت ابعاد بین‌المللی به خود گرفت. "مای ساتو"، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی شدید خود را از احتمال اجرای حکم این دو جوان ابراز کرد. وی با اشاره به تبرئه این دو زندانی از اتهام قتل در دادگاه کیفری و گزارش‌های مربوط به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، مبنای صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب را زیر سوال برد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست احکام را لغو کنند.