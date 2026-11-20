نتفلیکس با پخش سریال جدیدی از آزمایش زندان استنفورد، بحث‌های اخلاقی و علمی دهه هفتاد میلادی را زنده کرد. بررسی واکنش منتقدان و تفاوت این پروژه با مطالعات روانشناسی.

سریال جدید نتفلیکس با نام "آزمایش جدید زندان استنفورد" با بازسازی پروژه مشهور روان‌شناسی، توجهات را به خود جلب کرده است. این مجموعه واقع‌نمای شش قسمتی، بیست و سه سال پس از آغاز انتشار نتفلیکس و دهه‌ها بعد از آزمایش اصلی، مفهوم قدرت و کنترل را دوباره به چالش می‌کشد. پخش این سریال، بحث‌های داغی را درباره مرز باریک میان علم و سرگرمی عمومی زنده کرده است.

در این پروژه که از تاریخ پخش آن در سال ۲۰۲۴ رونمایی شده، سی داوطلب در نقش نگهبان و زندانی در بخشی از یک زندان واقعی و رده‌خارج شده ایفای نقش می‌کنند. هدف سازندگان، ارائه نسخه‌ای امروزی از پژوهش فیلیپ زیمباردو، روان‌شناس آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، است که در سال ۱۹۷۱ انجام شد. زیمباردو در آن زمان می‌خواست بررسی کند که مردم عادی چگونه به اقتدار و محدودیت‌ها واکنش نشان می‌دهند.

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جزئیات اجرای آزمایش جدید در سریال

پژوهش اصلی زیمباردو با جذب بیست و چهار مرد جوان انجام شد که به صورت تصادفی در نقش زندانی یا نگهبان در زندانی ساختگی در زیرزمین دانشکده روان‌شناسی قرار گرفتند. در بازسازی نتفلیکس نیز سی داوطلب مشابه انتخاب شده‌اند تا تجربه تاریخی را بازسازی کنند. این پروژه وعده داده است که دینامیک قدرت را در یک محیط واقعی اما رها شده نشان دهد.

در پژوهش اصلی، زیمباردو گزارش داد که برخی نگهبانان به تدریج رفتارهای اقتدارگرایانه و آزارگرانه از خود نشان دادند. هم‌زمان، چندین زندانی دچار فشارهای روانی شدید شدند که منجر به توقف زودرس آن پژوهش شد. یافته‌های آن دوران سال‌ها به عنوان شواهدی معتبر مطرح بود که نشان می‌دهد افراد عادی در محیط‌های سرکوبگر رفتار بی‌رحمانه پیدا می‌کنند.

نقدهای اخلاقی و علمی بر پروژه اصلی

منتقدان از همان ابتدا ایرادات جدی به پژوهش زیمباردو وارد کردند. برخی معتقدند شرکت‌کنندگان به جای رفتار طبیعی، خود را با انتظارات پژوهشگران هماهنگ می‌کردند. پدیده‌ای که در روان‌شناسی به تاثیر انتظارات آزمایش بر رفتار شرکت‌کنندگان معروف است. همچنین نقش دوگانه زیمباردو به عنوان پژوهشگر و رئیس زندان ساختگی، مورد تردید بود.

اسکات پلوس، شاگرد سابق زیمباردو و استاد روان‌شناسی در دانشگاه وسلین، ادعاها درباره تاثیر نادرست زیمباردو را بی‌اعتبار دانسته است. با این حال، او اعتراف می‌کند که این مطالعه از نظر اخلاق پژوهشی ایرادات عمیقی داشت. زیمباردو نیز علناً اذعان کرده بود که شرکت‌کنندگان از خطرات کامل آگاه نبودند و القا می‌شد که نمی‌توانند مطالعه را ترک کنند.

مقایسه با پژوهش زندان بی‌بی‌سی و رسانه‌ها

پژوهش "زندان بی‌بی‌سی" در سال ۲۰۰۲ توسط الکس هسلم و استیون رایشر نتایج متفاوتی داشت. آن‌ها دریافتند که استبداد پیامد خودکار قدرت نیست و هویت گروهی نقش کلیدی دارد. پلوس می‌گوید مقایسه دو مطالعه اغلب گمراه‌کننده است و بی‌بی‌سی تکرار مستقیم آزمایش استنفورد نبود.

بررسی‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که سریال نتفلیکس بیشتر به عنوان یک برنامه سرگرم‌کننده موفق عمل کرده است. روزنامه گاردین نوشته است که این برنامه وانمود می‌کند یک پژوهش علمی است اما نوعی تلویزیون واقع‌نمایی است. نیویورک تایمز نیز تماشای آن را به گذراندن حکمی سنگین تشبیه کرده و بر جنبه سرگرمی بودن آن تاکید دارد.