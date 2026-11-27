بازداشت ۲۲ نفر در آبدانان پس از واژگونی اتوبوس دهلران و تشکیل پرونده قضایی برای پنج رسانه ایلامی به اتهام انتقاد از استاندار. جزئیات کامل رویدادها.

خبرگزاری هرانا گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه چهارم آذر ماه، مهدی نورمحمدی ، شهروند ساکن شهرستان آبدانان در استان ایلام را در منزل شخصی خود دستگیر کردند. این اقدام امنیتی منجر به افزایش تعداد زندانیان در این شهرستان به حداقل بیست و دو نفر شد که همگی در پی اعتراضات شهروندان آبدانان پس از جان باختن سیزده نفر در حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پتروپالایش دهلران بازداشت شده‌اند.

جزئیات بازداشت مهدی نورمحمدی و وضعیت زندانیان

مهدی نورمحمدی در جریان عملیات بازداشت در خانه خود دستگیر و بلافاصله به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تا این لحظه هیچ اطلاعی از محل دقیق نگهداری او و یا اتهامات رسمی مطرح شده علیه او در دسترس نیست. این بازداشت آخرین مورد در زنجیره‌ای از دستگیری‌هاست که پس از آن رویداد تلخ جاده‌ای آغاز شده است.

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آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد بازداشت شدگان در آبدانان طی روزهای اخیر به دست کم بیست و دو نفر رسیده است. در میان این افراد، حداقل دو نوجوان پانزده ساله نیز وجود دارند که گزارش‌ها حاکی از آزادسازی یکی از آنان است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده شدت واکنش نیروهای امنیتی به تجمعات اعتراضی محلی است.

تشکیل پرونده قضایی برای رسانه‌های محلی ایلام

همزمان با ادامه بازداشت شهروندان، روز چهارشنبه چهارم آذر ماه، دادستان مرکز استان دادگستری استان ایلام دستور تشکیل پرونده قضایی برای عوامل پنج پایگاه خبری محلی را صادر کرد. این رسانه‌ها عبارتند از ایلامیان، دنیای ایلام، اخبار ناب، ایلام‌بان و مطالبه‌گران که به دلیل انتشار مطالب انتقادی دستگیر شده‌اند.

اتهاماتی که به عوامل این پایگاه‌های خبری وارد شده شامل نشر اکاذیب و انتشار مطالب تحریک‌آمیز است. دلیل این اقدام قضایی، انتشار محتوای نقدآمیز درباره حادثه واژگونی اتوبوس دهلران و همچنین بررسی عملکرد استاندار ایلام در مدیریت این بحران اعلام شده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای کنترل روایت رسانه‌ای رویدادها در سطح استانی است.

واکنش‌ها و پیامدهای اجتماعی در آبدانان

تجمع شهروندان آبدانان در پاسخ به مرگ سیزده نفر از کارکنان پتروپالایش دهلران که در اثر واژگونی اتوبوس جان خود را از دست داده بودند، جرقه این موج بازداشت‌ها را زد. خشم عمومی نسبت به این حادثه منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شد که پاسخ سریع و سخت‌گیرانه‌ای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به همراه داشت.

فشار بر رسانه‌های محلی و بازداشت گسترده شهروندان، فضای اجتماعی آبدانان و استان ایلام را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های هرانا از وضعیت نگران‌کننده زندانیان و سکوت اطلاعاتی درباره جزئیات پرونده‌ها، نگرانی‌هایی را درباره روند رسیدگی به این موارد ایجاد کرده است. تمرکز بر سرکوب اعتراضات و محدود کردن فعالیت رسانه‌های مستقل، اولویت اصلی مقامات استان به نظر می‌رسد.