بازداشت اعضای باند مخوف مشهد: قصاص در ملاءعام و اعترافات هولناک

اعضای یک باند تبهکاری خشن که با سرقت و جنایت در مشهد رعب و وحشت ایجاد کرده بودند، دستگیر شدند. این باند به اتهام قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و ایجاد ناامنی محاکمه شده و مجازات‌های سنگینی دریافت کردند. جزئیات تکان‌دهنده‌ای از جرائم این باند و نحوه دستگیری آن‌ها در این گزارش آمده است.

گروهی از تبهکاران مخوف که فعالیت‌های مجرمانه‌ی خود را با سرقت‌های ساده و دستبرد به اموال مردم و خودروها آغاز کرده بودند، به تدریج به گانگسترهایی بی‌رحم تبدیل شدند که دست به جنایت ‌های هولناک زده و جو رعب و وحشت را در مشهد ایجاد کردند. این باند در نهایت به انجام جرائم سنگینی متهم شد و در جلسات دادگاه سال گذشته با ۱۶ مورد اتهام روبرو شد. قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، سه عضو اصلی این باند را به مجازات‌های قصاص نفس در ملاءعام و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند.

ماجرای تکان‌دهنده این پرونده از نوزدهم شهریور سال ۱۳۹۹ در مشهد به طور ویژه مورد پیگیری قرار گرفت. در این روز، سه جوان سمند سوار با تهدید اسلحه، راننده یک دستگاه ام‌وی‌ام را در مقابل چشمان مادرش هدف گلوله قرار دادند. راننده ام‌وی‌ام در حالی که مادرش در صندلی جلو نشسته بود، از پارکینگ منزل در خیابان مطهری جنوبی خارج شده و وارد خیابان منوچهری شده بود. در همین حین، سه جوان مسلح که از تبهکاران و سارقان خطرناک مشهد بودند، به بهانه سرعت زیاد با راننده ام‌وی‌ام درگیر شدند. جواد، راننده سمند سرقتی، از خودرو پیاده شد و با نشان دادن کلت کمری جنگی، راننده ام‌وی‌ام را تهدید به مرگ کرد. تعقیب و گریز رانندگی ادامه یافت تا اینکه حسن، یکی دیگر از تبهکاران، که در صندلی جلو سمند نشسته و کلاشنیکف در دست داشت، از خودرو پیاده شده و مستقیما روبروی راننده ام‌وی‌ام قرار گرفت. التماس‌های مادر بی‌فایده بود و با فریاد جواد که می‌گفت شلیک کن، حسن ماشه را کشید و گلوله به شکم راننده اصابت کرد. تبهکاران پس از این جنایت، با خونسردی پوکه‌ها را جمع کرده و با سمند سرقتی از محل متواری شدند.

یک شهروند با موتورسیکلت به تعقیب آن‌ها پرداخت و پلاک خودرو را یادداشت کرد. پلیس به سرعت وارد عمل شد و پیکر مجروح به بیمارستان منتقل شد. جوان موتورسوار، پلاک خودرو را در اختیار پلیس قرار داد، اما مشخص شد که پلاک جعلی بوده است. پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت به شعبه بازپرسی ۲۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد و تحت نظر قاضی جوانبخت مورد بررسی قرار گرفت. با دستورات محرمانه و تخصصی مقام قضایی، گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عاملان آغاز کردند، اما سرنخ‌ها به بن‌بست رسید. با این وجود، کارآگاهان با راهنمایی قاضی جوانبخت از شگردهای فنی برای شناسایی عاملان استفاده کردند، اما تلاش کادر درمان برای نجات جان راننده به نتیجه نرسید و او بر اثر جراحات جان باخت.

با مرگ راننده، پیچیدگی‌های پرونده بیشتر شد و جنایت‌های مشابهی در مشهد رخ داد. در دهم تیر سال ۱۴۰۰، سرنشینان یک پژو ۴۰۵ نقره‌ای رنگ به تعقیب یک طلافروش با جیلی قرمز رنگ پرداختند و او را با شلیک گلوله ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. همسر طلافروش که در حال صحبت تلفنی با او بود، با قطع ناگهانی تماس، نگران شد، اما شوهرش دیگر پاسخگو نبود. نزدیک نیمه‌شب، زن جوان دوباره با شوهرش تماس گرفت، اما صدای ناآشنایی پاسخ داد و مدعی شد که شوهرش از یک مغازه در بلوار مصلی برنج خریده و گوشی‌اش را جا گذاشته است. با شنیدن این حرف و صدای خنده، زن مطمئن شد که اتفاق تلخی افتاده است، زیرا شوهرش در همان مکالمه گفته بود که در نزدیکی منزلشان در خیابان عدالت منطقه احمدآباد است. زن با وحشت با شماره ۱۱۰ تماس گرفت و پلیس متوجه شد که همسر او همان طلافروشی است که مورد حمله قرار گرفته است.

پلیس از زن خواست تا قفل‌های طلافروشی را عوض کند، زیرا احتمال می‌رفت که تبهکاران به دنبال سرقت طلاها باشند. در همین حال، پژوسواران پیکر بی‌جان طلافروش را به اطراف کوه‌های بلوار نماز منتقل کرده و با شکنجه، رمز گاوصندوق و کلید مغازه را از او گرفتند. آن‌ها به طلافروشی رفتند، اما با شلوغی و حضور پلیس روبرو شدند و دوباره به بلوار نماز بازگشتند. پیکر زخمی طلافروش را به سمت شهر جدید گلبهار بردند. تحقیقات نشان داد که این دو ماجرا با هم مرتبط هستند و پلیس با یک باند تبهکاری خطرناک روبرو شده که در مشهد جولان می‌دهد و جو رعب و وحشت را ایجاد کرده است. سردار محمدکاظم تقوی، دستورات ویژه‌ای را برای شناسایی سریع عاملان صادر کرد و گروهی تخصصی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. تحقیقات نشان داد که بسیاری از سرقت‌های مسلحانه و عادی در مشهد نیز به این باند مربوط بوده و احتمال ارتکاب جرائم دیگر نیز وجود دارد.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مشهد جنایت قتل سرقت مسلحانه آدم ربایی

United States Latest News, United States Headlines