بازسازی مقتدرانه و بومی کوره شماره ۸ فولاد مبارکه در ۴۵ روز؛ پیروزی مهندسی ایران بر تخریب دشمن

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازسازی سریع کوره شماره ۸ فولاد مبارکه بازدید کرد. این پروژه که در ۴۵ روز و بدون حضور متخصص خارجی انجام شد، نمادی از تاب‌آوری صنعتی و توانمندی مهندسی بومی در برابر حملات دشمن است.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بازدیدی راهبردی از مجتمع عظیم فولاد مبارکه ، از کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی بازدید کرد تا نتایج تلاش‌های شبانه‌روزی برای بازگرداندن این رکن حیاتی تولید به مدار عملیاتی را بررسی کند.

این کوره که در جریان حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم مورد هدف قرار گرفته بود، طی یک عملیات فشرده و تیمی، در مدت زمانی خیره‌کننده و تنها ظرف ۴۵ روز بازسازی شد. این دستاورد نه تنها یک بازگشت ساده به چرخه تولید نیست، بلکه نخستین گام عملی در مسیر احیای کامل ظرفیت‌های صنعتی پس از حملات تخریبی ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده اراده راسخ برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در سخت‌ترین شرایط است.

در این عملیات پیچیده، علاوه بر بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، مجموعه‌ای از پروژه‌های نوسازی و ارتقای فنی نیز به طور هم‌زمان اجرا شد تا بهره‌وری کوره بیش از پیش افزایش یابد. این موفقیت حاصل تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق بود که بلافاصله پس از حادثه آغاز شد و با مشارکت گسترده نیروهای فنی، مهندسی و پیمانکاران داخلی به سرانجام رسید.

آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر-ساعت کار تخصصی در این پروژه صرف شده است و از میان ۱۱۴ قلم قطعه کلیدی مورد نیاز، ۱۰۴ قطعه به صورت کاملاً داخلی تامین یا بازسازی شدند و تنها ۱۰ قطعه از منابع خارجی تامین گردید. یکی از افتخارات بنیادین این پروژه، اجرای تمام مراحل بازسازی بدون بهره‌گیری از هرگونه کارشناس خارجی و صرفاً با اتکا به دانش فنی بومی و توان مهندسی داخلی بود که ثابت کرد ایران در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدات، به خودکفایی صنعتی دست یافته است.

همچنین نکته حائز اهمیت این است که در تمام این مدت پرتلاشی، هیچ‌گونه تعدیل نیرویی صورت نگرفت و اشتغال کامل کارکنان حفظ شد. فراتر از بازسازی فیزیکی، اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های ناحیه فولادسازی از جمله مسیرهای سیالات، تونل‌های برق و سیستم‌های اتوماسیون به اجرا درآمد و به‌روزرسانی سیستم‌های غبارگیر و نقشه‌های اجرایی در دست اقدام است. این اقدامات باعث می‌شود تاب‌آوری عملیاتی مجموعه در برابر بحران‌های آتی افزایش یابد.

از منظر اقتصادی، بازگشت سریع کوره شماره ۸ نقشی کلیدی در حفظ پایداری عرضه در بازار فولاد ایفا کرد و از نوسانات شدید قیمتی که می‌توانست اقتصاد ملی را تحت فشار قرار دهد، جلوگیری نمود. در واقع، این پروژه از یک بازگشت تولیدی ساده به یک جهش فناورانه تبدیل شد که نماد مدیریت بحران در زنجیره‌های صنعتی کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح رسمی، با قدردانی از متخصصان فولاد مبارکه، سرعت بازسازی را نشانه توان مدیریتی کشور دانست و تاکید کرد که این مجموعه باید با فناوری برتر و ظرفیت بالاتر از این مقطع دشوار عبور کند. اتابک با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند اقتصادی ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی توانایی عبور از بحران‌ها را به خوبی اثبات کرده است.

او با مقایسه شرایط فعلی با دوران دفاع مقدس، اشاره کرد که ایران امروز در حوزه‌های صنعتی و مدیریتی تجربه‌ای بسیار توانمندتر دارد و فولاد مبارکه را نه فقط یک شرکت ملی، بلکه یک برند بین‌المللی و نماد عزت صنعتی ایران دانست. وی همچنین نسبت به نگاه‌های کوتاه‌مدت و مالی هشدار داد و تاکید کرد که نباید تولید را به عنوان محل تامین منابع بخش‌های دیگر تلقی کرد، زیرا از بین رفتن مزیت تولید، اقتصاد ملی را با چالش‌های بزرگی روبرو می‌کند.

در پایان، وی به موضوع حیاتی انرژی پرداخته و توسعه نیروگاه‌ها برای کاهش فشار محدودیت‌های برق و گاز در فصول مختلف را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست. سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز تاکید کرد که پیشرفت پروژه‌ها فراتر از برنامه زمان‌بندی بوده و این مجموعه با مدیریت زنجیره تامین، نقش فعالی در ثبات بازار فولاد ایفا خواهد کرد.

بازگشت کوره شماره ۸ اثباتی بر این حقیقت است که اراده داخلی قادر است بر هر مانعی غلبه کند و آینده صنعت فولاد ایران روشن و پایدار خواهد بود





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