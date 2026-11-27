خبرهای فوری شامل بازداشت کنشگر ایرانی در تهران، تعویق انتشار گزارش ناتو درباره نیروهای آمریکا و واکنش‌ها به حمله پهپادی ایران به کویت و تهدیدهای روسیه علیه اوکراین.

منابع مطلع از رادیو فردا صبح روز چهارشنبه چهارم آذرماه بازداشت مهدی محمودیان ، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، را تایید کردند. مأموران امنیتی با حضور در منزل این فعال، تعدادی از وسایل الکترونیکی او را ضبط و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

جزئیات بازداشت فعال مدنی در تهران

تا لحظه تهیه این گزارش، هیچ نهاد اطلاعاتی یا قضایی جزئیات دقیقی درباره دلیل بازداشت، اتهامات وارد شده و محل نگهداری مهدی محمودیان ارائه نکرده است. کانال تلگرامی این فعال به همراه شماری از دیگر فعالان سیاسی و زندانیان سابق، خبر این بازداشت را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

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پیش از این رویداد، کانال تلگرامی "خبرانه" که متعلق به مهدی محمودیان است، سه‌شنبه سوم آذر ماه تصویری از ابلاغیه اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را منتشر کرده بود. این دو فرد از متهمان پرونده جنجالی "اکباتان" هستند که به اتهام قتل آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، محاکمه شده‌اند.

تغییر استراتژی نظامی آمریکا در اروپا

واشنگتن انتشار نتایج بازنگری در آرایش نیروهای نظامی خود در قاره اروپا را که قرار بود اول دسامبر منتشر شود، به تعویق انداخته است. اسکات اودکرک ، معاون نماینده آمریکا در ناتو، در نشستی غیرعلنی در بروکسل این تأخیر را به نمایندگان کشورهای عضو اطلاع داده است.

مقام‌های ارشد آمریکا روز پنجشنبه پنجم آذر اعلام کردند که وزارت دفاع این کشور در حال نهایی‌سازی پنج گزینه متفاوت برای ارائه به دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، است. یکی از دلایل اصلی این تعلل، بررسی پیشنهادهای کشورهای اروپایی برای تأمین تجهیزات و توانمندی‌هایی است که بتواند جایگزین بخشی از ظرفیت نظامی آمریکا در منطقه شود.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت که متحدان اروپایی در ابتدا در موضوع ایران چندان کمک‌کننده نبودند، اما افزایش مشارکت آن‌ها، پیشرفت در موضوع گرینلند و تعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی و خرید جنگنده‌های اف-۳۵، دیدگاه او را تغییر داده است.

آمریکا در حال حاضر حدود ۸۰ هزار نیروی نظامی در اروپا مستقر دارد. دونالد ترامپ همچنین تأیید کرد که چهارشنبه شب با مارک روته ، دبیرکل ناتو، درباره آرایش نیروهای نظامی آمریکا در اروپا به‌طور مفصل گفت‌وگو کرده است، اما هنوز تصمیم نهایی دولت او درباره تغییر شمار این نیروها اعلام نشده است.

حمله پهپادی ایران به کویت و واکنش‌ها

رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین ، در پی کشته شدن دو شهروند ایتالیایی در اثر حمله پهپادی به تأسیسات نظامی کویت، خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد. او پنجشنبه پنجم آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید فشار بر ایران افزایش یابد تا به حملات غیرقابل‌قبول علیه همسایگانش پایان دهد.

مقام‌های ایتالیا و کویت اعلام کردند که دو تکنسین ایتالیایی شاغل در شرکت صنایع دفاعی آلمانی راین‌متال در این حمله کشته شدند. یک شهروند کویتی و یک تبعه پاکستانی نیز در این رویداد زخمی شدند. عباس عراقچی ، وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با همتایان کویتی و ایتالیایی، هرگونه دخالت ایران را منکر و از آمادگی تهران برای تحقیقات مشترک خبر داد.

تهدیدات جدید روسیه علیه اوکراین

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه ۵ آذر اعلام کرد که کی‌یف اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد روسیه در حال آماده‌سازی یک حمله گسترده و جدید به این کشور در روزهای آینده است. او از مردم خواست به هشدارهای مربوط به تهدید حملات موشکی توجه ویژه داشته باشند.

ولودیمیر زلنسکی ابراز امیدواری کرد که ولادیمیر پوتین تمام اقدامات نظامی علیه سراسر اروپا را متوقف کند تا زمینه برای دستیابی سریع به توافقی میان روسیه و اوکراین فراهم شود. نیروهای روسیه از شهریور ماه به‌طور مداوم کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین را هدف حملات شبانه‌روزی قرار داده‌اند.

ویتالی کلیچکو ، شهردار کی‌یف، اعلام کرد روسیه بامداد پنجشنبه با موشک‌های بالستیک به پایتخت اوکراین حمله کرد که نتیجه آن زخمی شدن هفت نفر و آسیب دیدن یک مرکز خرید و دو ساختمان دیگر بود. در مقابل، مسکو اعلام کرد مواضع مرتبط با پهپادها را هدف قرار داده است.

سازمان اطلاعات نظامی اوکراین نیز اعلام کرد که پهپادهای این کشور موفق شدند یک پالایشگاه نفت را در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه هدف حمله قرار دهند. این تنش‌ها نشان‌دهنده شدت گرفتن درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف جهانی در هفته جاری است.