بازداشت دو متهم قتل آتنا قاسمی در تهران؛ جزئیات پرونده ناپدید شدن نوجوان ۱۴ ساله

پرونده قتل آتنا قاسمی، نوجوان ۱۴ ساله کرجی، با بازداشت دو متهم و کشف پیکر در تهران وارد مرحله جدیدی شد. جزئیات تحقیقات و استدلال وکیل خانواده.

پرونده جنایی ناپدید شدن و کشف جسد آتنا قاسمی ، دختر چهارده ساله ساکن شهرک اندیشه کرج، پس از چهل روز جستجو و بی‌خبری خانواده، با بازداشت دو متهم و تحویل تحقیقات به آگاهی شاپور تهران وارد فاز حساس جدیدی شده است. پیکر این نوجوان در محدوده خیابان خوش و رودکی تهران یافت شد که منجر به تغییر عنوان پرونده از آدم‌ربایی به قتل عمد گردید.

زمان و مکان ناپدید شدن آتنا قاسمی

آتنا قاسمی روز ۲۱ مردادماه امسال، حدود ساعت ۵ تا ۶ عصر از منزل خود خارج شد و تا ساعت ۹ شب خانواده از او اطلاع داشتند. پس از آن زمان، ارتباط با وی قطع شد و تا چهل روز بعد هیچ خبری از او به دست نیامد. این فاصله زمانی طولانی باعث نگرانی شدید خانواده و آغاز پیگیری‌های گسترده در مراجع انتظامی برای یافتن دختر نوجوان شد.

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تغییر عنوان پرونده از فقدانی به قتل عمد

کشف پیکر آتنا قاسمی در تهران مسیر قضایی پرونده را کاملاً تغییر داد. پس از پیدا شدن جسد در محدوده خیابان خوش و رودکی، موضوع که پیش‌تر با عنوان فقدانی و آدم‌ربایی در جریان بود، به پرونده‌ای با عنوان قتل عمد تبدیل شد. گزارش پزشکی قانونی حاکی از وجود جراحات متعدد بر روی پیکر بود که تأییدکننده این تغییر ماهیت بود.

استدلال وکیل خانواده برای صلاحیت تهران

حسین شاهرخی، وکیل مدافع خانواده آتنا قاسمی، در خصوص اختلاف بر سر صلاحیت مرجع قضایی توضیح داد. با توجه به کشف جسد در تهران و نارضایتی اولیای دم از تحقیقات اولیه در آگاهی غرب، وکیل خانواده با ارائه لایحه خواستار رسیدگی در تهران شد. دادگاه جنایی تهران این صلاحیت را پذیرفت و آگاهی تهران بزرگ ضابط مسئول تحقیقات شد.

شناسایی متهمان و نقش محمد صالح

بر اساس اطلاعات و سرنخ‌های به دست آمده، دو پسر متهم در این پرونده بازداشت شده‌اند. فردی به نام محمد صالح به عنوان شخص اصلی که با آتنا ارتباط برقرار کرده و وی را به محدوده اندیشه و کرج برده است، شناسایی شده است. متهم دوم راننده خودرویی بوده که در این ماجرا استفاده شده است.

جزئیات خودرو و وضعیت بازجویی‌ها

خودرو مورد استفاده در این حادثه یک دستگاه سواری شخصی بوده و هیچ ربطی به تاکسی‌های اینترنتی نداشته است. متهمان ده روز تحت نظارت قرار داشتند و بازجویی از آن‌ها انجام شده است. بخش بزرگی از دستورات قضایی و جزئیات تحقیقات محرمانه است، اما سرنخ‌های بازیابی شده از فیلم‌ها می‌تواند در روشن شدن ابعاد پرونده مؤثر باشد.