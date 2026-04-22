بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان حج و زیارت و تاکید بر برگزاری حج

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از سازمان حج و زیارت بر اهمیت برگزاری حج در سال ۱۴۰۵ با وجود شرایط کنونی تاکید کرد و به ضرورت بازگرداندن ودیعه حجاج، حفظ نظم و انضباط و ارتباط با افکار عمومی اشاره نمود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از سازمان حج و زیارت با مدیران این سازمان دیدار و گفتگو کرد. ایشان ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، به اهمیت برگزاری حج در شرایط کنونی اشاره نمودند.

صالحی بیان داشتند که برگزاری حج امسال با دلتنگی همراه است اما با توجه به اهمیت جایگاه ایران به عنوان پایگاه تشیع و ضرورت حضور در کنگره عظیم حج، نباید از این واجب شرعی غافل ماند. ایشان همچنین به تاکیدات رهبر شهید انقلاب در خصوص حج و ارتباط مستمر ایشان با این موضوع اشاره کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به شهادت دکتر بیات، رئیس سابق سازمان حج، تسلیت گفتند و اقدامات سازمان حج در دوران جنگ تحمیلی برای بازگرداندن حجاج عمره را مورد تقدیر قرار دادند. صالحی بر ضرورت بازگرداندن ودیعه حجاج و حفظ امانت مردم تاکید کردند و افزودند که حج نه تنها یک تکلیف شرعی برای مردم است، بلکه وظیفه حکومت نیز می‌باشد که برای آن بسترسازی کند.

ایشان همچنین به اهمیت نظم و انضباط حجاج ایرانی و نقش آنها به عنوان ویترین حج امسال اشاره کردند و خواستار توجه مضاعف به این موضوع شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت ارتباط با افکار عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای حج نیز تاکید کردند و افزودند که باید از شکل‌گیری شبهات جلوگیری شود و ارتباط پیوسته بین حجاج و خانواده‌هایشان حفظ گردد.

ایشان همچنین از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری حج در سال ۱۴۰۵ قدردانی کردند و این مصوبه را فصل الخطاب دانستند. صالحی در پایان بر اهمیت مراقبت از وحدت بین مسلمانان و خدمت به ضیوف‌الرحمان تاکید کردند و افزودند که خدمت به حجاج در شرایط کنونی اجر بیشتری دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان حج و زیارت رهبر معظم انقلاب شورای عالی امنیت ملی ودیعه حجاج وحدت مسلمانان

United States Latest News, United States Headlines