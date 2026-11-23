بازداشت صبح دوشنبه ۲ آذر ماه شورش ابوبکری، بنیانگذار آکادمی آوای کورد در سردشت، توسط نیروهای سپاه انجام شد. بدون ارائه اتهام رسمی.

شورش ابوبکری ، هنرمند و فعال مدنی ساکن شهر سردشت ، صبح روز دوشنبه ۲ آذر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این عملیات بازداشت با هجوم مأموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی وی در شهر سردشت انجام پذیرفت و بلافاصله منجر به جلب این فعال حقوق بشر و موسیقیدان شد.

جزئیات عملیات بازداشت و حضور در دادسرا

ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صبح روز مذکور با حمله به محل سکونت شورش ابوبکری، وی را به صورت ناگهانی بازداشت کردند. پس از این اتفاق، اعضای خانواده شورش ابوبکری جهت پیگیری وضعیت او به دادسرای عمومی و انقلاب شهر سردشت مراجعه نمودند. مقامات قضایی در این دادسرا تا این لحظه هیچ گونه توضیح شفاهی یا کتبی درباره دلیل اصلی بازداشت و اتهامات وارده به این هنرمند ارائه نداده‌اند.

Also read ارمنستان برای صلح با باکو پیش‌نویس قانون اساسی جدید را منتشر کرد

خانواده شورش ابوبکری با حضور در مراجع قضایی سردشت تلاش کردند تا از وضعیت قانونی او آگاه شوند، اما پاسخ رسمی و شفاف از سوی مسئولان دادسرا دریافت نکردند. سکوت مقامات قضایی درباره چرایی بازداشت این فعال، نگرانی‌ها را در میان دوستان و همکاران هنری او افزایش داده است. هنوز مشخص نیست که پرونده این هنرمند در کدام مرجع قضایی در جریان است.

سوابق فعالیت هنری و پیشینه دادگاهی

شورش ابوبکری در حوزه موسیقی فعالیت گسترده‌ای داشته و پیش از این بنیان‌گذار و مدیر آکادمی موسیقی "آوای کورد" در شهر سردشت بوده است. این مرکز آموزشی هنری که توسط وی راه‌اندازی شده بود، چند سال پیش مجوز فعالیت خود را از نهادهای مربوطه از دست داد و تعطیل شد. با این حال، فعالیت‌های هنری و مدنی شورش ابوبکری در سال‌های اخیر ادامه داشته و همواره مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته است.

این هنرمند کُرد پیش از بازداشت اخیر، نیز بارها به دلیل فعالیت‌های هنری و مدنی خود با اتهام "تبلیغ علیه نظام" دستگیر شده بود. سوابق قضایی شورش ابوبکری نشان می‌دهد که او در سال‌های ۱۴۰۲ و همچنین در مهر ماه ۱۴۰۵ در دو پرونده جداگانه با اتهامات امنیتی مورد محاکمه قرار گرفته است. روند این پرونده‌ها متفاوت بود؛ یکی از آن‌ها به تبرئه کامل منجر شد و پرونده دیگر منجر به آزادی موقت او با قرار وثیقه گردید.

افزایش فشارها بر فعالان مدنی در منطقه

بازداشت شورش ابوبکری در راستای موج گسترده بازداشت فعالان کُرد توسط نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر ارزیابی می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده تشدید فشارها بر چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری در منطقه کُردستان است. هنرمندانی که سعی در حفظ و ترویج فرهنگ و زبان محلی دارند، همواره در معرض رصد و بازداشت‌های امنیتی قرار داشته‌اند.

تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی نهادهای امنیتی درباره دلایل دقیق بازداشت شورش ابوبکری منتشر نشده است. انتظار می‌رود که روند رسیدگی به پرونده این هنرمند در مراجع قضایی پیگیری شود و پاسخ‌های شفاف درباره اتهامات وارده به او اعلام گردد. جامعه هنری و مدنی سردشت و سایر نقاط کشور، نگران آینده شورش ابوبکری و سرنوشت پرونده او هستند.