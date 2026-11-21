بازداشت سه شهروند میثم نظری، حسین علیزاده و حمید شاه‌محمدی در آبدانان پس از تجمع اعتراضی به سانحه واژگونی اتوبوس دهلران. جزئیات بازداشت‌های اخیر را بخوانید.

سه شهروند اهل شهرستان آبدانان به نام‌های میثم نظری ، حسین علیزاده و حمید شاه‌محمدی اخیراً بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این دستگیری‌ها در ادامه موج گسترده بازداشت‌ها در این منطقه رخ داده است. پیش از این، رسانه‌های حقوق بشری ایران از بازداشت حداقل هشت شهروند دیگر خبر داده بودند. این اقدامات امنیتی مستقیماً پس از تجمعات اعتراضی گسترده در آبدانان صورت گرفته است.

جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس و کشته‌شدگان

علت اصلی اعتراضات در آبدانان، سانحه مرگبار واژگونی اتوبوس بود که در شامگاه شنبه ۲۳ آبان ماه رخ داد. این اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اویکو) بود که در مجموعه پتروپالایش دهلران مشغول به کار بودند. خودرو در مسیر انتقال از دشت‌عباس به مورموری آبدانان به واژگون شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، در این تصادف وحشتناک ۱۳ نفر جان باختند و این فاجعه باعث خشم شدید جامعه محلی شد.

Also read 'حملات در تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ایران رسیده است'

شرکت اویکو مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از صنایع نفتی در منطقه را بر عهده دارد. کارکنان این شرکت که سوار بر این اتوبوس بودند، روزانه برای رفت‌وآمد به محل کار خود در پتروپالایش دهلران در این خودرو سفر می‌کردند. مرگ ۱۳ تن از همسایگان، همکاران و اعضای جامعه محلی، جرقه اصلی برای شکل‌گیری خشم عمومی در شهرستان آبدانان شد. این حادثه نه تنها یک تراژدی انسانی، بلکه به نقطه عطفی برای اعتراضات بعدی تبدیل گردید.

لیست دقیق بازداشت‌شدگان و روند آزادی‌ها

به گزارش منابع حقوق بشری، علاوه بر سه نفر جدید، پیش‌تر هشت شهروند دیگر نیز در این بازداشت‌ها دخیل بودند. این افراد شامل شهرام جاویدانه، پیمان کریم‌زاده، اصغر اکبری، آرمین سلیمانی، ایرج حیدری، سعید عبداللهی، بهنام مرادی و سینا درویشی هستند. محسن باویر نیز در ارتباط با این رویدادها بازداشت شد اما پس از گذشت چند ساعت آزاد گردید. همچنین سینا درویشی مدتی بعد از بازداشت اولیه آزاد شده است.

این لیست شامل نام‌های مشخص و متعددی از فعالان و شهروندان عادی در آبدانان است. تعداد کل بازداشت‌شدگان تأیید شده توسط رسانه‌های بین‌المللی به حداقل یازده نفر می‌رسد که دو نفر از آن‌ها (محسن باویر و سینا درویشی) در مقاطعی آزاد شده‌اند. سه نفر آخر، یعنی میثم نظری، حسین علیزاده و حمید شاه‌محمدی، در آخرین موج دستگیری‌ها به قید بند گرفتند. مکان نگهداری این سه فرد در حال حاضر مشخص نیست و خانواده‌های آن‌ها از وضعیت دقیق آنان بی‌خبر هستند.

تاریخچه تجمع اعتراضی ۲۶ آبان ماه

روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه، جمعیت بزرگی از شهروندان آبدانان در اعتراض به جان‌باختن ۱۳ نفر در حادثه اتوبوس تجمع کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع علاوه بر ابراز همدردی با خانواده‌های سوگوار، شعارهای اعتراضی علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند. این تجمع نشان‌دهنده عمق نارضایتی عمومی از شرایط امنیتی و مدیریت بحران پس از سانحه بود. تجمع‌کنندگان خواستار پاسخگویی در مورد چرایی وقوع این حادثه و نیز شرایط کاری کارکنان پتروپالایش بودند.

ساعات اولیه تجمع‌ها متمرکز بر مطالبات مرتبط با حادثه ترافیکی بود اما به سرعت گسترش یافت. شعارهای ضد حکومتی که در این تجمع سر داده شد، منجر به واکنش‌های شدید امنیتی شد. پس از این واقعه، نیروهای امنیتی شروع به شناسایی و دستگیری شرکت‌کنندگان کردند. این اقدامات منجر به بازداشت‌های متعدد در روزهای بعد از ۲۶ آبان شد. روند بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره آینده بازداشت‌شدگان ایجاد کرده است.

پیامدهای امنیتی و وضعیت حقوق بشری

پیامد مستقیم این اعتراضات، تشدید فشارهای امنیتی بر ساکنان آبدانان بوده است. بازداشت‌های هدفمند علیه افرادی مانند میثم نظری و حسین علیزاده، فضای خفقان‌آوری را در شهر ایجاد کرده است. عدم شفافیت در مورد مکان نگهداری این بازداشت‌شدگان، نگرانی‌های جدی درباره شرایط بازداشت و رفتار با آنان ایجاد کرده است. این روند بازداشت‌ها نشان می‌دهد که مقامات به سرعت هرگونه اقدام اعتراضی را با دستگیری‌های گسترده پاسخ می‌دهند.

کارشناسان حقوق بشری تأکید دارند که این موج بازداشت‌ها باید مستقل از جنبه اعتراضی، با دقت پیگیری شود. سرنوشت سه بازداشت‌شده جدید در مکانی نامعلوم، ابهامات زیادی را درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که خانواده‌ها و وکلای مدافعان حقوق بشر برای احضار این افراد به دادگاه‌های عمومی اقدام کنند. وضعیت حقوقی شهرام جاویدانه، پیمان کریم‌زاده و دیگر بازداشت‌شدگان نیز همچنان نامشخص باقی مانده است و انتظار می‌رود تحولات بیشتری در روزهای آینده رخ دهد.