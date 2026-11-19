علی الزیدی نخست وزیر عراق از دستگیری مدیر کل شرکت خطوط نفت در ارتباط با ادعای قاچاق در منطقه جرف النصر خبر داد. این اقدام بخشی از مبارزه دولت با فساد و سلاح‌های فراقانونی است.

علی الزیدی نخست وزیر عراق با تکرار عزم دولت برای مبارزه با پدیده فساد و کنترل سلاح‌های غیرقانونی، اعلام کرد که بغداد اجازه نخواهد داد به این خاک به عنوان میدانی برای تسویه حساب‌های سیاسی یا درگیری‌ها تبدیل شود. وی در سخنرانی رسمی خود تأکید کرد که گام‌های عملی و نتایج مهمی در مسیر مقابله با این تهدیدات تاکنون دست یافته است. این بیانیه در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات‌های امنیتی در مناطق مختلف عراق و تنش‌های منطقه‌ای صادر شده است.

جزئیات بازداشت مدیر شرکت خطوط نفت

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این دستگاه قضایی با دستور ویژه دست به اقدام فوری برای مقابله با تخلفات اقتصادی و امنیتی در بخش نفت زده است. خبرگزاری رسمی کشور عراق اعلام کرد که مدیرکل شرکت خطوط نفت در این کشور بازداشت شده است. دلیل این بازداشت ناگهانی، ارتباط مستقیم وی با ادعاهای مطرح شده درباره عملیات قاچاق در منطقه استراتژیک جرف النصر است. این اقدام حقوقی نشان می‌دهد که دولت عراق در اولویت‌های خود امنیت زوایای اقتصادی و زیرساختی را قرار داده است.

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تداوم مبارزه با فساد و سلاح‌های فراقانونی

نخست وزیر عراق در توضیح سیاست‌های کلی دولت خود اعلام کرد که مبارزه علیه فساد و سلاح‌های فراقانونی به صورت جدی ادامه خواهد یافت. او اشاره کرد که در این راستا اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای انجام شده که منجر به دستاوردهای ملموس گردیده است. همچنین دستگاه قضایی عراق در عملیات ضد فساد موفق به توقیف بیش از ۱۴ میلیون دلار شده است. این رقم نشان‌دهنده عمق نفوذ فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی و تلاش گسترده نهادهای نظارتی برای بازیابی منابع مالی است.

دیدار مقامات عراقی با سردار قاآنی

در موازات اقدامات داخلی، دیداری سه‌جانبه میان مقامات مقاومت عراق و سردار قاآنی در خصوص رویدادهای منطقه جرف النصر برگزار شد. این گفتگوها بر بررسی تحولات امنیتی و تأثیر آن بر منافع ملی عراق تمرکز داشت. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان این پیگیری‌ها اعلام کرد که آمریکا در دستیابی به اهداف خود در جنگ اخیر ناکام ماند. این اظهارنظرها نشان‌دهنده ابعاد چندجانبه بحران اخیر و تلاش برای تثبیت امنیت در مرزها و مناطق نفت‌خیز است.