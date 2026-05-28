پلیس فدرال استرالیا زن 34 ساله‌ای را به اتهام تروریسم متهم کرد؛ در همین زمان، زنان و کودکان بازگشته از اردوگاه روژ تحت بازجویی قرار گرفتند و بحث‌های سیاسی درباره مسئولیت‌ها و حمایت‌های دولتی شکل گرفت.

پلیس فدرال استرالیا روز دوشنبه زنی 34 ساله را که پیشینه‌ای در ارتباط با گروه تروریستی داعش دارد، به اتهام‌های مرتبط با تروریسم کشانده و بازداشت کرد.

این بازداشت پس از بازگشت او به استرالیا در سپتامبر گذشته صورت گرفت؛ زنی که در رسانه‌های محلی به نام رایان هولی شناخته می‌شود، بین سال‌های 2013 و 2014 همراه با همسرش برای پیوستن به دولت اسلامی در سوریه سفر کرد. پس از دستگیری توسط نیروهای کرد سوری، به اردوگاه ممنوعیت هول در شمال سوریه منتقل شد؛ جایی که از سال 2019 به‌طور مداوم خانواده‌های جنگجویان داعش در آن نگهداری می‌شوند.

امشب این زن به همراه یک مورد دیگر در دادگاه ملبورن حاضر می‌شود و می‌تواند به حداکثر ده سال حبس محکوم شود. در همین حین، چند هفته پیش دو گروه از زنان و کودکان که سال‌ها در اردوگاه روژ در شمال‌شرقی سوریه زندگی می‌کردند، به استرالیا بازگشتند. معاون کمیسر پلیس فدرال هیلدا سیرک به خبرنگاران اعلام کرد که تمام زنان بازگشته از داعش تحت بازجویی هستند و عدم وجود اتهام رسمی به این معنا نیست که تحقیقات متوقف شده است.

این بازگشت‌ها، که آخرین موارد استرالیایی‌ها از این اردوگاه بود، موجی از بحث‌های سیاسی داغ در کشور به وجود آورد؛ دولت به‌طور صریح اعلام کرد که هیچ کمکی برای بازگشت این افراد انجام نداده و نخست‌وزیر آنتونی آل بانیس بر این تأکید کرد که افراد باید با عواقب تصمیمات خود روبه‌رو شوند. در حاشیه این موضوع، موارد دیگری نیز به رسانه‌ها رسید؛ زنی که در ملبورن با دو مرد همزمان باردار شده بود، به‌نام‌های کوثر احمد و زینب احمد شناخته می‌شود و به اتهام قاچاق انسان و بردگی متهم شده است.

زن دیگری به نام جنای صفر که به سیدنی رسیده بود، به ورود به منطقه جنگی و پیوستن به داعش متهم شد. این پرونده‌ها باعث شد فعالان حقوق بشر استدلال کنند که استرالیا باید از حقوق بازگشت افراد تحت پیگیری قضایی حمایت کرده و به‌ویژه باید از کودکان در برابر تبعات اعمال والدینشان محافظت کند.

در عین حال، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از کشف دوربین‌های مخفی در اتاق‌های هتل‌های چینی بوده که تصاویر افراد را به‌صورت غیرقانونی برای هزاران نفر پخش کرده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های جدیدی درباره حریم خصوصی و امنیت دیجیتال در میان مهاجران و گردشگران ایجاد کرده است





