گزارش کانون حقوق بشر کارون، خبرگزاری حال‌وش و اندیشکده توانا از بازداشت متمرکز فعالان مذهبی، اهل سنت و بهائیان در سه استان ایران خبر می‌دهد.

به گزارش منابع حقوق بشری ، جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌های گسترده امنیتی اخیر، ده‌ها فعال مذهبی و دگراندیش را در شهرهای اهواز، خاش و ساری بازداشت کرده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی در بازه زمانی میان دوشنبه ۲۵ آبان تا چهارشنبه ۲۷ آبان، دست‌کم ۱۴ شهروند را در اقدامات موازی دستگیر کرده‌اند.

یورش گسترده به قلعه چنعان اهواز

به گزارش کانون حقوق بشر کارون، نیروهای امنیتی شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان با یورش گسترده به منطقه قلعه چنعان در حومه اهواز، اقدام به بازداشت فعالان عقیدتی اهل سنت کردند. این عملیات امنیتی منجر به دستگیری حداقل ۱۰ تن از شهروندان و انتقال آن‌ها به مکان‌های نامشخص شد.

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این نهاد حقوق بشری هویت نُه نفر از بازداشت‌شدگان را فواد سلامی (معروف به ابوعمار)، علوان سلامی (معروف به ابوفاروق)، ماجد عموری (معروف به ابوعبدالرحمان)، فواد عموری، عماد عموری، طالب خنفری، عباس کعبی، جعفر مرعی و اکبر سلامی (معروف به ابوطه) اعلام کرده است. تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت‌کننده، دلایل یورش و اتهامات ادعایی علیه این افراد منتشر نشده است.

منطقه قلعه چنعان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کانون تجمعات امنیتی و بازداشت‌های دسته‌جمعی بوده است. هم‌اکنون بیش از ۱۰ بازداشت‌شدگی که در جریان یورش‌های قبلی دستگیر شده‌اند، با اتهاماتی نظیر محاربه و بغی مواجه هستند و سرنوشت آن‌ها نامشخص باقی مانده است.

بازداشت سه فعال در روستای پشتکوه خاش

خبرگزاری حال‌وش گزارش داد که صبح چهارشنبه ۲۷ آبان، ده‌ها خودروی نظامی و امنیتی به روستای شهرک توحیدآباد پشتکوه از توابع شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان یورش بردند. پس از تفتیش منازل اهالی، سه تن از ساکنان این روستا بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل شدند.

این خبرگزاری هویت سه شهروند بازداشت شده را رحمان سوری‌زهی، حمزه سور زهی و محمد کریم سوری‌زهی اعلام کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حضور گسترده نیروهای حکومتی در روستا و تفتیش خانه‌های مردم با ایجاد رعب و وحشت همراه بوده و بازداشت‌شدگان بدون ارائه هیچ توضیحی از منازل خود جدا شدند.

بازداشت شهروند بهائی در ساری پس از احضار قضایی

اندیشکده توانا خبر داد که مبین حسینی، شهروند بهائی ساکن ساری، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان پس از احضار و مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این شهروند پیش از این در ۱۹ مهر نیز توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، آقای حسینی با حضور در دادسرای ساری در خصوص اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از خود دفاع کرد، اما بلافاصله پس از پایان جلسه بازپرسی، دستگیر شد. این رخداد در شرایطی اتفاق می‌افتد که موج جدیدی از سرکوب سیستماتیک علیه جامعه بهائی در سراسر ایران در جریان است.

محکومیت بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران

اندیشکده توانا تأکید می‌کند که بازداشت شهروندان پس از مراجعه داوطلبانه به مراجع قضایی و تداوم برخوردهای قهری، مصداق بارز نقض اصول دادرسی عادلانه است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش‌های خود اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از اتهامات مرتبط با امنیت ملی برای سرکوب دگراندیشان استفاده می‌کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که ایالات متحده از تمام ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب حقوق بشر استفاده خواهد کرد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که فشار بر معلمان و شهروندان بهائی برای صدور احکام حبس شدیدتر شده است.