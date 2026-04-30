بازداشت ژنرال متهم به قتل عام شیمیایی غوطه شرقی

وزیر کشور سوریه از بازداشت سرلشکر عدنان عبود حلاوه، یکی از ژنرالهای رژیم بشار اسد و متهم به قتل عام شیمیایی مردم سوریه در غوطه شرقی خبر داد. این ژنرال سابق، مسئولیت مستقیم استفاده از سلاح شیمیایی و کشتار غیرنظامیان را بر عهده دارد.
در تحولی مهم و قابل توجه، انس خطاب، وزیر کشور سوریه ، شامگاه روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه، از بازداشت سرلشکر عدنان عبود حلاوه، یکی از ژنرالهای ارشد رژیم بشار اسد ، خبر داد.
این بازداشت، به اتهام مشارکت مستقیم در قتل عام شیمیایی مردم سوریه صورت گرفته است. سرلشکر حلاوه به عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه شناخته میشود و نام او با وحشیانهترین حملات شیمیایی علیه غیرنظامیان گره خورده است. اتهام اصلی وارد شده به او، استفاده از سلاح شیمیایی در سال ۱۳۹۲ در منطقه غوطه شرقی، حومه دمشق، علیه مردم معترض و بیگناه سوریه است.
این حمله شیمیایی منجر به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد، که اکثریت قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدادند. این فاجعه انسانی، یکی از تاریکترین صفحات تاریخ سوریه به شمار میرود و بازداشت حلاوه، گامی مهم در جهت پاسخگویی به این جنایات محسوب میشود. سرلشکر عدنان حلاوه در زمان وقوع این جنایات، فرمانده یگانهای ۱۵۵ و ۱۵۷ ارتش سوریه بود.
تحقیقات نشان میدهد که این یگانها با همکاری و پشتیبانی شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مستقیم قتل عام شیمیایی، حملات موشکی هدفمند به مناطق مسکونی و سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان مسالمتآمیز را بر عهده داشتند. نقش حلاوه در این جنایات، فراتر از فرماندهی صرف بوده و او به عنوان طراح و مجری اصلی این حملات شناخته میشود.
علاوه بر این، او مسئول ایستهای بازرسی متعدد در جنوب دمشق بود، جایی که هزاران شهروند سوری به صورت اجباری و بدون هیچ گونه توضیحی ناپدید شدند. سرنوشت این افراد هنوز نامعلوم است و این موضوع، نگرانیهای جدی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در سوریه را افزایش میدهد.
این ژنرال سابق، از نزدیکان و مورد اعتماد بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه بود و در سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از اعضای هیئت مذاکرهکننده با مخالفان اسد در شهر آستانه قزاقستان تعیین شد. این انتصاب، نشاندهنده جایگاه ویژه و نفوذ حلاوه در رژیم اسد بود. لازم به ذکر است که سرلشکر عدنان حلاوه، از جمله ۱۳ مقام رژیم پیشین سوریه است که پیشتر توسط ایالات متحده آمریکا به عنوان مسئول قتل عام غیرنظامیان در این کشور معرفی شده بود.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۵، او را در لیست تحریمهای خود قرار داد و داراییهای او را مسدود کرد. قتل عام شیمیایی غوطه شرقی، در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ رخ داد و صحنههای دلخراشی را برای ساکنان منطقه رقم زد. در آن روز، مردم غوطه شرقی با دیدن صدها جسد در خیابانها و خانههای خود، که بر اثر ماده عصبی سارین جان باخته بودند، به وحشت افتادند.
این حمله شیمیایی، یکی از وحشیانهترین و گستردهترین جنایات جنگی در طول سالهای جنگ داخلی سوریه محسوب میشود و رژیم اسد و نیروهای همسو با آن، مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارند. شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که رژیم بشار اسد از آغاز اعتراضات مسالمتآمیز مردم سوریه در سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از ۲۱۷ حمله شیمیایی علیه مناطق مسکونی تحت کنترل مخالفان در سوریه انجام داده است.
این آمار، نشاندهنده یک الگوی سیستماتیک از استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در سوریه است. در همین راستا، وزیر خارجه سوریه، فیصل مقداد، اعلام کرده است که کشورش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل جدی است و آماده مذاکره در این زمینه است. این اظهارات، در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه همچنان بالا است و آینده روابط سوریه و اسرائیل نامشخص است
